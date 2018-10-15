Ордена после драки: Путин наградил жертв Кокорина и Мамаева

Избитых Александром Кокориным и Павлом Мамаевым чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина наградили по указу российского президента Владимира Путина. Как говорится в документе, размещенном на портале правовой информации, Пак представлен к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Гайсин награжден орденом Александра Невского.

Из указа следует, что оба были награждены «За большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», позволившего создать широкий модельный ряд отечественных автомобилей».

Помимо Пака и Гайсина госнаграды получили еще 18 человек. В основном это сотрудники Минпромторга и научного центра НАМИ, который проводит исследования в области автомобильных технологий.

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Известно, что НАМИ занимается в том числе и реализацией проекта «Кортеж», в рамках которого на единой модульной платформе создаются лимузин, внедорожник, седан и минивэн представительского класса. Как ранее сообщал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, из федерального бюджета на этот проект было выделено более 12 млрд рублей.

Президентский лимузин проекта «Кортеж» Путин впервые опробовал на инаугурации 7 мая 2018 года и остался им доволен.

Спустя полгода награда за успешную работу нашла своих героев. По иронии судьбы, это совпало с не самыми счастливыми событиями в их жизни. Напомним, Пак и Гайсин получили повреждения разной тяжести в драке с футболистами Кокориным и Мамаевым. Инцидент, по итогам которого на игроков было заведено уголовное дело о хулиганстве, а сами они были отправлены в СИЗО, произошел 8 октября в одном из кафе в центре Москвы.

Известный спортивный комментатор Василий Уткин поставил под сомнение то, что события в кафе и присвоение чиновникам госнаград не связаны.

«Было бы смешно, если это взаимосвязано. Но вообще обычно эта бюрократия занимает сильно больше недели», — написал журналист в своем твиттере.

Сейчас Кокорин и Мамаев по решению суда содержатся под стражей в СИЗО №2 «Бутырка». Если их апелляции по поводу заключения в СИЗО будут отклонены, то они пробудут в следственном изоляторе до 8 декабря.

Также сегодня адвокат форварда «Зенита» Олег Попов дал интервью Первому каналу, в котором заявил, что

его клиент не только не участвовал в драке с водителем Виталием Соловчуком, но и вовсе пытался прекратить потасовку.

Соловчук — это третий пострадавший от рук Кокорина и Мамаева, помимо Пака и Гайсина. Мужчина работает водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и вступил в конфликт с футболистами в центре Москвы, около гостиницы «Пекин». По его словам, он пытался утихомирить молодых людей, которые пинали чужие машины.

«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», — сказал Попов.

Однако в ролике содержатся кадры того, как Кокорин-старший бьет Соловчука ногой. Тем не менее, пока Кокорин и Мамаев без душа и спортзала проводят дни в карантинном отделении «Бутырки», в числе их защитников наблюдается существенное пополнение.

Так, старший тренер «Звезды» Алексей Попов выразил несогласие с тем, что игроки заслужили заключения в тюрьму.

«Все мы ошибаемся, все мы бухаем и деремся: что-то никто в тюрьму из-за этого не попадает. А тут такой непонятный резонанс: есть два футболиста, которые потом и кровью деньги зарабатывают, не воруют их и не отбирают, а их проклинают и считают врагами народа — это тоже не дело.

Да, они совершили проступок и должны за него понести соответствующее наказание, но то, что сейчас происходит, — это цирк, в нашей стране который продолжается уже на протяжении 20-30 лет», — сказал специалист в эфире радиостанции «Эхо Перми».

Помимо Попова поддержал Кокорина и полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев, на чьей свадьбе в Северной Осетии игрок «Зенита» стрелял в воздух из пистолета, чем вызвал осуждение общества.

«Брат, тебе кое-что передали от нас, знай, что каждую секунду люди за тебя переживают и думают о тебе! Я знаю, что ты сильный. Сколько народу тебя критикует, столько и поддерживает! Скоро мы увидимся, брат! Мы развернем этот народ к себе! Ты сильный! Я с вами каждую секунду», — написал Чочиев в инстаграме.

Рассмотрение апелляций Кокорина и Мамаева должно состояться 19 октября. В случае их удовлетворения футболисты могут быть выпущены из СИЗО в течение трех дней.

Позитивные новости доносятся и из сферы антидопинга — так, свой интерес к Кокорину ослабило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Форвард сине-бело-голубых не был включен в новый пул допинг-тестирования. Помимо него из списка были вычеркнуты Александр Беленов («Уфа»), Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Кирилл Панченко («Динамо»), Дмитрий Стоцкий («Краснодар») и Александр Ташаев («Спартак»).

«В решении о невключении в новый пул тестирования этих спортсменов нет ничего необычного. У нас идет постоянная ротация, мы провели оценку рисков и вместо этих футболистов включили в пул атлетов из других видов спорта», — заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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