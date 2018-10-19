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«Подерусь с Хабибом и Конором»: Мейвезер возвращается

Почему бой Флойда Мейвезера и Хабиба Нурмагомедова реален

Хабиб Нурмагомедов, Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор twitter
Хабиб Нурмагомедов, Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
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Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер всерьез настроен выйти на ринг против российского представителя смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. По словам 41-летнего спортсмена, вместе с этим он готов предоставить реванш ирландцу Конору Макгрегору, которого нокаутировал год назад. Российский промоутер Владимир Хрюнов предложил провести бой Флойда и Хабиба летом в «Лужниках».

Похоже, легенда мирового бокса Флойд Мейвезер всерьез настроен на бой с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Американский спортсмен уверен, что это противостояние принесет ему рекордный гонорар и вызовет небывалый ажиотаж.

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Действительно, количество подписчиков российского бойца в социальных сетях после поединка с ирландцем Конором Макгрегором выросло в несколько раз, а встреча с Владимиром Путиным и интервью центральным каналам сделали Хабиба чуть ли не самым популярным спортсменом страны. Нурмагомедов рассказал, что готов сразиться с американцем, а тот умело воспользовался этим заявлением.

«У меня постоянно спрашивают, почему я говорю о поединках с соперниками из смешанных единоборств. Но послушайте,

мы с Хабибом заработаем сумасшедшие деньги.

Мы с Конором собрали большую сумму. Я боксирую только с теми, кто приносит на стол большие цифры», — начал Мейвезер.

Спортсмен отметил, что у него отлично получается развлекать людей. Более того, Мейвезер рассказал, что готов провести реванш с Макгрегором, которого нокаутировал в августе прошлого года.

«Я готов к работе и к тому, чтобы повеселить публику. Мой бой с Конором стал настоящим развлечением. Я даю людям то, что они хотят видеть.

Я встречусь и с Хабибом, и с Конором уже в 2019 году. Многие не верили, что мой поединок с Макгрегором вообще состоится, но я рад, что это случилось»,

— приводит слова Мейвезера Boxingnews24.

В первом поединке Конора и Флойда по правилам бокса американец завладел солидным преимуществом после стартовых раундов и не отдавал его до самого конца. Встреча завершилась в десятом раунде после остановки судьи. В тот момент Мейвезер практически избивал своего соперника, а у ирландца уже не было сил защищаться — американец победил техническим нокаутом.

Многим показалось, что Мейвезер мог завершить встречу гораздо раньше. Эксперты отмечали, что американец просто не давал скучать зрителем, которые купили платную трансляцию.

Та встреча показала, что у представителя смешанных единоборств почти нет шансов на ринге против легендарного боксера. Пусть даже и возрастного — на тот момент Флойду было 40 лет.

Учитывая, что Конор привык побеждать за счет ударов, а Хабиб делает ставку на борьбу, можно сделать вывод, что у россиянина шансов на успех в боксерском бою еще меньше, чем у ирландца. Однако бывший обладатель титула UFC Майкл Биспинг уверен, что Хабиб сумеет выстоять все 12 раундов.

«Клянусь богом, Хабиб пройдет с Мейвезером всю дистанцию.

Я не говорю, что Хабиб как боксер лучше, чем Макгрегор. Он хуже как ударник, он не такой ловкий, не такой пластичный, но у него есть крепкий подбородок и выносливость на несколько дней. А Мейвезер, тем более в его возрасте, никогда не был нокаутером, хотя у него были нокауты. Он уничтожил Рикки Хаттона в Англии, но я не вижу подобную ситуацию в его бою с Хабибом.

Флойд не смог уронить Макгрегора, об этом и говорил Хабиб. Он отправил Макгрегора в нокдаун из-за его усталости, это была тактика Флойда. Макгрегор очень сильно устал и начал пропускать удары. В конце он даже не мог сопротивляться, настолько был измучен и побит. Поэтому в дело вмешался рефери.

Такое не случится с Хабибом. Вероятно, Мейвезер унизит его и будет разбирать на части всю ночь, но Хабиб простоит с ним все 12 раундов.

Конор был не так далеко от 12 раундов», — приводит слова Биспинга Bloodyelbow.

Мейвезер хочет за бой с Нурмагомедовым $200 млн — цифра просто космическая. Вероятно, и Хабиб сумеет существенно поправить свое финансовое положение.

Учитывая популярность спортсменов и ажиотаж вокруг поединка, его проведение на сегодня выглядит вполне реальным.

Понятно, что Хабиб будет явным аутсайдером. Тем не менее, в команде спортсмена не раз отмечали, что завершение карьеры россиянина не за горами, а значит, шансом сколотить состояние надо пользоваться. Пусть даже и в ущерб репутации.

Российский промоутер Владимир Хрюнов отметил, что встреча Нурмагомедова и Мейвезера должна пройти в Москве.

«Бой Хабиба и Флойда надо проводить следующим летом в Москве на стадионе «Лужники» в День российского бокса.

Мэйвезера реально привезти в Россию, просто нужно предоставить гонорар, сопоставимый с предыдущим боем. А у Нурмагомедова есть время до лета привести свои боксерские кондиции в порядок», — цитируют Хрюнова «Известия».

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