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«Они раскаиваются»: братья Кокорины просят пощады

СМИ: Кокорин признался в оскорблении чиновника по национальному признаку

Александр Кокорин РИА Новости
Александр Кокорин
Видео по теме
Александр и Кирилл Кокорины, ставшие участниками нашумевших драк в центре Москвы, предложили мировое соглашение пострадавшим от их рук чиновникам Денису Паку и Сергею Гайсину, а также водителю Виталию Соловчуку. По словам адвоката нападающего «Зенита» и его брата, оба раскаиваются в содеянном. СМИ также сообщают, что Кокорин признался в оскорблении чиновника Пака по национальному признаку и попросил прощения.

Братья Кокорины рассчитывают заключить перемирие с главой одного из департаментов Минпромторга Денисом Паком, генеральным директором научного центра НАМИ Сергеем Гайсиным и Виталием Соловчуком — водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Напомним, что все трое получили повреждения различной степени тяжести в ходе нападений на них компании нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. Кирилл Кокорин, младший брат форварда сине-бело-голубых, также стал одним из главных фигурантов дела и по решению суда заключен в СИЗО №2 «Бутырка».

Адвокат братьев Кокориных Олег Попов рассказал, что во время очных ставок его подзащитные принесли извинения пострадавшим и предложили им заключить мировое соглашение.

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«Оба брата принесли извинения потерпевшим, они раскаиваются в содеянном. Примирение было предложено. Мы ждем соответствующей реакции», — приводит слова Попова ТАСС.

При этом юрист отметил, что Александр и Кирилл «по-прежнему находятся в статусе подозреваемых». То есть официальных обвинений им еще не было предъявлено.

Напомним, что против нападавших возбуждено дело по статье 213 ч.2 УК РФ «Хулиганство», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Накануне стало известно, что защита Мамаева намерена квалифицировать действия своего клиента только на побои средней тяжести, поскольку чиновники, пострадавшие в кафе, не стали требовать его привлечения к ответственности.

На видеозаписи с камер наблюдения действительно заметно, что хавбек «Краснодара» не участвовал в конфликте.

Водитель Соловчук, опознавший в Мамаеве нападавшего, во время очной ставки заявил о необходимости лечения, так как в ходе потасовки ему сломали нос. В ответ полузащитник выразил готовность компенсировать затраты на лечение, реабилитационный период и моральный ущерб Соловчуку. Вероятнее всего, Мамаев также рассчитывает заключить мировое соглашение со своими жертвами.

Главной сложностью для возможного перемирия футболистов с пострадавшими является твердая позиция чиновника Пака. Как заявила его адвокат Наталья Шатихина, ее доверитель удовлетворен тем, что следствие квалифицировало драку в кафе в центре Москвы по статье «хулиганство», предусматривающей более суровое наказание.

«Позиция Пака по данному инциденту не изменилась, он удовлетворен тем, что дело было дополнено статьей 213 УК РФ», — сказала юрист.

Сам пострадавший отказался от общения с журналистами после очных ставок со своими обидчиками.

Судя по всему, Пака сильно задело оскорбление со стороны Кокорина на национальной почве. В кафе футболист со своей компанией начал распевать известную композицию южнокорейского рэпера PSY «Gangnam style». По информации телеграм-канала Mash, в ходе следственного допроса форвард сине-бело-голубых признался в оскорблении чиновника по национальному признаку, в частности, заявив, что посылал того в Китай.

Правда, чуть позже адвокат Кокорина подчеркнул, что защита настаивает на том, что футболист вообще не оскорблял Пака.

Любопытно, что болельщики «Зенита», где выступает Кокорин, неоднократно становились объектом скандалов по поводу проявления расизма. В минувшем сезоне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении петербургского клуба по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг», наказав «Зенит» денежным штрафом и закрытием трибуны на один еврокубковый матч. Тут будет справедливо заметить, что руководство «Зенита» в своих заявлениях неоднократно призывало фанатов бороться с расизмом.

Татьяна Стукалова, еще один защитник братьев Кокориных, сообщила, что рассмотрение апелляции на решение Тверского районного суда о заключении фигурантов дела под стражу состоится 19 октября в Московском городском суде.

«Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Тверского районного суда об избрании меры пресечения содержания под стражей назначено на 19 октября в 11 часов в Московском городском суде», — написала адвокат в своем инстаграме.

Также юрист рассказала о состоянии своих подзащитных в «Бутырке», куда они были заключены под арест 11 октября. Сейчас подозреваемые находятся в карантинном отделении перед переводом в общие камеры. В том случае, если поданные и Кокориными, и Мамаевым апелляции будут удовлетворены, они могут быть освобождены из следственного изолятора в течение трех дней. При ином раскладе дел они пробудут там как минимум до декабря.

«Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем, кто их поддерживает, передают огромное спасибо»,

— поведала Стуканова.

Порцию поддержки Кокорин-старший получил и от своего бывшего наставника — итальянского специалиста Роберто Манчини, с которым он знаком по работе в «Зените».

«Саша — хороший парень и потрясающий футболист. Если он совершил ошибку, то сейчас расплачивается за нее, сидя в тюрьме. Он попросил прощения. И он неплохой человек. Может быть, Саша сможет помочь людям в социальной сфере», — цитирует Манчини Sport24.

Слушание по апелляциям братьев Кокориных и Мамаева пройдет 19 октября. Тогда и станет известно ближайшее будущее футболистов. Суд вправе распорядиться выпустить игроков из СИЗО или оставить свой первоначальный приговор в силе.

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