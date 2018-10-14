Вместо Медведевой: Трусова выбивается в фаворитки Тутберидзе

В финале юниорского Гран-при по фигурному катанию среди девушек, который состоится с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере, примут участие пять россиянок и лишь одна иностранная участница — Ким Йе Лим из Южной Кореи.

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С очень большой долей вероятности весь пьедестал престижного турнира будет занят отечественными фигуристками так же, как это произошло в прошлом году, когда три ученицы Этери Тутберидзе Александра Трусова, Алена Косторная и Анастасия Тараканова взяли золото, серебро и бронзу соответственно.

На этот раз тройка фаворитов претерпит лишь одно изменение — вместо Таракановой, которая летом ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко, в список главных претенденток на медаль войдет Анна Щербакова.

Это тоже подопечная Этери, однако прошлый финал Гран-при ей пришлось пропустить из-за серьезной травмы. Теперь Щербакова имеет все шансы добавить в свою копилку недостающую медаль — благо, она умеет прыгать четверные лутц и тулуп.

Однако главным фаворитом финала все же будет прошлогодняя победительница Трусова. 14-летний гений владеет всеми рекордами в юниорском катании — по баллам в короткой и произвольной программе, а также по общей сумме.

Она первая в истории женского катания чисто исполнила сложнейший четверной лутц на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ) --

это произошло на самом последнем этапе Гран-при в Ереване.

Стоит отметить, что этот элемент также исполняла на официальном турнире Щербакова, однако лишь в рамках не очень статусного Кубка России, где уровень давления, как правило, гораздо ниже, а судьи лояльнее.

Кроме того, Трусова, в отличие от своей самой опасной соперницы, владеет тремя четверными прыжками — тулупом, лутцем и сальховом (а Щербакова пока освоила «только» тулуп и лутц). Все эти элементы Александра уже показывала на высшем уровне — на этапах Гран-при и на чемпионате мира.

Также Трусова первой из девушек исполнила два четверных прыжка в одной программе (сальхов и тулуп). Кроме того, до россиянки никто из женщин не делал каскад из четверного и тройного прыжков — она покорила и эту высоту.

Именно она ведет всех остальных фигуристок за собой по пути прогресса. И вполне логично, что Александра уверенно побеждает на всех турнирах, в которых принимает участие, — она всегда на голову впереди.

Так было в прошлом сезоне, так продолжается и в нынешнем. В начале сентября на этапе Гран-при в литовском Каунасе россиянка заняла первое место с отрывом почти в 30 баллов от второго (221,44 против 191,89).

Совсем недавно, в Ереване, она вновь стала первой, набрав 221 балл и оторвавшись на 34,55 пункта от ближайшей преследовательницы — россиянки Алены Канышевой, которая занесла себе в актив 187,55 очка.

И это при том, что Трусова выступала после продолжительной болезни и вопреки обыкновению включила в произвольную программу только один четверной прыжок.

«Моя произвольная составлена с тремя четверными, но из-за того, что я долго болела и не успела набрать нужную форму, мне облегчили программу, и я ее катала в Ереване с одним четверным лутцем.

Я очень рада, что мне удалось выполнить этот прыжок чисто, и его засчитали докрученным, — цитирует девушку официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — Что касается планов на ближайшее время, то я буду восстанавливаться, набирать форму, катать свою программу на 100% и готовиться к следующим стартам».

Многочисленные поклонники Трусовой даже увидели некий заговор в том, что фигуристку изначально поставили на третий и шестой этапы Гран-при, а не в самое начало серии, как ту же Щербакову. Ведь, получи Александра серьезную травму накануне шестого этапа, она вполне могла бы вообще не выступить и пролететь мимо финала Гран-при из-за недостатка баллов.

И такая ситуация действительно чуть не произошла: Трусова серьезно заболела и была вынуждена перенести свое выступление с шестого на самый последний, седьмой этап.

Однако даже последствия болезни и облегченная программа никак не помогли соперницам юного вундеркинда. Трусова успела погулять по Еревану…

…залить в инстаграм фотографии со своей любимой собачкой Тиной…

… а вечером отпраздновать завоевание очередной золотой медали.

Любопытно, что в победном посте Трусова совсем не упомянула своего основного тренера Этери Тутберидзе, видимо, отнеся ее в разряд «всех людей, которые помогают становиться лучше». Отдельная благодарность была выражена только второму тренеру группы — Сергею Дудакову, который сопровождал ее на турнир в Армении.

«Спасибо солнечному городу Ереван и солнечным людям, живущим здесь! Спасибо всем, кто переживал за меня и желал победы! А также всем людям, которые изо дня в день работают со мной и помогают становиться лучше. Это — мои тренеры, хореографы и другие специалисты. Всем спасибо!

Отдельное спасибо Сергею Викторовичу за то, что был со мной и поддерживал во всем на этом непростом для меня старте!» —

написала спортсменка.

Впрочем, удивляться тут не стоит: Тутберидзе не посетила ни одного юниорского этапа Гран-при, сопровождая на соревнованиях только Алину Загитову, даже если это был разминочный турнир невысокого уровня.

Так что все подвиги Трусовой состоялись без личной поддержки наставницы, и удивляться «отдельным благодарностями» тут нечего. Однако на финал юниорского Гран-при Тутберидзе, вне всякого сомнения, поедет. И, может быть, там покорительница рекордов Трусова удостоится повышенного внимания от своего тренера. Тем более что в одном из интервью Этери даже говорила, что считает ее сильнее Загитовой.

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