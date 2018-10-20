«Самочувствие не очень»: как Кокорин и Мамаев сидят в «Бутырке»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев провели очередной день под стражей в Бутырском следственном изоляторе, более известным как «Бутырка», куда они были помещены решением Тверского суда Москвы на момент расследования дела об избиении футболистами двух чиновников, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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Произошедшее 8 октября вызвало большой резонанс со стороны общественности, которая разделилась на два лагеря: первые требуют наистрожайшего наказания в отношении виновных (в соответствии с законодательством Российской Федерации), другие же придерживаются мнения, что спортсменам достаточно отделаться крупным денежным штрафом.

19 октября суд рассмотрел апелляции, которые подали адвокаты обвиняемых, но принял решение их отклонить.

После этого братья Кокорины и Мамаев были переведены из карантинных камер в обычные.

«Павел Мамаев и Александр Кокорин содержатся в двухместных камерах, Кирилл Кокорин — в трехместной. Все необходимое в камерах есть, жалоб от них не поступало. Камер видеонаблюдения в помещениях, где содержатся обвиняемые, нет, но камера Кокорина оборудована системой видеосвязи с сотрудниками изолятора», — заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников в интервью «Интерфакс».

Мельников, кстати, подчеркнул, что Александр Кокорин, который во время судебного заседания просил пострадавших и всю общественность простить его за содеянное, чувствует себя в камере не лучшим образом.

«Александр действительно сильно переживает. Тем более, недалеко от него находится его младший брат -– за него тоже очень переживает. Самочувствие у Александра, может быть, не очень. Ведь находиться там -– большой стресс», — цитирует секретаря «СЭ».

Футболистам и Кириллу Кокорину вовсю поступают различные передачи, а также письма с поддержкой в адрес заключенных. Среди сочувствующих находятся даже болельщики московского «Динамо», где раньше играл Александр Кокорин. Так, фанат прислал футболисту их совместную фотографию, на что форвард «Зенита» признался в своих симпатиях к бело-голубым.

«Кирилл, добрый день. Спасибо большое за твое письмо. Я помню, где это фото было сделано. Очень переживаю за «Динамо» всегда, жду игр на новом стадионе. У меня все есть. Спасибо большое. Надеюсь, скоро все будет хорошо»,

— написал Кокорин в ответном письме.

Александру, к слову, стоит ожидать нового соседа по камере. Как заявил Мельников, его нынешний сокамерник переедет в СИЗО во Владимирской области.

«Он был объявлен в розыск в связи с отклонением от уплаты алиментов. Теперь его туда должны будут доставить, конвой его заберет. На все про все — не более месяца у сотрудников регионального управления федеральной службы исполнения наказаний.

Поэтому скоро сокамерник поменяется»,

— отметил секретарь.

Не остался без поддержки и Павел Мамаев, которому также поступают письма с поддержкой, на что футболист отвечает благодарностью. Надо сказать, что Мамаев оказался в более сложной ситуации, нежели Александр Кокорин. За форварда сине-бело-голубых заступилось руководство «Зенита», главный тренер команды Сергей Семак, а также одноклубники, среди которых оказался даже Клаудио Маркизио, переехавший в Санкт-Петербург только в начале сентября.

В случае с Мамаевым руководство «Краснодара» выразило четкую позицию — расторгнуть контракт с футболистом, а также обязать его выплатить крупный штраф. Впрочем, в данной ситуации помощь игроку готов оказать Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ).

Согласно законодательству, клубы не смогут в одностороннем порядке разорвать с ними контракты, если игроков оправдают по делам об избиении людей.

«В том случае, если вина Кокорина и Мамаева будет доказана, клубы получат возможность расторгнуть с ними контракты. Но там нужно будет изучать детали этих соглашений. Если же футболисты будут оправданы, юридических оснований для расторжения контрактов не будет.

Время, проведенное в СИЗО, тут не будет учитываться. Ведь там игроки находятся вынужденно, ожидая результатов следствия»,

— цитирует генерального директора ОПСФ Александра Зотова Sport24.

Во время заседания, на котором суд рассматривал апелляции защиты футболистов, адвокаты указывали на то, что футбол для Кокорина и Мамаева — главный источник дохода. В случае ареста и тюремного заключения подсудимые попросту не смогут обеспечить свои семьи.

В положение футболистов входят и болельщики. Например, фанаты «Анжи» во время домашней игры 11-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА вывесили баннер в поддержку Александра и Кирилла Кокориных.

«Кокорины, все будет хорошо», — гласила надпись.

Впрочем, далеко не все настроены к подсудимым положительно. О данной ситуации высказался даже глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, раскритиковавший поведение футболистов.

«Эти два человека повели себя недопустимым образом. Несмотря на то что они известные футболисты, закон одинаков для всех»,

— приводит слова иерарха «Вести.Ru».

Интересно, что митрополит Иларион «прошелся» даже по российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, спровоцировавшего массовую драку посля боя с ирландцем Конором Макгрегором, и заявил, что тому не следовало устраивать драку за пределами ринга, опираясь на религиозные и семейные ценности.

По мнению главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, виновные в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала должны понести наказание.

«Они совершили некий поступок. И заслужили какое-то наказание. Те люди, которые их знают, говорят, что они хорошие ребята.

Но они ошиблись, и поплатился за свою ошибку. Есть правосудие, которое решит, как их наказать.

Честно говоря, мы довольно много обсуждаем эту тему», — заявил итальянец на пресс-конференции перед домашним матчем с тульским «Арсеналом».

Помимо братьев Кокориных и Павла Мамаева под стражей находится еще один фигурант дела Александр Протасовицкий. Все они пробудут в СИЗО до 8 декабря 2018 года. За этот период следствие должно провести расследование в отношении обвиняемых по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

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