Кричал и метался: что случилось с Месси

Домашний матч «Барселоны» против «Севильи», в котором решалась судьба промежуточного первого места в чемпионате Испании, складывался как нельзя лучше для каталонцев. После трогательной церемонии в память о знаменитой уроженке Барселоны Монсеррат Кабалье, которая ушла из жизни в начале октября, футболисты начали встречу так активно, что весь первый тайм соперника просто не было видно.

Уже к 12-й минуте подопечные Эрнесто Вальверде вели со счетом 2:0, а главной причиной такого убойного старта была вдохновенная игра капитана команды Лионеля Месси.

На второй минуте встречи аргентинец отдал голевой пас на Филипе Коутинью, который из пределов штрафной расстрелял дальнюю «девятку», а затем и сам протащил мяч к чужим воротам и пробил под самую штангу, обеспечив «блаугране» комфортное преимущество.

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Однако в середине первого тайма сине-гранатовый праздник пришлось прервать. В абсолютно безобидной ситуации Месси столкнулся с полузащитником «Севильи» Франко Васкесом и так неудачно приземлился, что повредил руку, которая пугающе вывернулась в неестественном положении.

Арбитр сначала никак не отреагировал на этот эпизод, но футболист продолжал перекатываться по газону и кричать от боли, пока зрители возмущенно ревели и махали руками.

Игру пришлось остановить, и выбежавшие на поле врачи сразу забинтовали аргентинцу руку и увезли в больницу. Там выяснилось, что Месси получил перелом лучевой кости.

Согласно прогнозам медиков, восстановление должно занять около трех недель — и это настоящая катастрофа для «Барселоны». Уже 28 октября ей предстоит сойтись в «Эль-Класико» с мадридским «Реалом», и, несмотря на ужасную форму «сливочных», которые идут лишь на четвертом месте в чемпионате Испании, потеря Месси может дорого обойтись каталонцам. Все-таки настрой на дерби у мадридцев должен быть особенно боевой, а выдать один стоящий матч даже посреди черной полосы столичный гранд всегда способен.

Отсутствие пятикратного обладателя «Золотого мяча» скажется весьма пагубно и на зрительском интересе к противостоянию Мадрида и Барселоны.

Если раньше «Эль-Класико» было самым напряженным столкновением звезд мирового футбола — Криштиану Роналду против Лео Месси, — то теперь португалец уже покоряет другие, итальянские рекорды в составе «Ювентуса», а аргентинец будет смотреть матч по телевизору. Самое популярное дерби мира впервые за 11 лет пройдет без Месси и Роналду.

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Помимо дерби с «Реалом», Месси пропустит также два матча Лиги чемпионов против итальянского «Интера», которые состоятся 24 октября и 6 ноября.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уже заверил, что у команды достаточно запаса прочности, чтобы справиться с такой потерей:

«Травма Месси немного сбила нас с толку. Все прекрасно знают, как он влияет на игру команды, однако мы надеемся, что Лео восстановится как можно быстрее.

К тому же у нас вполне достаточно ресурсов, даже несмотря на силу предстоящих соперников. Теперь нам нужно к подготовиться к долгому отсутствию Месси. Игра «Барселоны» без Лео? Мне особо нечего сказать об этом, потому что он не так часто пропускает матчи, но мы уже играли без него и старались придерживаться привычного для нас стиля».

Примерно в таком же стиле высказались игроки «блауграны».

«Когда Месси с нами, он придает команде уверенности. Он лучший в мире, но его отсутствие не будет сильно влиять на нас, — рассуждал Пике. — Конечно, нам придется перестраиваться, но должны быть и другие варианты. «Барселона» может двигаться вперед — с Месси или без него».

«Постараемся сделать отсутствие Лео как можно более незаметным, — пообещал полузащитник Иван Ракитич. — С нетерпением ждем «Эль-Класико». Это уже другая история — уверенность или кризис здесь не играют роли».

Так это или не так, выяснится уже в следующее воскресенье. В любом случае «Барселоне» будет не хватать Месси хотя бы потому, что он является лучшим игроком команды по системе «гол+пас» (20 баллов в этом сезоне).

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