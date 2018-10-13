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«Сломал Конора еще до боя»: Хабиб раскрыл все тайны

«Не душил, а ломал челюсть»: Хабиб раскрыл тайны боя с Конором

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор Reuters
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
Видео по теме
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов впервые после победы над Конором Макгрегором откровенно рассказал о том, чего боялся перед боем, как на самом деле заставил соперника сдаться, насколько серьезно намерен покинуть UFC и почему нападение ирландца на автобус — это спланированная акция.

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов в эфире Первого канала впервые дал развернутые ответы на многие вопросы, которые возникли после его победы над скандальным ирландцем Конором Макгрегором, а также прокомментировал самые громкие инциденты, окружавшие это противостояние.

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Как он победил Макгрегора на самом деле

«Это был не удушающий прием. Да, изначально я охотился за шеей Конора, однако он хорошо защищался и опустил подбородок. Наверное, считал, что на этом все закончится.

Однако я понял, что нельзя упускать такой момент и начал давить на челюсть. Я хотел сломать ее ирландцу.

В таком положении, в каком оказался соперник, если не ломается дух, то ломаются кости. У Конора просто не было выхода».

Чего боялся перед боем

«Если бы я сказал, что не волнуюсь перед боями, то это было бы враньем. Я не боюсь, что меня ударят или сломают что-то. Но я волнуюсь за то, что могу плохо выступить. На меня смотрят миллионы человек и ждут моей победы. Я не хотел их подвести».

Как выиграл у ирландца психологическую дуэль

«Когда я вышел в октагон, то увидел уже сломленного соперника.

Вообще я осознал, что сломал Конора, еще на дуэли взглядов. Он не смотрел мне в глаза, а куда-то в область между ними.

Что бы ни говорил тебе человек, глядя ему в глаза, ты понимаешь, что на самом деле творится внутри. И Конор так ни разу и не посмотрел прямо на меня (такая же ситуация произошла в октагоне, когда бойцы стояли друг напротив друга и слушали напутствия судьи. — «Газета.Ru»).

В ходе всех пресс-конференций, на церемонии взвешивания и на открытой тренировке он все больше падал духом».

Как страдал во время подготовки к бою

«Перед самим боем я спал хорошо как никогда. Однако за сутки до этого я не спал вообще.

Из-за сгонки веса я чувствовал себя реально плохо. Были приступы рвоты, хотя я ничего не ел.

Наверное, я не рассказал бы об этих сложностях в случае проигрыша, потому что это звучало бы как оправдание. Но мне действительно было очень плохо».

Почему после победы выпрыгнул из клетки

«Знаете, у нас в стране очень популярен символ орла. И орлы в клетке не сидят — они должны летать. В том бою я вышел полетать — на охоту. А в таком деле не бывает, что ты охотишься «немножко».

Я заранее предупреждал UFC, что 6 октября выскажу все, что накопилось (в преддверии поединка, когда Макгрегор оскорблял религию, родителей и нацию Нурмагомедова. — «Газета.Ru»). Я предупреждал, чтобы поставили много охраны на всякий случай.

Люди из команды Макгрегора оскорбляли меня из-за клетки. И я решил дать им понять, что за свои слова нужно отвечать. У нас в России такое не прощается.

Во время нашей встречи президент Владимир Путин сказал, что все мы можем летать, когда кто-то нападает на нас извне.

Я тоже человек, у меня есть эмоции и чувства. И они были задеты. До этого я провел 26 боев в ММА, и все они заканчивались тем, что мы с соперником пожимали друг другу руки. Но этот инцидент вышел за рамки дозволенного».

Почему в UFC не хотели вручать ему пояс сразу после боя

«Я победил соперника в честном бою, внутри октагона я действовал так, как должен был. Поэтому я сказал организаторам: «Если я нарушил какие-то правила или законы, то посадите меня в тюрьму, но вручите мне пояс».

В ответ я услышал, что 20 тысяч зрителей могут взбунтоваться после всего произошедшего и они беспокоятся о моей безопасности, поэтому отдадут пояс за кулисами.

Однако я хотел, чтобы меня наградили при всех, — по-другому уже было бы не так сладко. Но мне все равно вручили пояс только за кулисами».

Наказал ли его отец за прыжок из октагона

«Устный выговор уже был. А вообще сейчас мы видимся в основном на официальных мероприятиях, и я надеюсь, что в ближайшие недели так и останется. Чем дольше это будет продолжаться, тем меньше он будет на меня злиться.

Вообще во время боя мои родные сильно волновались — и особенно отец. Я спросил его, почему он так нервничал? Он: «Я бы тебе сказал, но ты пока не поймешь. Вот когда твой сын будет выступать, тогда поймешь». Говорю ему: «Ну я же все под контролем держу». Пока я действительно до конца не понимаю, но, может быть, пойму лет через 25–26, когда мой сын будет в моем возрасте».

Он серьезно собирается уйти из UFC?

«В UFC уже начали вести со мной переговоры насчет следующего боя, но я им сказал: «Подождите-подождите. Пока у моей команды не будет все хорошо, никаких переговоров мы вести не будем».

Мой друг Зубайра Тухугов пострадал из-за меня (боец проник в октагон и вступил в драку с Макгрегором после того, как тот ударил другого члена команды Нурмагомедова; теперь Тухугову грозит увольнение из UFC. — «Газета.Ru»).

Мы вместе шли на эту войну, победили, я вернулся домой и лег спать, а он продолжает страдать. Я не оставлю друга в беде, это не по-мужски. Я сказал UFC: если вы хотите его исключить — вы потеряете и меня».

UFC подстроил нападение команды Конора на автобус?

«Для меня странно, что все обсуждают мой прыжок, но никто не говорит о том, что Конор оскорблял мою религию, нацию, родителей... А до этого, весной, он со своей командой напал на автобус с бойцами UFC и вполне мог убить двух парней. Одному осколки стекла попали в глаза. Однако об этом никто не говорит.

Вообще я на 70% уверен, что это нападение было организовано при помощи UFC. У моей команды был свой арендованный автобус, на котором мы приезжали на все мероприятия в составе 20 человек. Но в тот день ребята из UFC почему-то попросили меня прибыть одному, поэтому я выезжал на автобусе со многими другими бойцами. Когда прибежала команда Конора, транспорт почему-то остановился и дал назад, предоставив им возможность для нападения. Хотя можно было просто выехать, дорога была свободна.

И потом — откуда Конор с командой точно знали, в каком автобусе буду я и откуда он будет выезжать? Инцидент произошел в Barclays Center — это огромный зал на 20 тысяч человек с кучей выходов.

К тому же непонятно, как ирландец с еще 20 парнями проник в здание. Они не имели никакого отношения к мероприятию (Макгрегор не участвовал в том турнире UFC. — «Газета.Ru»). Неужели охрана просто пропустила их и ничего не заподозрила и никому не сообщила, когда увидела 20 взбудораженных бойцов?

Что касается меня, то я собирался выйти из автобуса, чтобы разобраться. Это подтверждают в интервью все бойцы и менеджеры, которые находились тогда рядом со мной. Но все закончилось очень быстро.

Этот бой раскручивали, говоря, что я не вышел к Конору, когда он напал на автобус. И я очень ждал этого поединка, чтобы показать, кто на самом деле прячется в своем автобусе».

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