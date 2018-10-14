Лапша и душ раз в неделю: новая жизнь Кокорина и Мамаева

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин понемногу обживаются в СИЗО.

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Бутырский следственный изолятор — самая крупная тюрьма в Москве, а также одно из старейших и наиболее известных учреждений подобного типа в России. «Бутырка» станет домом для провинившихся игроков до 8 декабря. Два месяца — максимальный срок, на который могут отправить подозреваемых в СИЗО. Иногда время увеличивают, но это происходит, только если дело сложное и запутанное. В случае с Кокориным и Мамаевым следствие вряд ли испытает какие-то проблемы.

Игрок «Краснодара» отмечает, что находится в нормальном состоянии.

«Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник.

Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается»,

— приводит слова Мамаева сайт телеканала «Дождь».

«Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», — ответил футболист на вопрос о возможном переходе в «Амхат». Место в грозненском клубе игрокам предложил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кокорин тоже признался, что не унывает. Футболист ест кашу, пьет чай и мечтает попасть в спортзал.

«Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю.

Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю»,

— заявил форвард «Зенита».

Также Александр поблагодарил Кадырова за поддержку и признался, что сожалеет о случившемся.

Как отмечает ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, игроки смогут ходить в спортзал. Однако эта услуга платная, что, впрочем, вряд ли сильно ударит по карманам игроков, которые в ночь перед дебошем, согласно данным СМИ, потратили около 2,5 млн рублей.

«В СИЗО «Бутырка» у футболистов есть возможность пользоваться камерами, переоборудованными в небольшой спортзал, данная услуга платная и стоит до 400 рублей в день, так что свою физическую форму они не потеряют»,

— рассказал Мельников.

Также правозащитник отметил, что после спортзала футболисты смогут принять и душ, который при обычных обстоятельствах, по регламенту учреждения, положен лишь раз в неделю.

Светлана Метегина, правозащитник из Общественной наблюдательной комиссии Москвы, также навестила футболистов и рассказала об их состоянии. По ее словам,

в данный момент игроки находятся под стражей в двухместных камерах, в которых есть телевизоры. Но Кокорин предпочитает читать книги.

«Кокорин просмотру передач предпочитает книги. Он взял литературу из библиотеки. Но новости посмотрел и знает, что Рамзан Кадыров предложил ему место в его клубе. Он очень благодарен ему за слова поддержки», — цитирует Метегину «Комсомольская правда».

Мельников отметил, что Мамаев уже получил первую передачку.

«Павел получил передачку — как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее. Братья Кокорины пока еще не получили передачку от родных»,

— отметил Мельников в эфире телеканала «Москва 24».

По словам правозащитника, игроки в течение первых десяти дней будут находиться в карантинных камерах с круглосуточным видеонаблюдением и горячим душем.

«Так всегда происходит при поступлении в СИЗО. Это стандартная процедура для всех граждан, чтобы провести медицинское обследование и общение с психологом. Понятно ведь, что надо проверить здоровье.

Психолог беседует, чтобы выявить психотип человека, чтобы затем он попал к сокамернику, который подходит ему по характеру — чтобы не возникало конфликтов в камере. Дальше человека со спокойной душой можно перевести в обычную камеру»,

— цитирует Мельникова Sports.

По его словам, количество свиданий с родными определяет только следователь. Также у футболистов может появиться возможность разговаривать по телефону.

«Обычно раз за месяц дают видеться с близкими, тут нет проблемы.

Могут разрешить телефонные разговоры. В этом случае гражданина отводят к специальному телефону-автомату, он покупает карточку и через телефон звонит. Лимит — не более 15 минут в сутки. Но здесь снова нужно разрешение»,

— говорит Мельников, добавляя, что Александр очень переживает за своего брата Кирилла, который находится в соседней камере.

Мамаев тоже беспокоится за своих родственников и близких — жену и детей. Оба футболиста говорят, что раскаиваются в содеянном и до последнего надеялись, что их не станут арестовывать.

«Футболисты просят прощения перед потерпевшими и обществом. Говорят ли они о футболе? Хотят продолжать карьеру и заниматься спортом», — отмечает Мельников.

Кроме того, правозащитник рассказал, что находиться в СИЗО сложнее, чем в колонии.

«Дело резонансное, а все подозреваемые по таким делам находятся под особым контролем. У них не будет безлимита в камерах. 24 часа в сутки за ними наблюдают. А телевизоры и холодильники стоят в большинстве камер московских СИЗО, это не новость. Никаких вип-камер точно не будет. «Бутырка» не «Матросская тишина» — вот там были.

В СИЗО вообще тяжелее, чем в тюрьме. Следственный изолятор приравнивается к строгому режиму.

После приговора пойдет общий режим. Поэтому один день в СИЗО будет считаться за полтора дня в колонии. В СИЗО ограничено передвижение, а в тюрьме граждане могут работать. В СИЗО ты целый день в камере в четырех стенах, кроме часа прогулок», — заключил общественный наблюдатель.

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