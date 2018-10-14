Лапша и душ раз в неделю: новая жизнь Кокорина и Мамаева

Курсы валют$ 66.05 (-0.001) 76.31 (+0.046)
Пенсионный советник
Москва: +12°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига наций УЕФА
16:00
СловакияЧехия
1:2
закончен
19:00
НорвегияСловения
1:0
закончен
19:00
ГрузияАндорра
3:0
закончен
19:00
ЛатвияКазахстан
1:1
закончен
19:00
АрменияГибралтар
0:1
закончен
21:45
НидерландыГермания
3:0
закончен
21:45
ИрландияДания
0:0
закончен
21:45
БолгарияКипр
2:1
закончен
21:45
МакедонияЛихтенштейн
4:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскРотор
0:1
закончен
13:00
ЛучАвангард К
1:0
закончен
13:00
ТомьСочи
1:0
закончен
13:00
СибирьНижний Новгород
0:0
закончен
14:30
ТамбовСпартак-2
2:0
закончен
15:00
ЧертановоШинник
0:1
закончен
15:00
Краснодар-2Зенит-2
2:1
закончен
17:00
МордовияХимки
1:1
закончен
17:00
АрмавирБалтика
2:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Ак БарсХК Сочи
5:1
закончен
17:00
НефтехимикЙокерит
2:1 (ОТ)
закончен
17:00
ТорпедоСпартак
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия ФлайерзВегас Голден Найтс
0:1
закончен
20:00
Нью-Йорк РейнджерсЭдмонтон Ойлерз
1:2
закончен
21:00
Оттава СенаторзЛос-Анджелес Кингз
5:1
закончен
22:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
8:2
закончен
01:00
Миннесота УайлдКаролина Харрикейнз
4:5 (ОТ)
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзТоронто Мэйпл Лифс
2:4
закончен
02:00
Флорида ПантерзВанкувер Кэнакс
2:3
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
8:2
закончен
02:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
4:3 (Б)
закончен
03:00
Даллас СтарзАнахайм Дакс
5:3
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Йорк Айлендерс
5:2
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
закончен
04:00
Аризона КойотсБаффало Сэйбрз
0:3
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшКалгари Флэймз
2:3 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Цмоки-Минск Астана
86:93
закончен
18:00
ЦСКА Нижний Новгород
84:78
закончен
Хроника /
08:55
Стали известны новые подробности кутежа Кокорина и Мамаева
закончен
04:00
Федор Емельяненко нокаутировал Чейла Соннена в полуфинале Гран-при Bellator
закончен
Лига наций УЕФА
16:00
РумынияСербия
0:0
закончен
19:00
РоссияТурция
2:0
закончен
19:00
АзербайджанМальта
1:1
закончен
19:00
Фарерские островаКосово
1:1
закончен
21:45
ПольшаИталия
0:0
2 тайм
21:45
ИзраильАлбания
1:0
2 тайм
21:45
ЛитваЧерногория
0:3
2 тайм
ФНЛ / Первый дивизион
16:00
ТюменьФакел
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
1:0
закончен
15:00
Металлург МгСибирь
0:2
закончен
17:00
ЦСКААмур
5:0
закончен
17:00
Динамо МнСеверсталь
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
Динамо РАдмирал
2:0
закончен
17:30
АвангардБарыс
5:3
закончен
17:30
Динамо МЛокомотив
0:3
закончен
18:00
СлованКуньлунь Ред Стар
4:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Джерси ДэвилзСан-Хосе Шаркс
3:2
закончен
02:00
Виннипег ДжетсКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Парма
83:78
закончен
15:00
Химки Калев
80:73
закончен
18:00
УНИКС Локомотив-Кубань
79:75
закончен
Хроника /
10:00
Онлайн-трансляция главных событий вокруг Кокорина и Мамаева
online
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
ХорватияИордания
не начался
Лига наций УЕФА
21:45
ИсландияШвейцария
не начался
21:45
ИспанияАнглия
не начался
21:45
Босния и ГерцеговинаСеверная Ирландия
не начался
21:45
ЭстонияВенгрия
не начался
21:45
ФинляндияГреция
не начался
21:45
БеларусьМолдавия
не начался
21:45
ЛюксембургСан-Марино
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
НефтехимикХК Сочи
не начался
19:30
СКАСпартак
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсДетройт Ред Уингз
не начался
02:30
Торонто Мэйпл ЛифсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
Лапша и душ раз в неделю: новая жизнь Кокорина и Мамаева

Кокорин и Мамаев рассказали о первых днях в СИЗО

РИА Новости/ТАСС
Видео по теме
Лапша быстрого приготовления, каша, чай, книги, телевизор — в таких условиях Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут в СИЗО два месяца. Футболисты могут пользоваться стационарным телефоном и встречаться с родными только с разрешения следователя. «Газета.Ru» рассказывает, в каких условиях находятся провинившиеся игроки.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин понемногу обживаются в СИЗО.

Реклама

Бутырский следственный изолятор — самая крупная тюрьма в Москве, а также одно из старейших и наиболее известных учреждений подобного типа в России. «Бутырка» станет домом для провинившихся игроков до 8 декабря. Два месяца — максимальный срок, на который могут отправить подозреваемых в СИЗО. Иногда время увеличивают, но это происходит, только если дело сложное и запутанное. В случае с Кокориным и Мамаевым следствие вряд ли испытает какие-то проблемы.

Игрок «Краснодара» отмечает, что находится в нормальном состоянии.

«Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник.

Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается»,

— приводит слова Мамаева сайт телеканала «Дождь».

«Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», — ответил футболист на вопрос о возможном переходе в «Амхат». Место в грозненском клубе игрокам предложил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кокорин тоже признался, что не унывает. Футболист ест кашу, пьет чай и мечтает попасть в спортзал.

«Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю.

Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю»,

— заявил форвард «Зенита».

Также Александр поблагодарил Кадырова за поддержку и признался, что сожалеет о случившемся.

Как отмечает ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, игроки смогут ходить в спортзал. Однако эта услуга платная, что, впрочем, вряд ли сильно ударит по карманам игроков, которые в ночь перед дебошем, согласно данным СМИ, потратили около 2,5 млн рублей.

«В СИЗО «Бутырка» у футболистов есть возможность пользоваться камерами, переоборудованными в небольшой спортзал, данная услуга платная и стоит до 400 рублей в день, так что свою физическую форму они не потеряют»,

— рассказал Мельников.

Также правозащитник отметил, что после спортзала футболисты смогут принять и душ, который при обычных обстоятельствах, по регламенту учреждения, положен лишь раз в неделю.

Светлана Метегина, правозащитник из Общественной наблюдательной комиссии Москвы, также навестила футболистов и рассказала об их состоянии. По ее словам,

в данный момент игроки находятся под стражей в двухместных камерах, в которых есть телевизоры. Но Кокорин предпочитает читать книги.

«Кокорин просмотру передач предпочитает книги. Он взял литературу из библиотеки. Но новости посмотрел и знает, что Рамзан Кадыров предложил ему место в его клубе. Он очень благодарен ему за слова поддержки», — цитирует Метегину «Комсомольская правда».

Мельников отметил, что Мамаев уже получил первую передачку.

«Павел получил передачку — как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее. Братья Кокорины пока еще не получили передачку от родных»,

— отметил Мельников в эфире телеканала «Москва 24».

По словам правозащитника, игроки в течение первых десяти дней будут находиться в карантинных камерах с круглосуточным видеонаблюдением и горячим душем.

«Так всегда происходит при поступлении в СИЗО. Это стандартная процедура для всех граждан, чтобы провести медицинское обследование и общение с психологом. Понятно ведь, что надо проверить здоровье.

Психолог беседует, чтобы выявить психотип человека, чтобы затем он попал к сокамернику, который подходит ему по характеру — чтобы не возникало конфликтов в камере. Дальше человека со спокойной душой можно перевести в обычную камеру»,

— цитирует Мельникова Sports.

По его словам, количество свиданий с родными определяет только следователь. Также у футболистов может появиться возможность разговаривать по телефону.

«Обычно раз за месяц дают видеться с близкими, тут нет проблемы.

Могут разрешить телефонные разговоры. В этом случае гражданина отводят к специальному телефону-автомату, он покупает карточку и через телефон звонит. Лимит — не более 15 минут в сутки. Но здесь снова нужно разрешение»,

— говорит Мельников, добавляя, что Александр очень переживает за своего брата Кирилла, который находится в соседней камере.

Мамаев тоже беспокоится за своих родственников и близких — жену и детей. Оба футболиста говорят, что раскаиваются в содеянном и до последнего надеялись, что их не станут арестовывать.

«Футболисты просят прощения перед потерпевшими и обществом. Говорят ли они о футболе? Хотят продолжать карьеру и заниматься спортом», — отмечает Мельников.

Кроме того, правозащитник рассказал, что находиться в СИЗО сложнее, чем в колонии.

«Дело резонансное, а все подозреваемые по таким делам находятся под особым контролем. У них не будет безлимита в камерах. 24 часа в сутки за ними наблюдают. А телевизоры и холодильники стоят в большинстве камер московских СИЗО, это не новость. Никаких вип-камер точно не будет. «Бутырка» не «Матросская тишина» — вот там были.

В СИЗО вообще тяжелее, чем в тюрьме. Следственный изолятор приравнивается к строгому режиму.

После приговора пойдет общий режим. Поэтому один день в СИЗО будет считаться за полтора дня в колонии. В СИЗО ограничено передвижение, а в тюрьме граждане могут работать. В СИЗО ты целый день в камере в четырех стенах, кроме часа прогулок», — заключил общественный наблюдатель.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».