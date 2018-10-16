«Предлагали $15 млн»: Хабиб отказал Конору в реванше

Курсы валют$ 65.52 (-0.097) 75.83 (-0.137)
Пенсионный советник
Москва: +14°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
ХорватияИордания
2:1
закончен
Лига наций УЕФА
21:45
ИсландияШвейцария
1:2
закончен
21:45
ИспанияАнглия
2:3
закончен
21:45
Босния и ГерцеговинаСеверная Ирландия
2:0
закончен
21:45
ЭстонияВенгрия
3:3
закончен
21:45
ФинляндияГреция
2:0
закончен
21:45
БеларусьМолдавия
0:0
закончен
21:45
ЛюксембургСан-Марино
3:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
НефтехимикХК Сочи
2:4
закончен
19:30
СКАСпартак
3:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
4:1
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсДетройт Ред Уингз
7:3
закончен
02:30
Торонто Мэйпл ЛифсЛос-Анджелес Кингз
4:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
4:2
закончен
Хроника /
10:30
Адвокат Мамаева преувеличил размер штрафа игрока за пропуск тренировки
закончен
Теннис / ВТБ Кубок Кремля. 1-й круг
22:15
Дарья Касаткина (Россия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:4, 7:6
закончен
Лига наций УЕФА
17:00
КазахстанАндорра
не начался
19:00
АрменияМакедония
не начался
21:45
ФранцияГермания
не начался
21:45
УкраинаЧехия
не начался
21:45
ИрландияУэльс
не начался
21:45
НорвегияБолгария
не начался
21:45
СловенияКипр
не начался
21:45
ЛатвияГрузия
не начался
21:45
ГибралтарЛихтенштейн
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
21:00
БразилияАргентина
не начался
21:45
БельгияНидерланды
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистБарыс
не начался
17:00
Металлург МгСалават Юлаев
не начался
17:00
ТракторСибирь
не начался
19:00
Динамо РАмур
не начался
19:30
Ак БарсЙокерит
не начался
19:30
ВитязьСеверсталь
не начался
19:30
ЦСКАКуньлунь Ред Стар
не начался
19:30
Динамо МнДинамо М
не начался
19:30
СлованАдмирал
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзВанкувер Кэнакс
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзФлорида Пантерз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКолорадо Эвеланш
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзДаллас Старз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Миннесота УайлдАризона Койотс
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсБаффало Сэйбрз
не начался
Еврокубок
20:00
Галатасарай Брешия
не начался
20:00
Црвена Звезда Андорра
не начался
20:30
Ратиофарм Ульм Монако
не начался
21:30
АСВЕЛ Тюрк Телеком
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Будучность
не начался
21:05
Маккаби Т-А ЦСКА
не начался
21:30
Бавария Панатинаикос
не начался
22:00
Гран Канария Барселона
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Бостон СелтиксФиладельфия Сиксерс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
не начался
Хроника /
10:00
Онлайн-трансляция событий вокруг Кокорина и Мамаева
online
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсСент-Луис Блюз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзБостон Брюинз
не начался
05:00
Анахайм ДаксНью-Йорк Айлендерс
не начался
Еврокубок
19:00
Ритас Фрапорт Скайлайнерс
не начался
19:45
Морнар Уникаха
не начался
20:00
Локомотив-Кубань Тофаш
не начался
20:00
УНИКС Ауксилиум Торино
не начался
21:00
Ассеко Цедевита
не начался
21:30
Лимож Альба
не начался
21:30
Доломити Энергия Зенит
не начался
21:45
Валенсия Партизан
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Жальгирис
не начался
20:45
Фенербахче Химки
не начался
21:45
Баскония Олимпиакос
не начался
21:45
Олимпия Милан Реал Мадрид
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикМайами Хит
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсМемфис Гриззлиз
не начался
02:00
Детройт ПистонсБруклин Нетс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсМилуоки Бакс
не начался
02:30
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксАтланта Хоукс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
не начался
05:30
Финикс СанзДаллас Маверикс
не начался
«Предлагали $15 млн»: Хабиб отказал Конору в реванше

Макгрегор предложил Нурмагомедову за реванш $15 млн

Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года John Locher/AP
Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года
Видео по теме
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от боя-реванша против ирландского бойца Конора Макгрегора. За потенциальный поединок Дагестанскому Орлу предлагали $15 млн, однако Хабиб не намерен драться с Макгрегором «ни за какие деньги».

Чуть более недели прошло после главного поединка года в рамках UFC с участием российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, а активные разговоры о продолжении противостояния уже идут. После поражения от 30-летнего россиянина Конор выразил желание провести бой-реванш и уже обратился с данным предложением к своему обидчику, изъявив готовность заплатить Хабибу порядка $15 млн за поединок.

Реклама

Однако российский боец от данного предложения отказался, о чем сообщил его дядя Алекс Нурмагомедов.

«Реванш с Конором невозможен. Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш.

Они со старта предложили ему 15 миллионов, если он согласится. Но Хабиб сказал: «Нет». Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими»,

— приводит слова родственника российского чемпиона UFC в легком весе «Спорт-Экспресс».

Сам Хабиб уже выбрал для себя следующего соперника. Им стал американец Тони Фергюсон. С 34-летним бойцом Нурмагомедов должен был встретиться в октагоне ранее, но их поединок срывался четыре раза.

По словам дяди Хабиба, в случае, если бой все-таки состоится, то он станет для российского чемпиона последним в карьере.

При этом проведение поединка будет зависеть от решения руководства UFC и Атлетической комиссии штата Невада, которые могут дисквалифицировать и Нурмагомедова, и его соотечественника Зубайру Тухугова.

«Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру. Мы рассчитывали провести этот бой в апреле-мае. А после этого боя планировали завершить спортивную карьеру Хабиба. Но после поединка с Конором несправедливо наказали нашего бойца Тухугова, который должен был биться 27 октября против Артема Лобова. Ведь именно Макгрегор начал этот конфликт, а мы всего лишь закончили.

Я считаю, что конфликта не должно было быть. К возможному штрафу в 250 тысяч долларов Хабиб отнесся спокойно — все же гонорар за бой был намного больше. Но когда уволили Зубайру, он сказал, что отказывается от гонорара и уходит из UFC. Мы не исключаем, что такое может произойти на самом деле. Но если они сохранят Тухугова, то в апреле-мае мы будем драться с Фергюсоном. Нам был бы интересен этот бой», — сказал родственник Хабиба.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени в Лас-Вегасе состоялся бой между Нурмагомедовым и Макгрегоров в рамках турнира UFC 229. Досрочную победу одержал российский боец, применивший в четвертом раунде удушающий прием. После боя Хабиб вступил в словесную перепалку с представителями команды ирландца, а затем перелез через сетку октагона и прыгнул вперед ногами на тренеров Конора, тем самым спровоцировав массовую драку.

В беспорядки была вынуждена вмешаться полиция Невады, которая увела обе стороны в подтрибунное помещение арены T-Mobile. По итогам драки Нурмагомедову грозит как большой штраф, так и отстранение от UFC. На данный момент его гонорар за бой в размере $2 млн заморожен на время проведения расследования.

Что касается Макгрегора, то через несколько часов после боя он в своем твиттере опубликовал пост, в котором надеется вновь выйти на ринг против Нурмагомедова.

Однако основным претендентом на поединок с обладателем чемпионского пояса в легкой весовой категории является именно Фергюсон, который также выразил желание сразиться с Хабибом.

«Мы с Хабибом заслуживаем боя. Нам нужно попробовать в пятый раз. Нужно тщательно оценить такой вариант. Хабиб — чемпион, я тоже остаюсь чемпионом. Конор со мной драться не хочет. Он вышел на взвешивание такой весь из себя, а увидел меня и замер. Никто не хочет быть со мной один на один в клетке, никто не хочет получать мои удары. Я зверь другого уровня», — сказал Фергюсон на пресс-конференции после турнира UFC 229.

Учитывая возможную дисквалификацию из UFC, а также намерение россиянина разорвать контракт с американцами, Нурмагомедову поступило предложение перейти в другой престижный промоушен — Bellator, которая является второй по популярности после UFC.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я хотел бы обратиться к юфс: Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого то там, почему ни кто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причём тут @zubairatukhugov если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. И да чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца. #БратзаБрата

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Так, известный рэпер 50 Cent, который увлекается смешанными единоборствами и присутствует на турнирах Bellator, в шутливой форме выразил готовность заплатить российскому бойцу $2 млн за согласие сменить промоушена.

«Думаю, то, что UFC делает с Хабибом, неправильно, при этом он не поступает так с Конором. Я заплачу $2 млн наличными сегодня, если он будет драться за меня в Bellator», — написал 50 Cent в своем твиттере.

Однако сторона Нурмагомедова выступила против данного предложения, взяв время на переговоры с UFC по урегулированию всех нюансов и конфликтов.

«За два миллиона Хабиб драться не будет. Сейчас он готов выйти на бой не меньше, чем за пять миллионов.

В Bellator нам сказали, чтобы мы назвали свою сумму, а они готовы подписать контракт. Если Хабиб уйдет из UFC, с ним могут уйти еще человек восемь. Не могу всех их перечислить, но это влиятельные, хорошие бойцы. Не буду пока называть их фамилии. В UFC просят Хабиба не торопиться, потому что они еще не приняли окончательное решение», — сказал Алекс Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов остается непобежденным бойцом смешанного стиля, одержав 27 побед в 27 боях, 17 из которых — досрочно.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».