«Предлагали $15 млн»: Хабиб отказал Конору в реванше

Чуть более недели прошло после главного поединка года в рамках UFC с участием российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, а активные разговоры о продолжении противостояния уже идут. После поражения от 30-летнего россиянина Конор выразил желание провести бой-реванш и уже обратился с данным предложением к своему обидчику, изъявив готовность заплатить Хабибу порядка $15 млн за поединок.

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Однако российский боец от данного предложения отказался, о чем сообщил его дядя Алекс Нурмагомедов.

«Реванш с Конором невозможен. Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш.

Они со старта предложили ему 15 миллионов, если он согласится. Но Хабиб сказал: «Нет». Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими»,

— приводит слова родственника российского чемпиона UFC в легком весе «Спорт-Экспресс».

Сам Хабиб уже выбрал для себя следующего соперника. Им стал американец Тони Фергюсон. С 34-летним бойцом Нурмагомедов должен был встретиться в октагоне ранее, но их поединок срывался четыре раза.

По словам дяди Хабиба, в случае, если бой все-таки состоится, то он станет для российского чемпиона последним в карьере.

При этом проведение поединка будет зависеть от решения руководства UFC и Атлетической комиссии штата Невада, которые могут дисквалифицировать и Нурмагомедова, и его соотечественника Зубайру Тухугова.

«Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру. Мы рассчитывали провести этот бой в апреле-мае. А после этого боя планировали завершить спортивную карьеру Хабиба. Но после поединка с Конором несправедливо наказали нашего бойца Тухугова, который должен был биться 27 октября против Артема Лобова. Ведь именно Макгрегор начал этот конфликт, а мы всего лишь закончили.

Я считаю, что конфликта не должно было быть. К возможному штрафу в 250 тысяч долларов Хабиб отнесся спокойно — все же гонорар за бой был намного больше. Но когда уволили Зубайру, он сказал, что отказывается от гонорара и уходит из UFC. Мы не исключаем, что такое может произойти на самом деле. Но если они сохранят Тухугова, то в апреле-мае мы будем драться с Фергюсоном. Нам был бы интересен этот бой», — сказал родственник Хабиба.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени в Лас-Вегасе состоялся бой между Нурмагомедовым и Макгрегоров в рамках турнира UFC 229. Досрочную победу одержал российский боец, применивший в четвертом раунде удушающий прием. После боя Хабиб вступил в словесную перепалку с представителями команды ирландца, а затем перелез через сетку октагона и прыгнул вперед ногами на тренеров Конора, тем самым спровоцировав массовую драку.

В беспорядки была вынуждена вмешаться полиция Невады, которая увела обе стороны в подтрибунное помещение арены T-Mobile. По итогам драки Нурмагомедову грозит как большой штраф, так и отстранение от UFC. На данный момент его гонорар за бой в размере $2 млн заморожен на время проведения расследования.

Что касается Макгрегора, то через несколько часов после боя он в своем твиттере опубликовал пост, в котором надеется вновь выйти на ринг против Нурмагомедова.

Good knock. Looking forward to the rematch. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.

Однако основным претендентом на поединок с обладателем чемпионского пояса в легкой весовой категории является именно Фергюсон, который также выразил желание сразиться с Хабибом.

«Мы с Хабибом заслуживаем боя. Нам нужно попробовать в пятый раз. Нужно тщательно оценить такой вариант. Хабиб — чемпион, я тоже остаюсь чемпионом. Конор со мной драться не хочет. Он вышел на взвешивание такой весь из себя, а увидел меня и замер. Никто не хочет быть со мной один на один в клетке, никто не хочет получать мои удары. Я зверь другого уровня», — сказал Фергюсон на пресс-конференции после турнира UFC 229.

Учитывая возможную дисквалификацию из UFC, а также намерение россиянина разорвать контракт с американцами, Нурмагомедову поступило предложение перейти в другой престижный промоушен — Bellator, которая является второй по популярности после UFC.

Так, известный рэпер 50 Cent, который увлекается смешанными единоборствами и присутствует на турнирах Bellator, в шутливой форме выразил готовность заплатить российскому бойцу $2 млн за согласие сменить промоушена.

«Думаю, то, что UFC делает с Хабибом, неправильно, при этом он не поступает так с Конором. Я заплачу $2 млн наличными сегодня, если он будет драться за меня в Bellator», — написал 50 Cent в своем твиттере.

I think it's wrong what the UFC is doing to Khabib, they didn't do the same thing to McGregor. I'll pay 2 million cash tonight if he will fight for me at Bellator. pic.twitter.com/K7QYxR4IHI — 50cent (@50cent) 13 октября 2018 г.

Однако сторона Нурмагомедова выступила против данного предложения, взяв время на переговоры с UFC по урегулированию всех нюансов и конфликтов.

«За два миллиона Хабиб драться не будет. Сейчас он готов выйти на бой не меньше, чем за пять миллионов.

В Bellator нам сказали, чтобы мы назвали свою сумму, а они готовы подписать контракт. Если Хабиб уйдет из UFC, с ним могут уйти еще человек восемь. Не могу всех их перечислить, но это влиятельные, хорошие бойцы. Не буду пока называть их фамилии. В UFC просят Хабиба не торопиться, потому что они еще не приняли окончательное решение», — сказал Алекс Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов остается непобежденным бойцом смешанного стиля, одержав 27 побед в 27 боях, 17 из которых — досрочно.

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