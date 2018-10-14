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«Включил Кокорина, угрожал»: пьяные игроки попались за рулем

«Угрожал связями»: полиция поймала пьяных футболистов за рулем

Евгений Башкиров https://vk.com/patrolsamara
Евгений Башкиров
Видео по теме
Два игрока клуба Российской премьер-лиги «Крылья Советов» Евгений Башкиров и Георгий Тигиев были задержаны полицией в ночь с субботы на воскресенье за вождение в нетрезвом виде. Башкиров быстро признал свою вину, однако Тигиев, по информации активистов «Ночного патруля», при задержании «включил Кокорина-Мамаева» и начал «угрожать связями и высокими покровителями». Позже в его крови обнаружили амфетамин.

Перерыв на игры сборных превратился в настоящий кошмар для российских любителей футбола. Сначала нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили трех человек и угодили на два месяца в СИЗО. Затем появились слухи о том, что за решетку может попасть хавбек «Спартака» Денис Глушаков, который снял со своего счета миллионы рублей, хотя не должен был этого делать до раздела имущества со своей супругой — они находятся в процессе развода.

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Теперь очередь дошла и до игроков чуть менее крупного калибра —

полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров и защитник этой команды Георгий Тигиев были задержаны по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.

Любопытно, что самарцы всего четыре дня назад провели свою первую тренировку под руководством нового тренера Миодрага Божовича. Думается, что теперь у Башкирова и Тигиева резко снизились шансы на попадание в состав, даже если их не отправят в СИЗО, как Кокорина и Мамаева.

Первым в руки правоохранительных органов попался Башкиров. Об этом сообщили активисты общественного движения «Ночной патруль», которое было создано в Самаре по инициативе главка МВД.

«Только что был задержан игрок основного состава футбольного клуба «Крылья Советов» Башкиров Евгений, который передвигался на каршеринговом автомобиле.

Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее норму в три раза», —

написали активисты на своей странице «ВКонтакте», прикрепив хэштеги #крыльясоветовсамара, #футбол и #желтаякарточка.

В заявлении также говорится, что полиция составила административный протокол в отношении нарушителя по части 1 статьи 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Поскольку неосторожный поступок Башкирова, к счастью, не привел ни к каким уголовным нарушениям (по крайней мере, об этом пока ничего неизвестно), ему грозит только выплата штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

В ходе общения со стражами порядка футболист полностью признал свою вину.

«Я согласен, согласен, согласен… просто жесть. А если я откажусь? Соглашаться обязательно? Ладно», — говорит Башкиров на выложенном в сети видео.

Игрок подписал все необходимые бумаги (в том числе об отстранении от вождения) и согласился пройти необходимое медицинское освидетельствование.

После этого Башкирова отпустили домой до суда. Будет ли он допущен к тренировкам с «Крыльями», пока неизвестно, однако в клубе уже пообещали подумать над серьезными санкциями.

«Мы все узнаем и примем меры – он же у нас на контракте, который предусматривает наказание за это, — цитирует ТАСС директора по развитию самарского клуба Александра Шикунова. — Сейчас посмотрим степень нарушения, очень жестко будем разбираться в этой ситуации. Вплоть до разрыва контракта».

Однако на этом злоключения самарцев не закончились. Вскоре в пресс-службе Главного управления МВД по Самарской области сообщили об еще одном задержании игрока этого клуба — на этот раз 23-летнего Тигиева.

«Сотрудниками полиции в Самаре задержан мужчина 1995 года рождения, управляющий транспортным средством, предположительно, с признаками опьянения.

Должностным лицом ГИБДД вынесено постановление о возбуждении административного дела по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП России — управление транспортным средством в состоянии опьянения, в рамках которой назначены предусмотренные законом экспертизы», — гласит заявление.

Однако только подозрениями в нетрезвом вождении дело не ограничилось. Полицейские предположили, что футболист мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

«Сотрудниками ДПС в присутствии понятых ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Он согласился.

В выдыхаемом воздухе норма алкоголя соответствовала допустимым минимальным значениям, но у медицинского работника возникло подозрение, что в крови и в моче задержанного игрока могут содержаться наркотические вещества, так как были все признаки того, что он находится в нетрезвом состоянии.

Более того, после того, как он сдал мочу, первичный анализ показал наличие амфетамина», — рассказал руководитель «Ночного патруля» Виталий Смардаков в комментарии Sport24.

В группе «Ночного патруля» «ВКонтакте» уже появилось фото задержанного Тигиева, на котором тот выглядит вполне довольным жизнью, что действительно выглядит несколько странно.

«Если Евгений Башкиров вел себя при оформлении правонарушения достойно и воспитанно, осознавая свою вину, то

господин Тигиев «включил Мамаева-Кокорина», хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями»,

— цитирует НТВ общественников из движения «Ночной патруль».

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