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«Камера с ремонтом и кнопкой вызова»: как сидит Кокорин

Кокорина и Мамаева перевели в обычные камеры

Рассмотрение апелляции на арест футболиста ФК «Краснодар» Павла Мамаева в Московском... Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Рассмотрение апелляции на арест футболиста ФК «Краснодар» Павла Мамаева в Московском городском суде, 19 октября 2018 года
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Бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева перевели в обычные камеры СИЗО «Бутырка». Как рассказывают общественные наблюдатели, полузащитник «Краснодара» сохраняет спокойствие, а долгое время не получавший передачей от родственников форвард «Зенита» пребывает в подавленном состоянии.

19 октября Московский городской суд оставил в силе решение о мере пресечения в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Защита игроков просила их перевода под домашний арест, однако суд эту апелляцию отклонил.

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Таким образом, спортсмены останутся в «Бутырке» до 8 декабря. Тем временем, условия содержания экс-игроков сборной России меняются. В ночь на 20 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев переведены из «карантинных» камер СИЗО в обычные. Об этом рассказал представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий.

«Александр Кокорин и Павел Мамаев переведены сегодня из «карантинных» камер СИЗО «Бутырка» в обычные»,

— заявил правозащитник.

Как отмечает Пятницкий, игроки размещены в камерах, которые рассчитаны на небольшое количество человек. Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в двухместных камерах, Кирилл Кокорин — в трехместной.

Также представитель ОНК рассказал, что в соседях у игроков не могут оказаться закоренелые преступники.

«Они размещены в камерах вместе со своими соседями по карантинному отделению.

Это рядовые граждане, привлеченные к уголовной ответственности за совершение нетяжких, ненасильственных преступлений, и за время нахождения в карантине у них не возникало конфликтов»,

— отметил Пятницкий.

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сравнил жилищные условия футболистов «Зенита» и «Краснодара».

«Кокорин находится в недавно отремонтированной камере, которая оборудована кнопкой вызова надзирателя. У Мамаева камера не столь обновленная»,

— отметил Мельников.

«Сейчас футболисты в разных камерах, и у каждого из них по одному сокамернику», — приводит слова наблюдателя ТАСС.

Кстати, именно хавбек «Краснодара» первым встретился с одним из своих родственников.

«У Мамаева было первое свидание с отцом, он его поблагодарил за поддержку», — отметил Мельников, который также проинформировал, что оба игрока написали заявление на посещение спортзала, однако доступа к тренажерам пока не получили.

Также, по словам наблюдателей, Кокорин и Мамаев по-разному переживают из-за попадания за решетку. Игрок «Краснодара» ведет себя спокойно, а вот футболист «Зенита» явно находится в состоянии стресса.

Вероятно, на настроение спортсмена повлияло отсутствие передач от родных.

«Но больше всего меня удивило и огорчило… Кокориным не передали ни одной передачки с момента их заключения под стражу.

Обычно родственники сразу прибегают в изолятор временного содержания — несут одежду, элементарные вещи. Гигиенические принадлежности в СИЗО выдают всем, но своя щетка или одноразовая, своя паста или общая — есть разница. Плюс там самая дешевая туалетная бумага.

Мамаеву передали все. У него различные напитки: вода, минералка, кока-кола — сумка вещей. И положили денег на лицевой счет. Сумма мне известна, но это как банковская тайна — раскрыть не могу. Сумма — обычная, достаточная, чтобы приобретать предметы первой необходимости, горячие обеды. Это все официально делается через специальный сервис. В обществе есть мнение, что это позволено богатым. Нет. И трактористы, и повары, и аптекари, и уголовники со стажем могут заказывать еду и предметы быта, если у них есть деньги на лицевом счету.

Мамаеву это сделали. А у Кокориных ни одной передачи и ни копейки на лицевом счету»,

— цитирует Пятницкого Sports.ru.

Однако после интервью наблюдателя появилась информация, что Кокорины все же получили первую передачу.

Об игроках вспоминают и на матчах возобновившегося чемпионата России по футболу. Так, болельщики махачкалинского «Анжи» поддержали братьев Кокориных во время игры с ЦСКА.

«Кокорины, все будет хорошо», — гласила надпись на баннере.

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