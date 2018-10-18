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Побои и хулиганство: Мамаеву и Кокорину предъявили обвинения

Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения в побоях и хулиганстве

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев РИА Новости
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев
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Главное следственное управление по Москве предъявило обвинения по стастьям «Побои» и «Хулиганство» футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также его младшему брату Кириллу и «четвертому соучастнику». Защита рассчитывает обжаловать первую статью.

Форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву 18 октября Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве были предъявлены обвинения в «Побоях» и «Хулиганстве».

Также аналогичные обвинения были предъявлены младшему брату Александра Кириллу и четвертому фигуранту дел о нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновников Минпроторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, чье имя не называется.

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«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ «Побои» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство» братьям Кокориным, П. Мамаеву и их четвертому соучастнику», — рассказал начальник УииОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

«Сегодня в ГСУ было передано еще одно уголовное дело, возбужденное органами дознания по признакам преступления, предусмотренного статьей «Побои» УК РФ. Данное уголовное дело возбуждено по факту нанесения побоев одному из потерпевших граждан в кафе на Большой Никитской 8 октября.

Материалы дела приняты следственной частью и соединены в одно производство с уголовным делом о побоях и хулиганстве, произошедших возле развлекательного заведения и в помещении кафе, для организации полного и всестороннего расследования.

В настоящее время А. Кокорину, П. Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ «Побои» и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».

К. Кокорину предъявлены обвинения в совершении трехх преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МВД.

Братья Кокорины, Мамаев и четвертый участник событий взяты под стражу до 8 декабря по решению суда и обвиняются в избиении на парковке около гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и нападении на чиновников Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и Серея Гайсина в кафе «Кофемания» на Никитской улице.

Адвокат Александра Кокорина Олег Попов уже заявил, что сторона защиты будет обжаловать обвинения в адрес футболиста.

«Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в самое ближайшее время»,

– цитирует Попова «Р-Спорт».

Ранее адвокат заявлял о несогласии с квалификацией действий Кокорина по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Адвокат настаивает, что действия Александра Кокорина следует квалифицировать только в соответствии со ст. 116 УК РФ («Побои»).

Ранее другой адвокат братьев Кокориных, вице-президент Гильдии российских адвокатов Татьяна Стукалова, обвинила следствие в ограничении права на защиту.

«В СИЗО №2 при проведении следственных действий с моим подзащитным у меня, как и других защитников, была взята следователем подписка об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ об уголовной ответственности за разглашение сведений, ставших мне известными в процессе расследования, — написала Стукалова в своем фейсбуке.

— Поэтому я не имею возможности каким-либо образом комментировать происходящее по уголовному делу, т.к. даже те сведения, которые и так известны общественности, но поступившие уже от меня, могут быть расценены как разглашение материалов уголовного дела.

Хочу обратить внимание, что предварительное следствие является первичной стадией процедуры уголовного судопроизводства, которая в России является публичной в соответствии с законом.

Материалы уголовного дела рассматриваются судом в закрытом заседании только в том случае, если они содержат сведения, отнесенные законом к государственной тайне. Таких в настоящем уголовном деле нет.

Возникает вопрос, почему в таком случае промежуточные судебные слушания об избрании и продлении меры пресечения проводятся открыто, и все вы можете на них присутствовать?

Со своей стороны указанные действия следователя об отборе подписки о неразглашении данных следствия, с моей точки зрения как юриста, незаконны и являются формой ограничения реализации прав на защиту и, естественно, незамедлительно будут обжалованы мною в соответствии с законом, так как в противном случае до сведения широкой общественности будет доводиться информация только с односторонним обвинительным уклоном».

Также 18 октября о ситуациии высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак, рассказавший, что ему жаль футболистов, но за свои поступки надо отвечать.

«Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех, — сказал Семак.

— Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания – но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…»

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