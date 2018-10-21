«Покажем зал, он бороться не умеет»: Конора зовут в Дагестан

Известный российский боец Хабиб Нурмагомедов пригласил своего недавнего соперника ирландца Конора Макгрегора в родной Дагестан. Спортсмен отметил, что его республика славится своим приемом гостей. Хабиб пообещал показать Конору борцовский зал, а также накормить его.

«У нас встречать гостей — святое. Этим Дагестан и славится. Ему есть, на что там посмотреть. Может, борцовский зал ему покажем: он бороться не умеет»,

— начал Нурмагомедов, немного засмеявшись после слов о зале.

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«Вопрос с питанием? Обязательно бы накормили. У нас голодных гостей не бывает», — сказал российский спортсмен журналистам.

Первым о возможном приезде Конора начал говорить отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. Специалист позвал ирландца, а также известного российского бойца Олега Тактарова на чемпионат мира по боевому самбо, который пройдет 15 декабря в пригороде Махачкалы Каспийске.

«Почетным гостем на чемпионат мира по боевому самбо приглашаю еще раз нашего близкого друга Олега Николаевича Тактарова и Макгрегора. Все ему прощаю! Надо быть милосердным»,

— сказал Абдулманап РИА «Дагестан».

Бой Макгрегора и Нурмагомедова был интересен не только со спортивной точки зрения. Оба атлета на протяжении всей подготовки к поединку неоднократно оскорбляли друг друга. Больше в этом преуспевал ирландец, который проходился по религии, семье и родине россиянина или просто называл его «крысой». Прекрасно понимавший такой стиль привлечения внимания к событию Нурмагомедов говорил, что его соперник — обычный алкоголик и обещал разобраться с ним в октагоне.

Перед боем спортсмены отказались приветствовать друг друга, а после поединка стали участниками массовых беспорядков.

Тем не менее, оскорбления оппонентов прекратились уже на следующий день. Конор даже не стал писать заявление на членов команды Хабиба, которые атаковали его в октагоне после боя.

Однако существует вероятность, что бойцы проведут реванш, в котором ирландец попробует отомстить россиянину за обидное поражение. Тренер Макгрегора по ударной технике Оуэн Родди считает, что его подопечный со второй попытки победит Хабиба.

«Жаль, что нам не удалось получить желаемый результат. Конор допустил несколько ошибок, а на таком уровне соперники используют ошибки в свою пользу. Это и произошло.

Все же я горжусь Конором. Он феноменальный боец. Я уверен, что он вернется и одержит верх в матче-реванше. Я верю, что мы можем это сделать, если исправим несколько ошибок»,

— цитирует Родди AllBoxing.

Не против повторного боя и отец Хабиба. Однако тренер считает, что гонорар его подопечного должен быть существенно выше, чем у соперника.

«Мое мнение: считаю, что денег мало они дают Хабибу, потому что до этого они давали Конору в три раза больше, чем Хабибу.

А теперь мы хотим, чтобы нам давали в пять раз больше, чем Конору. Мы в доминирующем плане уничтожили, задушили, заставили его сдаться.

Это первое.

Второе: какой смысл Конору, не проведя два или три боя, выходить с Хабибом? Если Конор считает нужным, пусть покажет, что он готов хотя бы против таких бойцов выходить биться, как Ислам Махачев, Тони Фергюсон», — цитирует Нурмагомедова-старшего РИА «Новости».

Глава UFC Дана Уайт также считает, что в промоушене есть более достойные соперники для Хабиба, нежели Конор.

«Как фанат смешанных единоборств, считаю, что Хабиб должен встретиться с Фергюсоном. У Тони был чемпионский пояс, но его лишили титула после травмы колена. А в поединке он его никогда не терял.

Макгрегор тоже был лишен титула не после поражения, поэтому получил возможность драться за чемпионский пояс. Думаю, именно Тони заслуживает», — цитирует Уайта ESPN.

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