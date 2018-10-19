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10 ставок на главные матчи выходных в европейских чемпионатах

Прогноз на матчи «Челси» - «Манчестер Юнайтед», «Динамо» - «Зенит» и «Интер» - «Милан»

Reuters
Моуринью против Сарри, Хохлов против Семака, Спаллетти против Гаттузо — такова афиша футбольных матчей в предстоящие выходные. На кого из соперников ставить, попыталась разобраться «Газета.Ru».

20 октября. «Челси» - «Манчестер Юнайтед»

Ставки: «МЮ» не проиграет за 2.25, индивидуальный тотал «Челси» меньше 1,5 мячей за 2.05 в БК «Лига Ставок» (сделать ставку).

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На первый взгляд, «Челси» сейчас гораздо сильнее, но делать выводы по одной лишь таблице опасно. 20 очков в восьми турах - шикарный результат, тем более для меняющейся команды с новым тренером. Штука в том, что синим много везло на старте сезона, так как проблем с целостностью футбола у них более чем достаточно.

Продвинутая статистика говорит, что лондонцы должны были потерять очки ещё как минимум в паре встреч. Expected points у «Челси» составляет менее 16 очков (у «Манчестер Сити», для сравнения, около 21 балла), так что синие перебрали как минимум четыре очка. Это подтверждается и впечатлениями от просмотра игр.

Скажем, в прошлом туре «Челси» разгромил «Саутгемптон» (3:0), хотя количество опасных моментов у команд было более-менее одинаковым. Высочайшее индивидуальное мастерство лидеров и везение помогают набирать лишние очки, но рассчитывать на удачу постоянно всё же не стоит. На дистанции, как правило, уровень везения откатывается к средним значениям.

Это не значит, что «Челси» сейчас ничем не примечателен. Вовсе нет - команда Маурицио Сарри уже обладает узнаваемым стилем и выглядит очень симпатично. Но всё же переоценивать её не стоит. На данный момент лондонцы не должны считаться коллективом экстра-класса, потому что находятся в стадии становления и смотрятся сыровато.

В первую очередь речь о нестабильном прессинге. Маурицио Сарри ещё не сделал давление на чужой половине поля по-настоящему удушающим. Команде не хватает слаженности и обученности, из-за чего периодически возникают провалы в центре поля. Впрочем, для первых месяцев работы с новым специалистом это абсолютно нормально.

Во-вторых, синие уязвимы на флангах обороны. Эту слабость обнажали даже скромные «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Саутгемптон», а подбор игроков у «МЮ» несколько сильнее. «Челси» часто зевает перегрузы на бровках, из-за чего соперники получают возможность разыгрывать ситуации вроде «2-в-1» или «3-в-2».

Наконец, лондонцы по-прежнему испытывают трудности при взломе низкого оборонительного блока. Учитывая, что на выезде команды Моуринью проводят топ-матчи именно в таком стиле, подопечным Маурицио Сарри будет тяжело. «Вест Хэм» запорол 3-4 опаснейшие контратаки, но надеяться на подобную расточительность в исполнении «Манчестер Юнайтед» явно не стоит.

Строго говоря, проблема «Челси» в том, что матч с огромной долей вероятности будет развиваться по любимому сценарию Моуринью: соперник любит и умеет владеть мячом, но склонен к невынужденным потерям и уязвим к стремительным контратакам. «МЮ», подобно барону Мюнхгаузену, вытащил себя за волосы из болота в прошлом туре и, есть подозрение, тем самым оформил переломный момент сезона. Эмоциональное состояние «дьяволов» должно быть в порядке.

Также стоит отметить любовь Сарри к короткой ротации из 13-14 человек, в результате чего его команды часто теряют очки после международных пауз. Весь костяк «Челси» вызывался в национальные сборные, а проводить первый же матч после перелётов с требующим максимальной концентрации соперником совсем нелегко.

Вариант «гости не проиграют» за 2.25 в букмекерской компании «Лига Ставок» просто кричит о себе: у «МЮ» есть все шансы не дать синим развернуться. Любители рисковать могут подумать о победе «дьяволов» с нулевой форой за 3.57. Также неплохо смотрится предложение «индивидуальный тотал хозяев меньше 1,5 мячей» за 2.05.

21 октября. «Динамо» - «Зенит»

Ставки: победа «Зенита» за 2.00, тотал меньше 2 мячей за 1.95, тотал каждого тайма меньше 1,5 мячей за 1.95, победа «Зенита» всухую за 2.80 в БК «Лига Ставок» (сделать ставку).

«Зенит» сыграет с одним из своих любимейших соперников. Если не считать два технических поражения, то статистика питерцев в предыдущих 15 матчах РПЛ с бело-голубыми выглядит так: 10 побед и пять ничьих. За последние три года результаты пугают ещё сильнее - шесть побед при одной ничьей.

Добавим к этому, что москвичи сейчас находятся явно не в лучших кондициях. Три поражения подряд, ни одного забитого мяча на этом отрезке и пробуждающее неприятные воспоминания о ФНЛ 14-е место в турнирной таблице. Если вы верите в статистику и Семака, берите победу «Зенита».

Коэффициент более чем внушающий - 2.00.

И всё же гостям будет тяжело. Во-первых, Александр Ерохин и Андрей Лунёв из-за травм пропустили матчи сборной и могут не сыграть с «Динамо». Для сине-бело-голубых оба сейчас являются ключевыми исполнителями, которым нет равноценной замены.

Во-вторых, многие игроки «Зенита» уезжали в сборные, тогда как «Динамо» имело две недели на подготовку к следующему матчу. За это время можно исправить многие шероховатости в обороне и отладить командное взаимодействие. В теории подопечные Дмитрия Хохлова должны быть: а) свежее б) лучше готовы к игре.

Поскольку «Зениту» в последнее время тяжело даётся создание голевых моментов, а «Динамо» не забивает в РПЛ уже более 355 минут, матч вряд ли будет результативным. Питерцы только вернулись из сборных, на носу встреча с «Бордо» в Лиге Европы - с трудом верится, что гости поразят нас движением и покажут свой лучший футбол.

Пожалуй, «тотал меньше 2,5 мячей» за 1.55 выглядит слишком скромно, а вот ТМ 2 мячей за 1.95 - в самый раз. Также стоит рассмотреть вариант «тотал каждого тайма меньше 1,5 мячей» за 1.95. В гостях «Зенит» ещё ни разу не забивал в этом сезоне больше двух голов, если, конечно, не считать кубковый матч с «Волгарём».

Состав питерцев гораздо сильнее, рано или поздно это, скорее всего, скажется. Победа «Зенита» всухую идёт за 2.80, а победа гостей с разницей в один мяч - за 3.85. Очень неплохо для тех, кто любит рисковать и не боится проигрыша,

21 октября. «Интер» - «Милан»

Ставки: индивидуальный тотал «Интера» больше 1,5 мячей за 2.15, обе забьют за 1.65, тотал больше 2,5 мячей за 1.80, победа «Интера» с нулевой форой за 1.66 в БК «Лига Ставок» (сделать ставку).

«Интер» после провального старта в Серии А выправил положение: четыре победы подряд и третье место в турнирной таблице. Качество игры не самое лучшее, но гибкость Спаллетти и озарения Мауро Икарди делают своё дело, очки исправно пополняют копилку.

«Милан» находится лишь на 10-й строчке, хотя выступает примерно на том же уровне. Во-первых, у россонери есть игра в запасе, а по потерянным очкам отставание от «Интера» минимально - один балл. Во-вторых, эпизодами подопечные Дженарро Гаттузо выглядят замечательно, но нелепые ошибки в обороне обходятся команде слишком дорого.

«Милан» активно использует мелкий пас и не боится владеть мячом, но постоянно выключается из игры на довольно продолжительные отрезки. Джанлуиджи Доннарумма совсем не прогрессирует, защитники стабильно организовывают привозы на ровном месте... В общем, за семь туров россонери ни разу не сыграли на «ноль», пропустив даже от «Кальяри» и «Эмполи».

Собственно, именно поэтому шансы «Интера» и смотрятся предпочтительнее. Икарди, Перишич и Политано умеют караулить ошибки, а они у «Милана», похоже, будут в немалом количестве. Раз так, имеет смысл взять «индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 мячей» за 2.15.

Любопытно, что в четырёх последних миланских дерби из пяти в национальном чемпионате забивалось не менее трёх мячей. Соперники много пропускают, так что «обе забьют» за 1.65 и «тотал больше 2,5 мячей» за 1.80 достойны внимания.

Мощная линия атаки и опыт тренера делают «Интер» фаворитом, но собственно по качеству игры команды из Милана сейчас практически равны. Ставки на дерби - сомнительное занятие, из надёжных вариантов стоит выделить разве что победу «Интера» с нулевой форой за скромные 1.66.