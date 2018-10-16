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«Хочет, чтобы ее расписали»: Спиридонов атаковал фигуристку

Кафельников поспорил в твиттере с чемпионкой мира по фигурному катанию

Волейболист Алексей Спиридонов и фигуристка Елизавета Туктамышева twitter
Волейболист Алексей Спиридонов и фигуристка Елизавета Туктамышева
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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поспорила в твиттере с олимпийским чемпионом по теннису Евгением Кафельниковым и чемпионом Европы по волейболу Алексеем Спиридоновым. Причиной конфликта стали клубные пристрастия спортсменов. В ходе беседы Спиридонов предложил «расписать» фигуристку, после чего она попросила оставить ее в покое.

Пользователи твиттера стали свидетелями по-настоящему огненной переписки сразу трех титулованных спортсменов — олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова, чемпиона Европы по волейболу Алексея Спиридонова и чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.

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Все началось еще 9 октября, когда спортсменка пристыдила теннисиста за использование грубых слов при оценке боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«Почему у вас до сих пор стоит «галочка» в твиттере. По правилам уже давно должны были забрать за такие посты», — возмутилась Туктамышева.

«У олимпийских чемпионов не забирают»,

— с подмигивающим смайликом отметил Евгений.

Позже Туктамышева и Кафельников выясняли, в каком веке теннисист выиграл Олимпиаду. Девушка считала, что 2000-й год — это XXI столетие, мужчина — ХХ-е.

Фигуристка предложила поспорить на «закрытие твиттера», Кафельников ответил, что нужно изменить предмет пари. В этот момент тема была переведена на футбол.

«Что «Зенит» станет чемпионом России в этом году?»

— написала проживающая в Санкт-Петербурге Туктамышева болельщику «Спартака».

«Нечестное пари», — признал Кафельников силу соперника любимой команды.

«Давай тогда на матч 17-го марта! Проиграешь ты, загадаю желание я! И наоборот, пошло?

— предложил альтернативу олимпийский чемпион.

«У вас все пошло. Думаю, «Зенит» к тому туру уже оторвется очков на 10-15, и для команды матч не будет иметь особого турнирного значения», — написала Елизавета.

«Мечтать не вредно, как говорится в одной известной пословице», — защитился Кафельников.

В этот момент появился скандальный волейболист Спиридонов, известный своими грубыми заявлениями в твиттере. Спортсмен тут же защитил своего друга Кафельникова.

«Она хочет, чтоб мы ее расписали,

— привел в исполнение свою коронную фразу волейболист. А после задался вопросом. — А она кто вообще?»

«Она хочет, чтобы ее оставили в покое, ведь она одна из нас троих еще в профессиональном спорте. Она чемпионка мира, в отличие от вас»,

— не переставала язвить Елизавета.

После этого Спиридонов отправил фотографию с медалями: «Найди тут то, чего нет у тебя».

«Что за детский сад с фотографией? Так делали в первом классе. Будь я мужиком, мерились бы сейчас длиной или как у вас это происходит?» — написала фигуристка.

Чуть позже Туктамышева предложила поспорить на участие Спиридонова в матчах волейбольного чемпионата России.

«Давайте на то, что Спиридонов не выйдет в 50% матчей в стартовом составе?»

Быстро отвечаете, прямо каждую минуту здесь онлайн. Думаю, если написать вам во время матчей казанского «Зенита», то со скамейки запасных тоже ответите.

А так спасибо за интеллектуальную беседу, больше не хочу продолжать данные дебаты», — заключила фигуристка.

Кафельников предложил фигуристке посетить матч «Спартак» — «Зенит», однако Туктамышева ответила, что планирует в это время быть на чемпионате мира в Японии.

Спиридонов приобрел скандальную известность в соцсетях весной 2017 года, когда оскорбил в твиттере активистку Ольгу Борисову: он в грубой форме предложил ей оказать ему сексуальные услуги на Ленинском проспекте. За девушку вступились популярные блогеры. В той переписке также участвовал и Кафельников, который, к слову, тщательнее выбирал высказывания.

Елизавета Тутктамышева в 2015 году стала чемпионкой мира по фигурному катанию в одиночном разряде. Однако после этого ее результаты пошли на спад. В прошлом сезоне Туктамышева не смогла отобраться на Олимпиаду — спортсменка стала лишь седьмой на чемпионате России. На этапах Гран-при она также осталась без медалей — Елизавета была девятой во Франции и седьмой в Китае.

Однако нынешний сезон спортсменка начала с двух побед на турнирах серии «Челленджер» — в Италии и Финляндии.

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