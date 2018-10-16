Добить Медведеву? Зачем Загитова завоевывает Японию

Перед началом очередного сезона Гран-при российская фигуристка Алина Загитова уже приняла участие в нескольких турнирах и успела дважды установить мировой рекорд: сначала в произвольной программе на предсезонном турнире в Германии (158,50 балла), а затем обновила его на международных соревнованиях Japan Open в Сайтаме — 159,18 балла.

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В Японии Загитова, выступавшая за команду Европы, исполнила два двойных акселя, тройной риттбергер, тройной флип, а также несколько каскадов (тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + тройной риттбергер, двойной тулуп + двойной риттбергер) под композицию «Кармен».

Менее чем через месяц олимпийской чемпионке предстоит стартовать на этапе Гран-при в Хельсинки. Соревнования пройдут с 2 по 4 ноября.

Однако сейчас Загитова вовсю повышает свою популярность в любимой для нее Японии.

Так, 16-летняя спортсменка приняла участие в съемках японского телешоу, в котором предстала в образе волшебницы Мадоки Канамэ – главной героини аниме Puella Magi Madoka Magica.

И, надо сказать, ее внешний вид оказался весьма необычным: розовый парик с красными бантами и пышное платье. Удивила своим костюмом Загитова и зрителей в Германии во время показательных выступлений на турнире серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy — 2018, прошедшем в Оберстдорфе: 16-летняя россиянка предстала в образе Лары Крофт и, одетая в черные обтягивающие лосины и кожаную косуху, вышла под песню 2WEI — Survivor. Алина выполнила несколько тройных прыжков и серию технически сложных вращений, что вызвало бурную реакцию среди зрителей.

Однако ее образы — не самое необычное в данной ситуации. Удивляет, что Загитова принимает участие в различных развлекательных программах и соревнованиях за считанные недели до серьезных и крупных турниров.

И, что показательно, «светится» она снова в Японии, где Загитова была совсем недавно. Летом, перед контрольными прокатами она отправилась в турне по Японии. В Стране восходящего солнца Алина приняла участие в ледовом шоу The Ice, а по его итогам стала звездой японской телепередачи на канале Asahi TV, где поделилась некоторыми секретами своей жизни, будучи одетой в традиционное женское кимоно.

То, что Загитова любит Японию и ее культуру, ни для кого не секрет. Однако стоит учесть один занимательный момент — в этой стране весьма популярна еще одна российская фигуристка, бывшая партнерша Алины по группе у Этери Тутберидзе Евгения Медведева.

И чье имя в Стране восходящего солнца известнее, вопрос спорный.

Тем более, что после того, как Медведева сенсационно прекратила сотрудничество с Тутберидзе после 11 лет совместной работы, внимание к 18-летней фигуристке возросло в разы. А ее поражение на турнире Autumn Classic International в Канаде и вовсе вызвало большой поток обсуждений.

В связи с этим вполне логичным выглядит желание Загитовой заявить о себе не только впечатляющими результатами, устанавливая рекорд за рекордом, но и поработать в медийном поле. Учитывая, что век профессиональных фигуристок весьма короток, подобная инициатива со стороны 16-летней олимпийской чемпионки имеет право на жизнь, особенно, что за печальным примером Юлии Липницкой далеко ходить не надо.

Другой вопрос — не является ли данный ход Загитовой желанием не только заработать на своем имени, но и согнать Медведеву с авансцены? Об их соперничестве говорят уже не первый год, хоть и сами фигуристки упорно стараются делать вид, что между ними никакой спортивной (и не только) вражды нет.

Остается надеяться лишь на то, что Загитова перед крупным турниром, где ей предстоит выступить под давлением статуса олимпийской чемпионки, не затратит много сил и не получит повреждений. Сезон обещает быть крайне сложным: помимо Медведевой, чье нынешнее состояние является загадкой, на пятки наступают молодые фигуристки, которые заявили о себе на весь мир после триумфа на юниорском Гран-при.

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