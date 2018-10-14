За себя и за Сашку: Россия против Турции и скандала

Пока основной темой, связанной с футболом, в стране остается заключение Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО, сборная России тихо-мирно проводит матчи в Лиге наций.

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В четверг, 11 октября, подопечные Станислава Черчесова в Калининграде разошлись миром с четвертьфиналистами чемпионата мира — 2018 шведами (0:0), а сегодня, 14 октября, сыграют с горячими турками под руководством экс-наставника «Зенита» Мирчи Луческу.

Встречи с Турцией закольцевали историю прогресса отечественной дружины от начала и до конца мундиаля.

Именно с этой командой сборная России провела свой последний товарищеский матч накануне чемпионата мира и подверглась тогда мощной критике за провал во второй тайме и итоговую ничью (1:1). И именно Турция стала первым соперником России после завершения ЧМ-2018 — и в этом матче наша команда уже вырвала победу (2:1), вызвав восторг фанатов своей зрелищной игрой.

Турция служила чем-то вроде лакмусовой бумажки для определения состояния подопечных Черчесова и (наверное, даже в большей степени) отношения к ним болельщиков. Тем интереснее будет посмотреть на встречу команд в Сочи на стадионе «Фишт», с которым связано столько воспоминаний о мундиале.

Здесь состоялся один из самых сумасшедших матчей группового этапа ЧМ-2018 Португалия — Испания (3:3), в котором оформил хет-трик Криштиану Роналду, здесь был сыгран легендарный четвертьфинал между Россией и Хорватией,

когда для прохода в 1/2 чемпионата мира нам не хватило немного удачи в серии пенальти…

Должно быть, многие болельщики, которые посетят встречу России с Турцией, смахнут скупую слезу ностальгии. А придет действительно немало народу — за два дня до матча на 40-тысячный стадион было продано уже больше 30 тысяч билетов. Вполне возможно, что к стартовому свистку заветных квитков в кассах совсем не останется.

Сборная России теперь любима и собирает полные арены — такой же аншлаг наблюдался в Калининграде на игре со Швецией три дня назад.

Любопытно, что в команде Черчесова при этом играет уже далеко не тот состав, который завоевывал симпатии публики на полях ЧМ.

Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Александр Самедов завершили свою карьеру в сборной. Теперь в заявке появился голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме (и именно он будет стоять в воротах против Турции, как уже сообщил Черчесов), в защиту вызываются Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Эльмир Набиуллин и не попавший на ЧМ из-за травмы Георгий Джикия, в полузащите появились Алексей Ионов и Руслан Камболов, а в нападении выходит Антон Заболотный.

Конечно, присутствуют в составе и герои мундиаля — Артем Дзюба, Денис Черышев, Александр Головин, Марио Фернандес… Однако в команде действительно произошли серьезные изменения.

Тем интереснее будет посмотреть на то, как новый коллектив Черчесова справится с высокими ожиданиями публики. Недавний матч со Швецией показал, что пока не все так гладко — отечественная команда так и не смогла организовать гол и даже позволила гостям создать больше моментов, так что команде определенно есть к чему стремиться.

Тем не менее в глобальном смысле никакой катастрофы не происходит. В данный момент сборная России все равно занимает первое место в своей группе Лиги наций и в случае победы над Турцией практически гарантирует себе победу в тройке, а значит — и повышение в классе. Сейчас отечественная дружина выступает в Лиге B и претендуем на выход в Лигу А, где соперниками будут уже не турки со шведами, а испанцы, англичане, французы, португальцы... Но для этого нужно сейчас победить.

Не очень радует в связи с этим новость о том, что под сомнением находится участие в грядущем матче капитана команды Дзюбы, который из-за проблем с ногой пропустил занятие в пятницу.

«В субботу Артем провел всю тренировку, вечером пообщаемся с врачами, примем решение. Надеюсь, он будет готов играть, —

говорил Черчесов на пресс-конференции. — Чего ожидаю от Турции?

Мы знаем, как Луческу готовит команды, в каком стиле они играют. У Турции много быстрых техничных футболистов, мы встречались с ними и до чемпионата мира, и после. По рисунку игры у них ничего не меняется, меняются только исполнители. Ждем интенсивной игры со стороны соперника. Ничего сверхъестественного не ожидаем».

Наставник турецкой сборной Луческу заявил, что у него есть рецепт победы над россиянами, но пока не стал раскрывать всех секретов. Также он признал, что соперник «сильнее физически и играет более активно», однако подчеркнул, что его подопечные «более техничны».

Напоследок специалист прокомментировал ситуацию со своим бывшим подопечным по «Зениту» Кокориным.

«Очень грустно то, что с ним случилось. Я знаю Александра, у нас были хорошие отношения в «Зените». Сейчас слишком часто используют его имя в прессе. Если бы это был обычный человек, то никакого скандала бы не было.

Ребята бы просто принесли извинения, пожали руки, извинились и оплатили бы ущерб. Не подумайте, что я их оправдываю, но я хотел бы немного их защитить. Я разозлился, когда увидел ролик с избиением, не понимаю, как такое могло произойти. Но нужно быть аккуратным с наказанием для Кокорина и Мамаева и выбрать наиболее справедливую меру пресечения».

Остается надеяться, что яркая игра России с Турцией позволит футбольным болельщикам хотя бы ненамного отвлечься от этой тюремной истории.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет подробную текстовую онлайн-трансляцию.

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