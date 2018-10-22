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Под угрозой срыва: Финляндия «тает» перед Россией и Шипулиным

Шипулин вошел в состав сборной России на первые этапы Кубка мира

Российский биатлонист Антон Шипулин РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин
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1 ноября в финском Контиолахти стартуют тренировки сборной России, в рамках которых пройдет отбор на первые этапы Кубка мира. Вместе с командой будет заниматься и Антон Шипулин, который попал в состав вне конкурса. Председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский уже заявил, что спортсмены могут столкнуться в Финляндии с серьезными проблемами из-за слишком теплой для биатлона погоды.

С 1 по 18 ноября в финском Контиолахти пройдут тренировочные сборы, в рамках которых национальная команда России по биатлону проведет отбор на три стартовых этапа Кубка мира и Кубка IBU. В состав сборной вошли 53 спортсмена, из которых 26 мужчин и 27 женщин. Согласно регламенту, на этапы соревнований будут отобраны четверо мужчин и пять женщин, которые продемонстрируют лучшие результаты на контрольных стартах: 15 ноября в индивидуальной гонке, а 17-го — в спринте. Также тренерский штаб выберет по одному участнику каждой команды самостоятельно.

Примечательно, что в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира был включен и Антон Шипулин, который временно приостановил карьеру весной этого года.

В конце сентября олимпийский чемпион Сочи объявил о возвращении в большой биатлон, а также выразил намерение выступить на чемпионате мира — 2020 в итальянском Антхольце.

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«Хочу доказать себе, миру, семье, что я еще могу. Пока другой мотивации для себя я не нашел. У меня есть, конечно, мечта. Я понимаю, что она вполне осуществима. Я знаю, как тяжело в этом сезоне мне будет. И я понимаю, что в этом году может ничего не получиться.

Но в следующем сезоне — чемпионат мира в моем любимом Антхольце. Может, если бы его не было, я принял бы решение в другую сторону. Это мое любимое место. И есть еще хороший шанс завоевать личную золотую медаль чемпионата мира.

Про Олимпиаду я даже и думать пока не хочу. Пробежим Антхольц, возьмем золотую медальку, а там и будем думать», — сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что паузу в карьере брал вынужденно: из-за усталости и нервного напряжения на фоне недопуска на Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане.

На первых этапах Кубка мира Шипулин выступит совершенно точно — и без всяких отборов.

В критерии попадания в сборную России на эти соревнования был включен пункт о «спортсменах, занявших места с первого по третье в общем зачете Кубка мира сезона-2017/18». В нашей стране есть только один биатлонист, соответствующий эти требованиям, — и это Шипулин.

В данный момент российская команда тренируется в австрийском Рамзау, но уже 1 ноября должна начать занятия в Контиолахти. Однако там, как утверждает председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский, россияне столкнутся с массой проблем организационного характера. Главной из них станет отсутствие необходимого количества снега из-за аномально теплой погоды в Финляндии.

«К сожалению, погода нам не благоволит. В Финляндии обещают очень теплый ноябрь, и при такой температуре, даже с учетом современной техники, будет сложно подготовить качественную трассу»,

— цитирует Кугаевского «Спорт-Экспресс».

В связи с этим руководство СБР было поставлено в известность, а также получило уведомление с просьбой перенести тренировочные сборы в Россию. Однако в этом российской команде было отказано.

«У нас в России снег как раз есть: в Тюмени люди уже катаются, в Ханты-Мансийске тоже первый круг уже готов. На мой взгляд, нужно на всю катушку использовать собственные ресурсы, потому что таких запасов снега не имеют ни Норвегия, ни Финляндия. Это было бы гораздо эффективнее. Потому что в Европе проблемы со снегом возникают почти каждый год.

К сожалению, перенести сборы к нам невозможно. Мы уже обращались в СБР с предложением перенести этот сбор в Ханты-Мансийск, где созданы все условия. Но нам ответили, что слишком поздно: поездка в Финляндию уже оплачена и пути назад нет.

Хотя, конечно, плохо, что нет никакого резервного варианта. Все-таки речь идет даже не об обычном сборе, а об отборе на этапы Кубка мира и Кубка IBU», — сказал Кугаевский, отметив, что не знает, как будет тренироваться сборная в случае отсутствия снега.

С этим вопросом он попросил обратиться к тренерскому штабу команды. Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что проблемы на сборах должны обойти россиян стороной.

«Я не допустил бы сбора там, если бы у нас не было гарантий. Мы бы не поехали туда, если бы сомневались — выпадет снег или нет? Я работал в Контиолахти много лет и полностью владею ситуацией, что и как там делается.

Сейчас там отсыпан круг на 2,5 км. И заготовлено 40 тысяч кубометров снега — это хватит на 6-7 км трассы. Снег разложат к нашему приезду; сейчас специально не стали развозить рано, как мы делали обычно. Все будет именно к нашему приезду, чтобы у России были очень хорошие условия и тот профиль трасс, который мы хотим»,

— приводит слова специалиста Sports.ru.

Хованцев подчеркнул, что в Контиолахти будет насыпан искусственный снег, который, по его словам, поможет российским биатлонистам качественно подготовиться к главным стартам.

Кубок мира по биатлону сезона-2018/19 включает в себя девять этапов. Стартуют соревнования 2 декабря этапом в словенской Поклюке, а завершатся 24 марта в норвежском Холменколлене.

До контрольных стартов в рамках отборочных соревнований допущены:

Мужчины: Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Алексей Слепов, Семен Сучилов, Никита Поршнев, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Иван Томилов, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Алексей Корнев, Евгений Идинов, Максим Буртасов, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Александр Дедюхин, Тимур Махамбетов, Михаил Боярских и Юрий Шопин.

Женщины: Екатерина Юрлова, Ульяна Кайшева, Маргарита Васильева, Анастасия Егорова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Кристина Резцова, Тамара Воронина, Анастасия Морозова, Екатерина Зубова, Лариса Надеева, Наталья Ушкина, Наталья Гербулова, Валерия Васнецова, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Александра Алексешникова, Ирана Старых, Лейсан Бикташева, Екатерина Мошкова, Кристина Смирнова, Ольга Дмитриева и Кристина Ильченко.

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