За себя и за Сашку: Россия против Турции и скандала

Курсы валют$ 66.05 (-0.001) 76.31 (+0.046)
Пенсионный советник
Москва: +16°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига наций УЕФА
16:00
СловакияЧехия
1:2
закончен
19:00
НорвегияСловения
1:0
закончен
19:00
ГрузияАндорра
3:0
закончен
19:00
ЛатвияКазахстан
1:1
закончен
19:00
АрменияГибралтар
0:1
закончен
21:45
НидерландыГермания
3:0
закончен
21:45
ИрландияДания
0:0
закончен
21:45
БолгарияКипр
2:1
закончен
21:45
МакедонияЛихтенштейн
4:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскРотор
0:1
закончен
13:00
ЛучАвангард К
1:0
закончен
13:00
ТомьСочи
1:0
закончен
13:00
СибирьНижний Новгород
0:0
закончен
14:30
ТамбовСпартак-2
2:0
закончен
15:00
ЧертановоШинник
0:1
закончен
15:00
Краснодар-2Зенит-2
2:1
закончен
17:00
МордовияХимки
1:1
закончен
17:00
АрмавирБалтика
2:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Ак БарсХК Сочи
5:1
закончен
17:00
НефтехимикЙокерит
2:1 (ОТ)
закончен
17:00
ТорпедоСпартак
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия ФлайерзВегас Голден Найтс
0:1
закончен
20:00
Нью-Йорк РейнджерсЭдмонтон Ойлерз
1:2
закончен
21:00
Оттава СенаторзЛос-Анджелес Кингз
5:1
закончен
22:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
8:2
закончен
01:00
Миннесота УайлдКаролина Харрикейнз
4:5 (ОТ)
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзТоронто Мэйпл Лифс
2:4
закончен
02:00
Флорида ПантерзВанкувер Кэнакс
2:3
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
8:2
закончен
02:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
4:3 (Б)
закончен
03:00
Даллас СтарзАнахайм Дакс
5:3
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Йорк Айлендерс
5:2
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
закончен
04:00
Аризона КойотсБаффало Сэйбрз
0:3
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшКалгари Флэймз
2:3 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Цмоки-Минск Астана
86:93
закончен
18:00
ЦСКА Нижний Новгород
84:78
закончен
Хроника /
08:55
Стали известны новые подробности кутежа Кокорина и Мамаева
закончен
04:00
Федор Емельяненко нокаутировал Чейла Соннена в полуфинале Гран-при Bellator
закончен
Лига наций УЕФА
16:00
РумынияСербия
не начался
19:00
РоссияТурция
не начался
19:00
АзербайджанМальта
не начался
19:00
Фарерские островаКосово
не начался
21:45
ПольшаИталия
не начался
21:45
ИзраильАлбания
не начался
21:45
ЛитваЧерногория
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
16:00
ТюменьФакел
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
0:0
1 период
15:00
Металлург МгСибирь
0:0
1 период
17:00
ЦСКААмур
не начался
17:00
Динамо МнСеверсталь
не начался
17:00
Динамо РАдмирал
не начался
17:30
АвангардБарыс
не начался
17:30
Динамо МЛокомотив
не начался
18:00
СлованКуньлунь Ред Стар
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Джерси ДэвилзСан-Хосе Шаркс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Парма
83:78
закончен
15:00
Химки Калев
12:7
1 четверть
18:00
УНИКС Локомотив-Кубань
не начался
Хроника /
10:00
Онлайн-трансляция главных событий вокруг Кокорина и Мамаева
online
Лига наций УЕФА
21:45
ИсландияШвейцария
не начался
21:45
ИспанияАнглия
не начался
21:45
Босния и ГерцеговинаСеверная Ирландия
не начался
21:45
ЭстонияВенгрия
не начался
21:45
ФинляндияГреция
не начался
21:45
БеларусьМолдавия
не начался
21:45
ЛюксембургСан-Марино
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
НефтехимикХК Сочи
не начался
19:30
СКАСпартак
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсДетройт Ред Уингз
не начался
02:30
Торонто Мэйпл ЛифсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
За себя и за Сашку: Россия против Турции и скандала

Сборная России сыграет с Турцией в Сочи в рамках Лиги наций

Александр Кокорин РИА Новости
Александр Кокорин
Видео по теме
Сборная России сразится с Турцией в рамках Лиги наций на сочинском стадионе «Фишт». Ностальгические воспоминания о четвертьфинале чемпионата мира с Хорватией, ожидаемый аншлаг на 40-тысячной арене, след Кокорина и Мамаева и необходимость побеждать — «Газета.Ru» рассказывает самое главное о грядущей встрече.

Пока основной темой, связанной с футболом, в стране остается заключение Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО, сборная России тихо-мирно проводит матчи в Лиге наций.

Реклама

В четверг, 11 октября, подопечные Станислава Черчесова в Калининграде разошлись миром с четвертьфиналистами чемпионата мира — 2018 шведами (0:0), а сегодня, 14 октября, сыграют с горячими турками под руководством экс-наставника «Зенита» Мирчи Луческу.

Встречи с Турцией закольцевали историю прогресса отечественной дружины от начала и до конца мундиаля.

Именно с этой командой сборная России провела свой последний товарищеский матч накануне чемпионата мира и подверглась тогда мощной критике за провал во второй тайме и итоговую ничью (1:1). И именно Турция стала первым соперником России после завершения ЧМ-2018 — и в этом матче наша команда уже вырвала победу (2:1), вызвав восторг фанатов своей зрелищной игрой.

Турция служила чем-то вроде лакмусовой бумажки для определения состояния подопечных Черчесова и (наверное, даже в большей степени) отношения к ним болельщиков. Тем интереснее будет посмотреть на встречу команд в Сочи на стадионе «Фишт», с которым связано столько воспоминаний о мундиале.

Здесь состоялся один из самых сумасшедших матчей группового этапа ЧМ-2018 Португалия — Испания (3:3), в котором оформил хет-трик Криштиану Роналду, здесь был сыгран легендарный четвертьфинал между Россией и Хорватией,

когда для прохода в 1/2 чемпионата мира нам не хватило немного удачи в серии пенальти…

Должно быть, многие болельщики, которые посетят встречу России с Турцией, смахнут скупую слезу ностальгии. А придет действительно немало народу — за два дня до матча на 40-тысячный стадион было продано уже больше 30 тысяч билетов. Вполне возможно, что к стартовому свистку заветных квитков в кассах совсем не останется.

Сборная России теперь любима и собирает полные арены — такой же аншлаг наблюдался в Калининграде на игре со Швецией три дня назад.

Любопытно, что в команде Черчесова при этом играет уже далеко не тот состав, который завоевывал симпатии публики на полях ЧМ.

Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Александр Самедов завершили свою карьеру в сборной. Теперь в заявке появился голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме (и именно он будет стоять в воротах против Турции, как уже сообщил Черчесов), в защиту вызываются Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Эльмир Набиуллин и не попавший на ЧМ из-за травмы Георгий Джикия, в полузащите появились Алексей Ионов и Руслан Камболов, а в нападении выходит Антон Заболотный.

Конечно, присутствуют в составе и герои мундиаля — Артем Дзюба, Денис Черышев, Александр Головин, Марио Фернандес… Однако в команде действительно произошли серьезные изменения.

Тем интереснее будет посмотреть на то, как новый коллектив Черчесова справится с высокими ожиданиями публики. Недавний матч со Швецией показал, что пока не все так гладко — отечественная команда так и не смогла организовать гол и даже позволила гостям создать больше моментов, так что команде определенно есть к чему стремиться.

Тем не менее в глобальном смысле никакой катастрофы не происходит. В данный момент сборная России все равно занимает первое место в своей группе Лиги наций и в случае победы над Турцией практически гарантирует себе победу в тройке, а значит — и повышение в классе. Сейчас отечественная дружина выступает в Лиге B и претендуем на выход в Лигу А, где соперниками будут уже не турки со шведами, а испанцы, англичане, французы, португальцы... Но для этого нужно сейчас победить.

Не очень радует в связи с этим новость о том, что под сомнением находится участие в грядущем матче капитана команды Дзюбы, который из-за проблем с ногой пропустил занятие в пятницу.

«В субботу Артем провел всю тренировку, вечером пообщаемся с врачами, примем решение. Надеюсь, он будет готов играть, —

говорил Черчесов на пресс-конференции. — Чего ожидаю от Турции?

Мы знаем, как Луческу готовит команды, в каком стиле они играют. У Турции много быстрых техничных футболистов, мы встречались с ними и до чемпионата мира, и после. По рисунку игры у них ничего не меняется, меняются только исполнители. Ждем интенсивной игры со стороны соперника. Ничего сверхъестественного не ожидаем».

Наставник турецкой сборной Луческу заявил, что у него есть рецепт победы над россиянами, но пока не стал раскрывать всех секретов. Также он признал, что соперник «сильнее физически и играет более активно», однако подчеркнул, что его подопечные «более техничны».

Напоследок специалист прокомментировал ситуацию со своим бывшим подопечным по «Зениту» Кокориным.

«Очень грустно то, что с ним случилось. Я знаю Александра, у нас были хорошие отношения в «Зените». Сейчас слишком часто используют его имя в прессе. Если бы это был обычный человек, то никакого скандала бы не было.

Ребята бы просто принесли извинения, пожали руки, извинились и оплатили бы ущерб. Не подумайте, что я их оправдываю, но я хотел бы немного их защитить. Я разозлился, когда увидел ролик с избиением, не понимаю, как такое могло произойти. Но нужно быть аккуратным с наказанием для Кокорина и Мамаева и выбрать наиболее справедливую меру пресечения».

Остается надеяться, что яркая игра России с Турцией позволит футбольным болельщикам хотя бы ненамного отвлечься от этой тюремной истории.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет подробную текстовую онлайн-трансляцию.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Лиги наций, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».