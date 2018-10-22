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Без Акинфеева: как ЦСКА сдержит натиск римлян

ЦСКА встретится с «Ромой» в матче Лиги чемпионов

5654503 02.10.2018 Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА... РИА Новости
5654503 02.10.2018 Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ПФК ЦСКА (Россия, Москва) и ФК «Реал» (Испания, Мадрид). Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Московский ЦСКА в гостях сыграет с итальянской «Ромой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а в параллельной встрече мадридский «Реал» постарается догнать армейцев в турнирной таблице группы G и примет на своем поле чешскую «Викторию». «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных играх очередного дня главного европейского клубного турнира.

«Рома» (Италия) — ЦСКА (Россия), группа G, 22.00 мск

Московский ЦСКА после сенсационной победы в прошлом туре группового этапа Лиги чемпионов над мадридским «Реалом» (1:0) едет в Рим в качестве единоличного лидера группы G. В активе армейцев после двух матчей четыре набранных очка, тогда как у «Ромы» — три. Несмотря на столь успешное положение, красно-синих в противостоянии с римлянами называть фаворитами явно не приходится, даже учитывая проблемы подопечных Эусебио Ди Франческо в национальном чемпионате.

В Риме Виктору Гончаренко не помогут не только травмированные Абель Эрнандес, Кристиян Бистрович, а также Александр Макаров с Виктором Васиным и Константином Кучаевым, но и вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев.

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Голкипер армейцев в самой концовке игры с «Реалом» получил сразу две желтые карточки подряд, которые автоматически превратились в красную. Таким образом, Акинфеев на матч с «Ромой» оказался дисквалифицированным.

О том, насколько серьезной потерей для ЦСКА стало удаление основного вратаря команды, на предматчевой пресс-конференции рассказал и защитник красно-синих Кирилл Набабкин.

«Конечно, потеря Акинфеева перед игрой с «Ромой» сильно ощущается. Он является нашим капитаном и лидером. Но с этим ничего не поделаешь. В ЦСКА есть второй вратарь, и ему представится хороший шанс», — заявил спортсмен.

К слову о втором вратаре: с большой долей вероятности место в воротах займет Илья Помазун, а не молодой Георгий Кырнац, который вышел на последние секунды игры с «Реалом» вместо Акинфеева.

У «Ромы» же в плане состава кадровых проблем куда меньше. Продолжают восстанавливаться от серьезных травм Алессандро Флоренци и Хавьер Пасторе. Зато смогут сыграть Даниэле Де Росси, Александр Коларов и Патрик Шик.

«Де Росси, Коларов и Шик готовы к игре. Состояние первых двух я еще проверю, и если они будут готовы, то войдут в заявку. У Шика небольшое мышечное воспаление, но он занимался на последней тренировке, так что, думаю, он будет в порядке.

Что касается ЦСКА, то это молодая команда с превосходными исполнителями. Они, возможно, чуть менее мощны физически, нежели та же «Виктория», но в составе красно-синих много талантливых футболистов, которые особенно опасны в атаке», — сказал наставник римского клуба.

Между собой «Рома» и ЦСКА уже встречались в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2014/15. В Риме итальянцы одержали разгромную победу со счетом 5:1, а в ответной встрече сыграли вничью — 1:1.

«Реал» (Испания) — «Виктория Пльзень» (Чехия), группа G, 22.00 мск

В параллельном матче встретятся соперники ЦСКА по группе мадридский «Реал» и чешская «Виктория» из Пльзени. На бумаге фаворитом встречи является, конечно же, коллектив Хулена Лопетеги. Однако «сливочные» в этом сезоне переживают не самые лучшие времена. После девяти матчей в чемпионате Испании «Реал» занимает седьмое место, отставая от лидера первенства — «Барселоны» — на четыре балла.

Неудачные результаты напрямую влияют и на отношения внутри коллектива. На тренировке за день матча с «Викторией» капитан «сливочных» Серхио Рамос повздорил со своим юным тезкой Серхио Регилоном и со злости с близкого расстояния пнул в него мячом. Правда, после этого эпизода Рамос принес извинения молодому футболисту.

«Несмотря на то что может казаться по-другому, но подобные ситуации являются довольно распространенными. Это не оправдание, но я не должен был так реагировать. Мы ведь всегда выкладываемся на полную, да, Регилон? В итоге победу одержала команда во главе с Регилоном! Проехали и готовимся к завтрашней игре», — написал Рамос у себя в твиттере.

Напряжение в «Реале» испытывает и Лопетеги. Испанские СМИ все чаще сообщают о том, что руководство мадридского клуба рассматривает вариант с увольнением тренера. Сам же испанец демонстрирует спокойствие и хладнокровие в столь неприятной обстановке.

«Я смотрю на ситуацию точно так же, как делал это всегда. Я просто делаю свое дело каждый день, у меня все под контролем. Если хотите увидеть побежденного и подавленного тренера, то не смотрите сюда.

Я думаю только об игре с «Викторией» и больше ни о чем. Все, чем я занимался в последние дни, — это подготовка и анализ соперника. Сейчас я здесь. И завтра я все еще буду тренером «Реала», — цитирует Лопетеги Marca.

По информации испанских СМИ, в качестве потенциальной замены Лопетеги рассматриваются Антонио Конте, а также Жозе Моуринью, который уже занимал тренерский мостик в Мадриде. Однако португалец наотрез отказался покидать «Манчестер Юнайтед», заявив, что счастлив в Англии.

«Шахтер» (Украина) — «Манчестер Сити» (Англия), группа F, 22.00 мск

У Хосепа Гвардиолы старт в Лиге чемпионов в новом сезоне выдался не лучшим образом. Неожиданное поражение дома от «Лиона» (1:2) вызвало определенные вопросы к испанскому тренеру, на которые он четко ответил победой в следующем матче с «Хоффенхаймом» (2:1).

Теперь же манкунианцам предстоит тяжелый выезд в Харьков, где на стадионе «Металлист» англичан примет донецкий «Шахтер». После двух игр «горняки» имеют в своем активе лишь два очка при двух ничьих, что на один балл меньше, чем у «Сити». И в очной встрече с командой Гвардиолы «Шахтер» имеет неплохие шансы на то, чтобы отобрать очки у англичан.

Причем «Ман Сити» уже имеет неудачный опыт игры на Украине. В прошлом сезоне действующий чемпион Англии потерпел неожиданное поражение от «Шахтера» в гостях — 1:2.

Наверняка наставник донецкого клуба Паулу Фонсека помнит тот исторический матч. Тем более что тогда португальский специалист, сдержав обещание, явился на послематчевую пресс-конференцию в костюме Зорро.

На этот раз Фонсека ни в каких спорах и пари участия не принимал, но перед матчем сказал пару слов о сопернике и о своей команде.

«Да, «Манчестер Сити» остался тем же, даже усилился некоторыми игроками. Если же говорить о нас, завтра выйдет фактически другая команда. Ушли несколько важных футболистов: Срна, Феррейра, Фред, Бернард… Вместе с тем некоторые ребята в сегодняшнем составе, пожалуй, впервые окажутся в таком соревновательном контексте. Рассчитываем на свои сильные качества», — сказал тренер «Шахтера».

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Ювентус» (Италия), группа H, 22.00 мск

По-настоящему принципиальный матч для обеих команд. А точнее — для лидеров обоих клубов. В, по сути, родной Манчестер возвращается бывшая звезда «красных дьяволов», ныне покоряющий Серию А Криштиану Роналду.

Нападающий «Ювентуса» вновь приезжает на «Олд Траффорд» в футболке другого клуба, чтобы победить. Ранее он уже огорчал свою бывшую команду, в которой сделал себе имя и карьеру, и намерен сделать это еще раз.

Однако в случае, если ему удастся это сделать, праздновать гол португалец в знак уважения не будет.

«Я не праздновал гол в ворота «Манчестер Юнайтед» четыре года назад и на этот раз не изменю своим принципам. Нам предстоит сложный матч, но у «Ювентуса» есть шансы на победу, если мы сыграем хорошо и будем прислушиваться к тренеру. «Манчестер Юнайтед» — уважаемая команда, у которой есть опыт и отличные игроки. Испытываю невероятные эмоции от возвращения в Манчестер. Здесь мы много выиграли, и я до сих пор помню невероятную любовь болельщиков», — сказал Роналду перед матчем.

В стане соперника «Юве» также есть тот, о ком еще несколько лет назад долго и громко говорили в Турине. Теперь же Поль Погба вовсю зажигает в «Ман Юнайтед», хоть и умудрился испортить отношения с Жозе Моуринью, а также лишиться капитанской повязки.

Впрочем, наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри выделил в составе «красных дьяволов» не только Погба.

«Нам предстоит важная игра, так как в случае победы мы сможем начать думать о выходе из группы. «Манчестер Юнайтед» — сильная команда, с выносливыми игроками. Нам придется прибегнуть к помощи тактических решений.

У «Манчестера» есть не только Погба. Нам также предстоит противостоять Антони Марсьялю и Маркусу Рашфорду. Правда, и у нас есть молодые таланты в лице Пауло Дибалы и Федерико Бернардески. За этими игроками будущее мирового футбола. Для «Ювентуса» матч станет отличной проверкой», — заявил Аллегри.

После двух туров «Юве» занимает первое место в группе H, имея в своем активе шесть очков. «Ман Юнайтед» с четырьмя баллами располагается на второй строчке.

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