«Россия — конечная остановка»: что в Италии говорят о Каррере

«Каррера: от чемпионства со «Спартаком» до увольнения»

Самая популярная газета Италии Corriere della Sera одной из первых отреагировала на новость, поступившую из московского «Спартака». Авторы заметки даже предположили, кто может заменить Карреру на посту главного тренера красно-белых, и огласили весьма неожиданный вариант.

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«Поражение «Спартака» от тульского «Арсенала» окончательно прервало приключения Карреры в России. В московский клуб он приходил тренером защитников, а затем дорос до главного, в своем первом же сезоне приведя команду к чемпионству, которого болельщики ждали 16 лет.

По некоторой информации, вместо Карреры в «Спартак» может прийти Антонио Конте. Однако его бывший коллега по сборной Италии, скорее всего, от такой возможности откажется»,

— пишут журналисты.

Corriere della Sera предполагает, что вместо Москвы Конте может направиться в Мадрид, где в ближайшее время также, вероятно, произойдут тренерские перестановки. В частности, речь идет о «Реале» и Хулене Лопетеги, который может покинуть стан «сливочных». Что касается Карреры, то о его будущем пока не сообщается.

«Россия — конечная остановка для Карреры»

Еще одно известное итальянское издание La Repubblica подвело небольшие итоги работы Карреры в «Спартаке», озаглавив материал как «Россия: Каррера достиг конечной остановки, «Спартак» его увольняет».

По мнению журналистов римской газеты, причиной увольнения 54-летнего итальянца стали не только три домашних поражения в чемпионате России подряд (от «Ахмата», «Ростова» и «Арсенала»), но и провал в Лиге чемпионов.

«Команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв в квалификационном раунде греческому ПАОКу. Теперь приключение Карреры в России завершено», — написали авторы заметки, добавив, что с итальянским тренером «Спартак» добился наилучших результатов за последние 16 лет, выиграв за два сезона золотые и бронзовые медали национального первенства и первый в истории клуба Суперкубок России.

«Спартак» уволил Карреру: поражение от «Арсенала» из Тулы стало решающим»

Не менее знаменитое издание из Милана La Gazzetta dello Sport также обратило внимание на роль Карреры в истории красно-белых.

«В свой первый сезон в качестве наставника красно-белых бывший тренер «Ювентуса» добыл для «Спартака» первый за 16 лет трофей, выиграв чемпионат России. Но после бронзы по итогам прошлого сезона и неудачного старта в сезоне нынешнем руководство клуба разочаровалось в Массимо. 18 очков в 11-ти турах Премьер-лиги и седьмое место в таблице — это не то, что соответствует задачам клуба», — говорится в заметке, авторы которой также отмечают, что руководство «Спартака» «не увидело тенденции к улучшению игры команды».

La Gazzetta dello Sport

«Выбрали испанца вместо Карреры»

Проведя в общей сумме 11 лет в «Ювентусе» в качестве футболиста и тренера, Каррера стал для болельщиков из Турина более чем известной личностью. За карьерой итальянца в России следит и местная газета Tuttosport.

«Официально: «Спартак» уволил Карреру.

Вместо него руководство клуба выбрало испанского тренера Рауля Рианчо, который будет временно исполнять обязанности наставника красно-белых.

Несмотря на первое за 16 лет чемпионство «Спартака», боссы клуба признали последние результаты команды неудовлетворительными и решили уволить Карреру с его поста», — отмечают авторы.

Tuttosport

«Приключение итальянца в России завершено»

Еще одно туринское издание La Stampa отметило увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака». Авторы заметки также упомянули успехи красно-белых под руководством итальянского специалиста, сделав акцент на том, что москвичи добились чемпионства и завоевания Суперкубка России во многом благодаря Каррере.

«Придя в столичный клуб в 2016 году, он в первый же сезон завоевал золото первенства и национального Суперкубка. Теперь его место займет итальянец Рианчо, который помогал Каррере в начале этого сезона», — пишут журналисты.

La Stampa

Об этом же написали и одной из самых авторитетных газет Милана Il Sole 24 Ore.

«Чемпионство, бронза и Суперкубок. На этом приключение итальянца в России завершено», — говорится в заметке.

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