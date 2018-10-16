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Вся надежда на «Зенит»: «Барселона» ищет спасение в России

Бранислав Иванович может уйти из «Зенита» в «Барселону»

Игрок «Зенита» Бранислав Иванович РИА Новости
Игрок «Зенита» Бранислав Иванович
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Капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович зимой может сменить клубную прописку. По информации испанских СМИ, в услугах 34-летнего серба заинтересована «Барселона».

Капитан и защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович в январе может покинуть российский клуб и отправиться покорять футбольные поля Испании. Как сообщает испанская газета Mundo Deportivo, новым клубом 34-летнего сербского футболиста может стать «Барселона».

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По информации источника,

речь идет не о полноценном трансфере, а об арендном соглашении. Сине-гранатовые рассчитывают решить кадровые проблемы в обороне и подписать Ивановича до конца текущего сезона.

С трудностями в центральной зоне защиты «Барселона» столкнулась после того, как серьезные травмы получили Самуэль Юмтити и Томас Вермален.

Французский защитник продолжает восстанавливаться после травмы колена. Однако его лечение не совпадает со сроками.

В медицинском штабе каталонцев опасаются, что в этом календарном году Юмтити уже на поле не появится.

Француз имеет проблемы с хрящом в колене, и не исключено, что футболисту потребуется оперативное вмешательство. В противном случае ему предстоит пройти процедуру регенерации хрящевой ткани.

Что касается Вермалена, то бельгийский защитник травмировался в матче Лиги наций со Швейцарией. По предварительным срокам, он пропустит около четырех недель.

Таким образом, в распоряжении Эрнесто Вальверде осталось всего два центральных защитника: опытный Жерар Пике и юный Клеман Лангле.

И если в кандидатуре испанца сомнений не возникает, то 23-летний Лангле никак не может добиться места в основном составе «Барселоны». Молодой бельгиец перешел в стан действующих чемпионов Испании в минувшее трансферное окно.

В текущем сезоне национального чемпионата он провел три неполных матча и отметился прямой красной карточкой в игре с «Жироной» (2:2).

Интересно, что агент серба Зоран Крнета заявил, что испанский клуб не отправлял никакого запроса на трансфер его подопечного.

«С предложением о трансфере Ивановича руководство «Барселоны» не выходило ни на нас, ни на руководство петербургского «Зенита». У Бранислава контракт до 2019 года с опцией пролонгации еще на один сезон, он является капитаном «Зенита» и счастлив находиться в петербургском клубе», — приводит слова агента Ивановича ТАСС.

Впрочем, Иванович не является единственным вариантом в списке интересов сине-гранатовых. Помимо защитника сборной Сербии Вальверде также рассматривает возможность подписать 26-летнего защитника «Хетафе» Джене Даконама и 21-летнего Унаи Нуньеса, выступающего за «Атлетик» из Бильбао.

Также, по информации Mirror, каталонцы готовы побороться за центрального защитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелда. И вариант с опытным бельгийцем выглядит для «Барселоны» наиболее предпочтительным.

Контракт Алдервейрелда истекает летом 2019 года. Однако трудность заключается в том, что в трудовом соглашении защитника прописан пункт об автоматическому продлении контракта еще на один сезон.

На данный момент «Барселона» занимает вторую позицию в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своем активе 15 очков, отставая от лидеров чемпионата «Севильи» на один балл. В восьми играх подопечные Вальверде одержали четыре победы, трижды сыграли вничью, а также потерпели одно поражение — от одного из аутсайдеров турнира «Леганеса» (1:2). Безвыигрышная серия каталонцев в чемпионате Испании достигла уже четырех игр.

Причем до конца календарного года сине-гранатовым предстоит сыграть с «Севильей», «Реалом» и мадридским «Атлетико».

В Лиге чемпионов «Барса» делит первое место в группе B с миланским «Интером». У обеих команд по шесть набранных очков.

Иванович перешел в «Зенит» в феврале 2017 года из лондонского «Челси». В текущем сезоне российского первенства сербский защитник провел за сине-бело-голубых десять матчей, а также шесть раз вышел в Лиге Европы.

В его активе также 105 матчей и 13 забитых мячей в составе сборной Сербии.

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