«Вали в Китай»: Кокориным добавят экстремизм?

Дела нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, которые отбывают наказание под стражей в Бутырском следственном изоляторе, более известным как «Бутырка», могут пойти значительно хуже. Арестованные Тверским судом Москвы по делу об избиении двух чиновников, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, Кокорины рискуют стать фигурантами еще одного дела. Им могут предъявить обвинения в экстремизме в отношении Пака.

Об этом уже высказалась адвокат чиновника Наталья Шатихина, которая не подтвердила данную информацию, но и не опровергла ее.

«Мы не комментируем слухи», — заявила юрист в интервью ТАСС.

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До этого ряд СМИ распространили информацию о том, что братьям Кокориным, обвиняемым в избиении Пака, в ходе расследования дела могут добавить статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Как сообщает телеграм-канал Mash, следователи во время переговоров с Кокориными выяснили, что в одном из московских кафе, где отдыхали братья, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также и сам Пак, заиграла композиция корейского музыкального исполнителя PSY — «Gangnam Style». В связи с тем, что российский чиновник, родившийся в Санкт-Петербурге, имеет корейские корни, братья Кокорины позволили себе произнести несколько оскорблений по национальному признаку в его адрес.

В частности, по информации источника, Пака назвали «китаезой» и потребовали от него «валить в Китай».

16 октября между заключенными под стражей и Паком состоялась серия очных ставок, в ходе которых фигуранты дела принесли свои извинения перед чиновником. Однако пострадавшая сторона отказалась мириться именно с братьями Кокориными.

«Наша позиция остается неизменной. Дело о хулиганстве. Примирения здесь быть не может. У фигурантов есть множество иных предусмотренных законом способов деятельно раскаяться перед обществом.

Признает ли свою вину Александр Кокорин? Это сейчас все только на уровне слов. В этом смысле фигуранты сожалеют, конечно. С одной стороны, подозреваемые за что-то извиняются, с другой — их адвокаты настаивают на переквалификации уголовного дела на более легкие статьи.

Что такое признать свою вину — юридически? Это, например, значит согласиться с обвинением, чтобы дело разбирали в суде в особом порядке, что существенно снижает максимальные пределы наказания.

Но об этом со стороны подозреваемых и их защиты, насколько мне известно, сейчас не идет речи», — цитирует адвоката Пака «Комсомольская правда».

Напомним, что Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев, а также четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий обвиняются в избиении двух чиновников в кафе в центре Москвы, где помимо Дениса Пака находился и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, также пострадавший в ходе драки. Кроме того, футболисты стали участниками конфликта с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Инцидент произошел 8 октября.

После этого обвиняемые были задержаны, а Тверской суд Москвы арестовал их на два месяца — до 8 декабря. За этот период следствие должно провести расследование в отношении обвиняемых по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Также им предъявлено обвинение по статье «Побои».

19 октября адвокаты Кокориных и Мамаева подали апелляции на решение суда, однако все они были отклонены.

По итогам слушаний обвиняемые были переведены из карантинных камер в обычные.

«Павел Мамаев и Александр Кокорин содержатся в двухместных камерах, Кирилл Кокорин — в трехместной. Все необходимое в камерах есть, жалоб от них не поступало. Камер видеонаблюдения в помещениях, где содержатся обвиняемые, нет, но камера Кокорина оборудована системой видеосвязи с сотрудниками изолятора», — заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников в интервью «Интерфакс».

Пока дело расследуется, футболистам уже позволили посетить тренарежный зал «Бутырки», однако условий для игры в футбол там нет.

«Они не могут играть в футбол, поскольку поля для подозреваемых и обвиняемых нет, — приводит RT слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова. — Есть только небольшое импровизированное футбольное поле для заключенных хозяйственного отряда. Это люди, отбывающие срок наказания в «Бутырке», и при этом они убираются, делают какой-то ремонт, разносят посылки.

На площадку их выводят только отрядом, а спортзал — маленькое помещение со старыми тренажерами. В шашки и шахматы Кокорин и Мамаев пока не играют из-за нехватки свободного времени».

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