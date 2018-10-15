«Голуби — это Кокорин и Мамаев»: как шутили об игре России

Сборная России по футболу находится в шаге от победы в группе 2 дивизиона В Лиги наций УЕФА. Вечером в воскресенье команда Станислава Черчесова на стадионе «Фишт» в Сочи обыграла соперников из Турции. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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В первом тайме защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер добил в ворота соперника отскочивший от штанги мяч. Автором своеобразного голевого паса стал оборонец «Спартака» Георгий Джикия.

Во второй половине игры вышедший на замену полузащитник «Валенсии» Денис Черышев точным ударом в нижний угол с левой ноги забил второй мяч. Ему ассистировал хавбек «Монако» Александр Головин.

После завершения поединка социальные сети заполнились восхищенными игрой национальной команды.

Пользователь с ником Khloyach в твиттере сравнил сборную с «Пуговкой» из сериала «Папины дочки».

Несмотря на итоговую победу, наблюдать за встречей сборной было достаточно напряженно. Особенно в конце первого тайма, когда турки имели несколько опасных моментов подряд.

«Денис олицетворяет всех нас во время матчей» — пишет murlarrymur, прикрепив фотографию переживающего на скамейке запасных Черышева. Полузащитник еще не знает, что именно его гол поможет команде укрепить преимущество.

Денис олицетворяет всех нас во время матчей #РоссияТурция pic.twitter.com/eaXXbWoUGr — Зенитовский фсбшник 1d squad (@murlarrymur) 14 октября 2018 г.

Однако самым ярким и неожиданным моментом встречи стали появившееся на сочинском стадионе голуби. Птиц, которые обосновались на газоне, совершенно не волновали бегающие рядом футболисты. После матча об этом вспомнил капитан сборной России Артем Дзюба.

«Честно говоря, в первом тайме нам всем было так плохо, что я даже никого не видел.

Только в нашей штрафной, когда турки врывались пару раз, голуби пытались перехватить мяч.

Но в целом я был сфокусирован на своих задачах», — пошутил нападающий после игры.

Не оставили голубей в стороне и пользователи твиттера. Пользователь _anispencee_ вспомнил про форвадра «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которые угодили в «Бутырку», а также залечивающего травму нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

«Три голубя на поле это Кокорин, Мамаев и Смолов. Вроде ничего особенного, но бесят всех»,

— заметили в твиттере.

#РоссияТурция

Три голубя на поле это Кокорин, Мамаев и смолов

Вроде ничего особенного, но бесят всех — ~У0ЛЛИ©~ (@_anispencee_) 14 октября 2018 г.

Тема Кокорина и Мамаева не отпускала многих желающих пошутить.

- Паш, а нас не спалят?

- Саня, жри и молчи, в тюрьме так не накормят, да и матч сборной не посмотришь#РоссияТурция pic.twitter.com/6pTx4jctTP — Мне улыбался Жиру (@Maxi_Sar) 14 октября 2018 г.

Кто-то придерживался мнения, что голуби — не те, кем кажутся с первого взгляда.

Другим понравились действия птиц на поле. Так, Im_not_crying пообещал, что будет сделать за дальнейшими выступлениями «спортсменов».

«Не подскажите, а в каком клубе они играют? У них такие мышцы подтянутые. Думаю, буду следить за их клубной игрой», — отметил пользователь социальных сетей.

не подскажите а в каком клубе они играют

у них такие мышцы подтянутые

думаю буду следить за их клубной игрой #РоссияТурция pic.twitter.com/PudcO8wh9J — коалыч| (@Im_not_crying) 14 октября 2018 г.

По мнению паблика ВГИК, подтрибунное помещение стадиона «Фишт» в матче Россия — Турция выглядело именно так:

А вот человек с ником SisechkaJareda рассказал, что завидует птицам, которые посмотрели игру, не покупая на нее билет.

«Хочу быть голубем и смотреть футбол в любой стране мира бесплатно»,

— отметили в твиттере.

Хочу быть голубем и смотреть футбол в любой стране мира бесплатно#РоссияТурция — /SisechkaJareda/ (@SisechkaJareda) 14 октября 2018 г.

В издании Goal считают, что птицы прилетели на матч специально, чтобы понаблюдать за действиями защитника «Рубина» Федора Кудряшова.

Кстати, попавшие в тюрьму Кокорин и Мамаев имели возможность посмотреть матч сборных России и Турции. Как отмечал правозащитник Иван Мельников, у футболистов в камерах есть телевизор и холодильник. Телеграм-канал «Брови Брежнева» подготовил специальную картинку по этому поводу.

Заключительный матч группового этапа Лиги наций сборная России проведет 20 ноября на выезде против Швеции. Если команда Станислава Черчесова не проиграет, она займет первое место и выйдет в дивизион А, где выступают сильнейшие команды континента. Однако победа российских футболистов в трио может произойти досрочно, если сборная Турции 17 ноября в домашнем матче обыграет скандинавов или сыграет с ними вничью.

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