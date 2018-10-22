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«В планах тройной аксель»: Самодурова о медали Гран-при

Софья Самодурова рассказала о бронзовой медали на этапе Гран-при в США

Российская фигуристка Софья Самодурова twitter
Российская фигуристка Софья Самодурова
Видео по теме
Завоевавшая бронзу на этапе Гран-при в США российская фигуристка Софья Самодурова в интервью «Газете.Ru» рассказала об эмоциях от дебюта на взрослом уровне, поделилась планами на сезон и ответила на вопрос о возможном включении в свою программу четверных прыжков. Также фигуристка призналась, что была шокирована поздравлением от американской спортсменки Эшли Вагнер.

Софья Самодурова стала первой российской медалисткой в женском фигурном катании на этапах Гран-при в нынешнем сезоне. Подопечная известного тренера Алексея Мишина сумела взять бронзу на первых соревнованиях престижной серии, которые прошли в американском Эверетте.

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16-летняя спортсменка в этом сезоне дебютирует во взрослых соревнованиях. В США она проиграла только титулованным японкам Сатоко Мияхаре и Каори Сакамото, которые на прошедших в Пхенчхане Олимпийских играх были в шестерке сильнейших. «Газете.Ru» удалось поговорить со спортсменкой после первого серьезного успеха в ее карьере.

— Какие эмоции остались после завоевания бронзы? Много поздравлений было?

— Эмоции только положительные. Очень рада, что смогла побороться с волнением и выиграть бронзовую медаль. До сих пор сижу и разбираю поздравления.

— Верили до начала этапа, что сможете оказаться на пьедестале?

— До начала турнира не верила, что смогу выиграть медаль. Но после короткой программы (Софья занимала предварительное третье место — «Газета.Ru») осознала, что это возможно.

— Было видно, как сильно вы обрадовались, когда чисто исполнили последний каскад в произвольной программе. Что подумали в этот момент?

— После того каскада я обрадовалась, что сделала все прыжковые элементы.

— Вы довольны собой целиком и полностью или можно было выступить еще лучше?

— Конечно, можно лучше. Нет пределу совершенства.

— Вам удалось опередить даже американку Брэди Теннелл, которая недавно обыграла Евгению Медведеву. Приятно это осознавать?

— Не придумаю этому большого значения.

— Как отреагировал ваш тренер Алексей Мишин на прокаты? Похвалил?

Алексей Николаевич очень доволен выступлениями. И, конечно же, похвалил.

— Расскажите немного о вашей команде и партнерам по тренировкам. Например, Елизавета Туктамышева очень переживала за вас и поздравила одной из первых.

— Да, пользуясь возможность, хочу сказать спасибо моим тренерам — Мишину Алексею Николаевичу, Прокофьевой Татьяне Николаевне, Мишиной Татьяне Николаевне, Гачинскому Артуру. Я им очень благодарна, также хочу сказать спасибо моим партнерам по тренировкам за их поддержку. У нас очень дружный коллектив, и все болели за меня! Отдельное спасибо Лизе за теплые слова.

— Поделитесь планами на сезон. Какой старт для вас будет самым главным?

— Главный старт сезона — чемпионат России. Задача на сезон — кататься чисто и показывать достойные выступления.

— Какой результат на национальном первенстве вы сочтете успешным?

— Не хочу сейчас думать о местах на чемпионате России. Главное, сделать свое дело, а судьи уже сами решат, какое место я заслужила.

— Сейчас девушки начинают активно осваивать четверные прыжки. Планируете ли вы когда-нибудь попробовать исполнить элемент в четыре оборота?

— Сначала в планах освоить тройной аксель.

— Есть ли у вас кумиры в женском катании?

— Да, у меня есть кумир. Это Эшли Вагнер (американская фигуристка, бронзовый призер Игр-2018 в Сочи — «Газета.Ru»). Жаль, что она сейчас не выступает. Я очень скучаю по ее катанию! Кстати, она меня тоже поздравила, и я была этим шокирована!

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