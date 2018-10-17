«Без личной жизни?»: Медведева встретила фигуриста из США

В конце июня этого года российская фигуристка Евгения Медведева покинула родную страну, прекратив сотрудничество с заслуженным тренером Этери Тутберидзе, и уехала в Канаду для совместной работы с известным специалистом Брайаном Орсером.

Реклама

В первое время жизни в Торонто 18-летняя россиянка столкнулась с рядом трудностей, среди которых, например, иностранный язык. Сама Медведева активно практикует английский, но общение с местными порой заходит в тупик. Всему виной — сленг и диалект. Общаться же Медведевой приходится довольно часто.

Как отмечала сама спортсменка после сентябрьских контрольных прокатов в Москве, в Канаде она обрела гораздо больше друзей, чем у нее было во время жизни в России.

«В Канаде я дружу со многими ребятами. Так получилось, что мы давно общаемся, и в связи с переездом я не потеряла, а только приобрела больше общения и новых друзей. Разумеется, я каждый день на связи с родными и друзьями из Москвы. По сути, ничего в нашем общении особо и не изменилось, так как у нас всегда был дефицит времени и мы общались по телефону. Абсолютно так же, как и сейчас», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Однако среди друзей и коллег фигуристки выделяется один человек — Джейсон Браун. После неудачного прошлого сезона американский фигурист также сменил тренера и ушел… к Орсеру. Теперь 23-летний американец тренируется вместе с Медведевой. Браун является для Евгении не только коллегой, но и хорошим другом.

Именно он встретил россиянку с ее матерью в аэропорту Торонто этим летом. Сама Медведева высказывается о своем товарище с большой теплотой.

«Джейсон — это первый человек, которого я увидела в Канаде. Он встречал нас в аэропорту, а потом знакомил с местной инфраструктурой. В первый выходной повез показывать центр Торонто! Это очень позитивный и трудолюбивый человек. Я рада, что он здесь, и что мы стали больше общаться», — говорила Медведева.

Сам Браун тоже был очень рад встретить российскую фигуристку. Так, у себя в социальных сетях Джейсон утверждал, что с приездом Медведевой Торонто стал лучше.

«Торонто был прекрасен и до этого, но сейчас стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду», — написал Браун в своем твиттере.

Toronto has been great so far, but it just got a lot better!! Welcome to @JannyMedvedeva!! pic.twitter.com/a6y2EZVZth — Jason Brown (@jasonbskates) 16 июня 2018 г.

Более того, он убежден, что Торонто для Медведевой теперь стал новым домом. Впрочем, об этом говорила и сама фигуристка.

Примечательно, что Евгения, объясняя свой переезд в Канаду, утверждала, что сделала это не только для своей карьеры, но и житейского развития.

«Я открыла глаза и просто посмотрела вокруг. Да, у меня была цель — Олимпиада. Я к этому шла, нацеленная только на выступление на Играх, больше ни на что не смотрела. У меня фактически не было друзей, не было каких-либо интересов, при том, что я считаю себя достаточно разносторонним человеком. Не случалось никаких новых знакомств, я их просто не поддерживала из-за недостатка времени, а порой желания. Были только тренировки», — говорила Медведева в интервью «РИА Новости».

По ее словам, смена стиля жизни и места проживания помогли ей раскрепоститься.

«Зимой, когда я была травмирована и не могла кататься, я вдруг поймала себя на мысли: неужели когда я закончу со спортом, я так и останусь без друзей, без каких бы то ни было занятий и умений, без личной жизни — без всего?

И как только после Олимпиады я, что называется, открыла глаза, жизнь сама собой потекла не то, чтобы в другое русло, а просто стала гораздо более объемной, словно из ручейка превратилась в реку. У меня появились друзья, появилась куча интересов, в том числе и предпосылки к будущей профессии, которая, может быть, мне понравится», — рассказывала фигуристка.

Что касается Брауна, то американец нередко выкладывает в своем инстаграме совместные фотографии с Медведевой, подчеркивая, что он рад находиться в одной команде с российской спортсменкой.

При этом, когда поклонники заподозрили двух фигуристов в весьма тесном общении, Джейсон сразу же категорично заявил — отношений у них нет, только дружба.

Сам американец также вовсю готовится к новому сезону. Как и Медведева, он выступит на этапе Гран-при в Канаде, который пройдет с 26 по 28 октября, а также поедет вместе с россиянкой во Францию на очередной, заключительный этап Гран-при (23-25 ноября).

В традиционном предсезонном турнире «осенней классики» Autumn Classic International в канадском Ричмонде Браун успеха не достиг. В короткой программе он набрал 88,90 балла и с этим результатом занял третье место, уступив японцу Юдзуру Ханю и корейцу Чха Чжун Хвану. В произвольной программе он выступил чуть хуже, показав лишь пятый результат — 144,33 балла.

В общей сумме американец набрал 233,23 балла и расположился на четвертой строчке, тогда как победу в турнире одержал его партнер по команде Ханю.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».