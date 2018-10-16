Ковальчук в НХЛ: забил и уступил «новому Гретцки»

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Лос-Анджелес Кингз» – 4:1

Тяжело складывается начало сезона у вернувшегося в этом году в Национальную хоккейную лигу Ильи Ковальчука. Российский форвард-ветеран смотрится на льду неплохо, но «Кингз» пока в целом не оправдывают ожиданий.

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В своем шестом поединке сезона «короли» завершали четырехматчевую выездную серию труднейшим противостоянием с «Торонто». «Мэйпл Лифс» сейчас являются одной из самых «горячих» команд лиги, да и перед сезоном суперталантливому составу, возглавляемому лучшим тренером мира Майком Бэбкоком и усилившемуся летом Джоном Таваресом, прочили успех.

Калифорнийцы ощутили на себе мощь нынешних «кленовых листьев» уже через 46 секунд после начала встречи, когда Каспери Капанен завершил комбинацию с участием Остона Мэттьюса и Джейка Гардинера.

А под занавес первого игрового отрезка опытнейший Патрик Марло оформил свою первую шайбу в сезоне, реализовав численное преимущество. Ветеран тарнсформировал в заброшенную шайбу передачу Джона Лейво, а вторым ассистентом выступил все тот же защитник Гардинер.

Вернуть противостоянию остроту удалось в начале второго периода как раз Илье Ковальчуку, который в касание хлестко выстрелил после паса Алекса Иафалло по воротам Гаррета Спаркса и оформил свой второй гол за океаном после возвращения.

Однако всего через пять минут Митчелл Марнер вернул с паса Тавареса разницу в две шайбы, а точку в заключительной трети матча поставил все тот же Капанен, которому опять ассистировал Мэттьюс.

Таким образом, в этой встрече прервалась шестиматчевая голевая серия американского нападающего, до того забрасывавшего в каждом матче нового сезона, однако при этом Остон продлил свою серию из матчей с более чем одним баллом за результативность до семи.

Лидирующий в гонке бомбардиров (10+6) Мэттьюс стал всего пятым хоккеистом, кому удалось начать сезон с семи подряд мультиочковых матчей. Последний раз такое случилось в начале 90-х годов с парочкой из «Питтсбурга» Марио Лемье – Кевин Стивенс, до того в 1984 году удалось легендарному снайперу «Айлендерс» Майку Босси.

Ну а первым, кто смог стартовать столь резво, был в 1983 году лучший хоккеист в истории НХЛ Уэйн Гретцки, разрывавший тогда лигу в составе «Эдмонтона».

Интересно, что вместе с Мэттьюсом мог добиться такого результата и его партнер по команде защитник Морган Райлли, но он ушел со льда на этот раз вообще без голов и передач, зато с показателем полезности +2.

Качественно отыграли и российские защитники «Торонто» Никита Зайцев и новичок сильнейшей лиги мира Игорь Ожиганов, проведшие на льду чуть менее 20-ти минут каждый.

Первый провел шесть силовых приемов, совершил два блок-шота и два перехвата, а также один раз бросил в створ ворот. На счету Ожиганова два хита, два блока и один выстрел по воротам.

«Торонто» одержал на старте уже шестую победу в семи поединках и уверенно возглавляет Атлантический дивизион.

Что до Ковальчука, то он четырежды тревожил Спаркса, провел один силовой прием и завершил игру с показателем полезности -1.

Главной же проблемой его команды остается игра в большинстве: «короли» не использовали с начала чемпионата уже 21 попытку и являются одной из трех команд лиги (наряду с «Флоридой» и прошлогодним финалистом «Вегасом», кто до сих пор не смог ни разу успешно разыграть лишнего.

«Оттава Сенаторз» – «Даллас Старз» – 4:1

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов продолжает набирать очки в каждом матче нового сезона и продлил свою результативную серию уже до пяти встреч (4+6).

На этот раз 47-й номер «Старз» поучаствовал в голевой комбинации в большинстве, с которой Джон Клингберг открыл счет в противостоянии с неожиданно бодрой на старте сезона «Оттавой».

«Звездам» это не помогло. Их перевес держался до концовки второго периода, когда защитник-новичок «Санаторз» Максим Лажойе точным броском отличился уже в третьем матче подряд, восстанови равновесие.

Ну а в третьем игровом отрезке хозяева льда еще трижды заставили капитулировать соперника, причем Радулов закончил встречу с показателем полезности -3.

Принял в этой игре участие и еще один российский нападающий «звезд» Валерий Ничушкин. Ему отвели на льду почти 11 минут, за которые он успел дважды бросить по воротам и схлопотать минус в полезность.

Другие матчи

«Монреаль Канадиенз» – «Детройт Ред Уингз» – 7:3

«Нэшвилл Предаторз» – «Миннесота Уайлд» – 4:2

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