«Без личной жизни?»: Медведева встретила фигуриста из США

Курсы валют$ 65.60 (+0.091) 75.34 (+0.072)
Пенсионный советник
Москва: +8°C
Распад русского мира
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
4:3 (ОТ)
закончен
02:00
Монреаль КанадиенсСент-Луис Блюз
3:2
закончен
04:30
Калгари ФлэймзБостон Брюинз
5:2
закончен
05:00
Анахайм ДаксНью-Йорк Айлендерс
4:1
закончен
Еврокубок
19:00
Ритас Фрапорт Скайлайнерс
61:70
закончен
19:45
Морнар Уникаха
85:96
закончен
20:00
Локомотив-Кубань Тофаш
95:72
закончен
20:00
УНИКС Ауксилиум Торино
92:78
закончен
21:00
Ассеко Цедевита
61:78
закончен
21:30
Лимож Альба
93:102
закончен
21:30
Доломити Энергия Зенит
60:93
закончен
21:45
Валенсия Партизан
79:71
закончен
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Жальгирис
79:93
закончен
20:45
Фенербахче Химки
93:85
закончен
21:45
Баскония Олимпиакос
80:85
закончен
21:45
Олимпия Милан Реал Мадрид
85:91
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикМайами Хит
104:101
закончен
02:00
Индиана ПэйсерсМемфис Гриззлиз
111:83
закончен
02:00
Детройт ПистонсБруклин Нетс
103:100
закончен
02:00
Шарлотт ХорнетсМилуоки Бакс
112:113
закончен
02:30
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
116:104
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксАтланта Хоукс
126:107
закончен
03:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
112:131
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
112:108
закончен
05:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
117:123
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
98:107
закончен
05:30
Финикс СанзДаллас Маверикс
121:100
закончен
Хроника /
10:00
Онлайн событий вокруг футболистов Кокорина и Мамаева
online
Теннис / ВТБ Кубок Кремля. 2-й круг
18:30
Дарья Касаткина (Россия) — Ализе Корне (Франция)
3:6, 7:5, 6:4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Металлург МгАвангард
не начался
17:00
ТракторБарыс
не начался
19:00
ЛокомотивАдмирал
не начался
19:00
ТорпедоЙокерит
не начался
19:30
Ак БарсСалават Юлаев
не начался
19:30
ВитязьНефтехимик
не начался
19:30
СКАДинамо М
не начался
19:30
СпартакДинамо Р
не начался
19:30
СлованАмур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзКолорадо Эвеланш
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксАризона Койотс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзБостон Брюинз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксБаффало Сэйбрз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Дарушшафака
не начался
21:00
Будучность Маккаби Т-А
не начался
21:00
Панатинаикос Гран Канария
не начался
22:00
Барселона Бавария
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсМайами Хит
не начался
03:00
Филадельфия СиксерсЧикаго Буллз
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
Россия / Премьер-Лига
18:00
АнжиЦСКА
не начался
20:30
Локомотив МРостов
не начался
Украина / Премьер-лига
19:00
Шахтёр ДДесна
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
Айнтрахт ФФортуна
не начался
Франция / Лига 1
21:45
ЛионНим
не начался
Испания / Примера
22:00
СельтаАлавес
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
СеверстальАвтомобилист
не начался
19:30
ХК СочиЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
не начался
Евролига
20:00
Химки Анадолу Эфес
не начался
20:45
Жальгирис Фенербахче
не начался
21:00
Олимпиакос Олимпия Милан
не начался
22:00
Реал Мадрид Баскония
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизАтланта Хоукс
не начался
03:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
не начался
03:30
Милуоки БаксИндиана Пэйсерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
не начался
05:30
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
не начался
«Без личной жизни?»: Медведева встретила фигуриста из США

Что связывает Медведеву и американского фигуриста Брауна

Джейсон Браун и Евгения Медведева instagram.com/jasonbskates
Джейсон Браун и Евгения Медведева
Видео по теме
Российская фигуристка Евгения Медведева готовится к первым серьезным стартам в новом сезоне. 26 октября она начнет выступления на этапе Гран-при в Канаде. В Торонто 18-летняя россиянка живет уже около четырех месяцев и за это время успела столкнуться с некоторыми трудностями. «Газета.Ru» рассказывает о человеке, который помогает Медведевой освоиться в новой для нее стране.

В конце июня этого года российская фигуристка Евгения Медведева покинула родную страну, прекратив сотрудничество с заслуженным тренером Этери Тутберидзе, и уехала в Канаду для совместной работы с известным специалистом Брайаном Орсером.

Реклама

В первое время жизни в Торонто 18-летняя россиянка столкнулась с рядом трудностей, среди которых, например, иностранный язык. Сама Медведева активно практикует английский, но общение с местными порой заходит в тупик. Всему виной — сленг и диалект. Общаться же Медведевой приходится довольно часто.

Как отмечала сама спортсменка после сентябрьских контрольных прокатов в Москве, в Канаде она обрела гораздо больше друзей, чем у нее было во время жизни в России.

«В Канаде я дружу со многими ребятами. Так получилось, что мы давно общаемся, и в связи с переездом я не потеряла, а только приобрела больше общения и новых друзей. Разумеется, я каждый день на связи с родными и друзьями из Москвы. По сути, ничего в нашем общении особо и не изменилось, так как у нас всегда был дефицит времени и мы общались по телефону. Абсолютно так же, как и сейчас», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Однако среди друзей и коллег фигуристки выделяется один человек — Джейсон Браун. После неудачного прошлого сезона американский фигурист также сменил тренера и ушел… к Орсеру. Теперь 23-летний американец тренируется вместе с Медведевой. Браун является для Евгении не только коллегой, но и хорошим другом.

Именно он встретил россиянку с ее матерью в аэропорту Торонто этим летом. Сама Медведева высказывается о своем товарище с большой теплотой.

«Джейсон — это первый человек, которого я увидела в Канаде. Он встречал нас в аэропорту, а потом знакомил с местной инфраструктурой. В первый выходной повез показывать центр Торонто! Это очень позитивный и трудолюбивый человек. Я рада, что он здесь, и что мы стали больше общаться», — говорила Медведева.

Сам Браун тоже был очень рад встретить российскую фигуристку. Так, у себя в социальных сетях Джейсон утверждал, что с приездом Медведевой Торонто стал лучше.

«Торонто был прекрасен и до этого, но сейчас стал еще лучше. Добро пожаловать в Канаду», — написал Браун в своем твиттере.

Более того, он убежден, что Торонто для Медведевой теперь стал новым домом. Впрочем, об этом говорила и сама фигуристка.

Примечательно, что Евгения, объясняя свой переезд в Канаду, утверждала, что сделала это не только для своей карьеры, но и житейского развития.

«Я открыла глаза и просто посмотрела вокруг. Да, у меня была цель — Олимпиада. Я к этому шла, нацеленная только на выступление на Играх, больше ни на что не смотрела. У меня фактически не было друзей, не было каких-либо интересов, при том, что я считаю себя достаточно разносторонним человеком. Не случалось никаких новых знакомств, я их просто не поддерживала из-за недостатка времени, а порой желания. Были только тренировки», — говорила Медведева в интервью «РИА Новости».

По ее словам, смена стиля жизни и места проживания помогли ей раскрепоститься.

«Зимой, когда я была травмирована и не могла кататься, я вдруг поймала себя на мысли: неужели когда я закончу со спортом, я так и останусь без друзей, без каких бы то ни было занятий и умений, без личной жизни — без всего?

И как только после Олимпиады я, что называется, открыла глаза, жизнь сама собой потекла не то, чтобы в другое русло, а просто стала гораздо более объемной, словно из ручейка превратилась в реку. У меня появились друзья, появилась куча интересов, в том числе и предпосылки к будущей профессии, которая, может быть, мне понравится», — рассказывала фигуристка.

Что касается Брауна, то американец нередко выкладывает в своем инстаграме совместные фотографии с Медведевой, подчеркивая, что он рад находиться в одной команде с российской спортсменкой.

При этом, когда поклонники заподозрили двух фигуристов в весьма тесном общении, Джейсон сразу же категорично заявил — отношений у них нет, только дружба.

Сам американец также вовсю готовится к новому сезону. Как и Медведева, он выступит на этапе Гран-при в Канаде, который пройдет с 26 по 28 октября, а также поедет вместе с россиянкой во Францию на очередной, заключительный этап Гран-при (23-25 ноября).

В традиционном предсезонном турнире «осенней классики» Autumn Classic International в канадском Ричмонде Браун успеха не достиг. В короткой программе он набрал 88,90 балла и с этим результатом занял третье место, уступив японцу Юдзуру Ханю и корейцу Чха Чжун Хвану. В произвольной программе он выступил чуть хуже, показав лишь пятый результат — 144,33 балла.

В общей сумме американец набрал 233,23 балла и расположился на четвертой строчке, тогда как победу в турнире одержал его партнер по команде Ханю.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».