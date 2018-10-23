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«Был алкоголь, потом наркотики»: у Кержакова отобрали сына

Жена Милана отсудила у Александра Кержакова право на сына

Александр Кержаков с сыном и супругой Миланой Инстаграм
Александр Кержаков с сыном и супругой Миланой
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Бывшая возлюбленная Александра Кержакова Милана отсудила у него право воспитывать ребенка на время бракоразводного процесса. При этом экс-футболист утверждает, что женщина страдает от пристрастия к алкоголю и наркотикам и может представлять опасность для полуторагодовалого сына. Сама Милана ранее признавалась в лечении от наркозависимости, однако затем сообщила, что Кержаков вынудил ее сделать такое заявление под угрозой лишения родительских прав.

Лучший бомбардир сборной России за всю историю Александр Кержаков переживает нелегкие времени в личной жизни. Уже третий брак экс-футболиста потерпел крах, и теперь бывшие супруги не могут определиться с тем, кто будет воспитывать общего сына Артемия.

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23 октября в Петроградском районном суде состоялось заседание по поводу развода Александра и 25-летней Миланы Тюльпановой, в рамках которого были рассмотрены вопросы выплаты алиментов и определения места жительства ребенка.

Суд еще не принял окончательного решения, однако постановил, что на время бракоразводного процесса сын будет проживать с матерью.

«При рассмотрении спора о детях в предварительном судебном заседании разрешается вопрос о месте жительства ребенка на период до вступления решения суда в законную силу. Суд определил место жительства ребенка с матерью», — говорится в заявлении объединенной пресс-службы судов Петербурга (ОПС).

Любопытно, что до этого момента ребенок проживал с отцом, о чем сообщил адвокат Миланы Александр Добровинский. Выходит, что Кержакову придется (по крайней мере, на время) перевезти сына к бывшей супруге, с которой он пребывает в довольно напряженных отношениях.

Экс-нападающий «Зенита» утверждает, что мальчик находится под угрозой в обществе своей матери из-за ее нестабильного психологического состояния.

«Я молчал до последнего и не хотел выносить всю эту историю. Но Милана не захотела решить нашу ситуацию миром, — приводит слова Кержакова «КП». — Милана буквально неделю назад была настроена иначе. Мне позвонила Яна Рудковская со словами, что к ней в Москву приехала Милана и попросила организовать нам встречу, чтобы попытаться договориться миром. Я сказал, что очень рад и готов встретиться, потому что нет смысла доводить все до суда.

Мы договорились о встрече 18-го числа, но 17-го вечером Милана написала Яне, что встреча отменяется. Милана сказала, что адвокат посоветовал ей не видеться со мной до суда».

Кержаков также заверил, что располагает видеодоказательствами того, что его бывшая спутница имеет пристрастие к алкоголю и наркотикам.

Ранее Милана сама признавалась в этом и даже заявляла, что ребенку лучше находиться с отцом до ее полного выздоровления.

«Друзья, я хочу признаться во всем. Саша забрал нашего ребенка к себе домой, потому что я четыре с половиной месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, а я лечилась от наркомании.

Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом… Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся,

в то время как я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами, такое, наверное, ни один мужчина не выдержит», — написала Кержакова в своем инстаграме.

Однако спустя два месяца женщина заявила, что написала те признания «под давлением»

«Думаю, вы все догадываетесь, под каким прессингом Александр заставил меня выложить эти посты, угрожая, что, если я этого не сделаю, он сразу же лишит меня родительских прав. Вот это чистая правда. Это то, с чем я живу уже последние полгода.

Теперь главная цель моей жизни — это борьба за моего сына.

Я буду бороться за своего сына так, как когда-то, когда мне было плохо, моя мама боролась за меня», — цитирует Милану hellomagazine.com.

В ответ на это Кержаков заявил, что боится за безопасность сына, поскольку настроение его бывшей возлюбленной меняется довольно часто.

«Милана мне недавно сказала под запись, что, если в ее жизни повторится ситуация с потерей близкого человека, она с большой долей вероятности снова будет употреблялась наркотики. «Я такой человек! У меня такая реакция на жизненные проблемы», — заявила Милана.

Как я могу после этого ей доверять? Для меня безопасность ребенка — самое главное. Сыну всего полтора года, и то, где он живет и с кем, влияет на его развитие», —

отметил экс-игрок «Зенита».

Напомним, проблемы в отношениях пары начались в апреле 2017 года, когда погиб отец Миланы — бывший сенатор Вадим Тюльпанов. По информации «Интерфакса», чиновник скончался из-за того, что поскользнулся в бане и получил перелом черепа. Милана родила сына Артемия спустя пару дней после трагедии и с тех пор так и не смогла прийти в себя от пережитого.

«Это ведь серьезный психологический стресс для организма женщины — сначала потерять близкого человека, отца, а потом через несколько дней родить ребенка, — рассуждал Кержаков. — Я не могу представить, что она чувствовала, что там творилось у нее в душе… Я помогал, был рядом.

После смерти отца Милана попросила, чтобы мы переехали жить к ее маме. Конечно же, я согласился, потому что хотел поддержать Милану и ее семью.

Но когда уже ситуация вышла за рамки внутрисемейные, по словам знакомых, в тот момент наркотики уже были в жизни Миланы. Я же тогда видел большое количество алкоголя и каких-то таблеток, которые употребляла не только Милана, но и ее мама. После их приема они не осознавали, что делают».

Тем не менее показания Кержакова, видимо, не убедили суд, который постановил вернуть сына Милане на время бракоразводного процесса.

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