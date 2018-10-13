$2 млн наличными: 50 Cent заплатит Хабибу за уход из UFC

Известный американский рэпер 50 Cent предложил российскому представителю смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову $2 млн за уход из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и бой на турнире организации Bellator. Предложение популярный музыкант опубликовал у себя в инстаграме.

«Мне кажется, что в UFC ведут себя неправильно по отношению к Нурмагомедову, к Макгрегору они относятся иначе»,

— начал американский деятель культуры.

«Я готов заплатить $2 млн наличными сегодня же, если россиянин согласится драться в Bellator. Хабиб, вопросы с Уайтом и твоим контрактом я улажу позднее»,

— отметил музыкант.

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Также рэпер заявил, что приглашает в Bellator и Тухугова, который стал причиной конфликта между Хабибом и главой UFC Даной Уайтом.

«UFC не единственные в этом спорте, также мы приглашаем к нам Зубайру Тухугова», — заявил 50 Cent.

Ставший главным событием года в мире смешанных единоборств поединок Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором завершился беспорядками. Сразу после успешного удушающего приема и сдачи противника россиянин выпрыгнул за пределы октагона, чтобы атаковать тренера соперника, а часть людей из зрительного зала запрыгнула в «клетку» и спровоцировала массовый конфликт.

Президент UFC Дана Уайт практически сразу заявил о намерении разорвать контракт со всеми спортсменами, кто оказался в октагоне сразу же после боя. После этого в СМИ появилась информация, что бой Зубайры Тухугова и спарринг-партнера Макгрегора Артема Лобова, назначенный на 27 октября, отменен, а сам чеченец близок к увольнению.

Хабиба действия главы UFC вывели из себя. Россиянин поставил ультиматум руководителю организации.

Чемпион в легком весе напомнил Уайту, что тот никого не уволил, когда Магрегор с товарищами атаковали автобус, а также позволял ирландцу безнаказанно оскорблять его близких, религию и страну.

«Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь. Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его только за то, что он ударил Конора после того, как Конор первый ударил моего другого брата, на камере все видно», — написал Хабиб, пригрозив своим уходом из организации.

«Знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним. У нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца.

Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт. В противном случае я сам его порву», — написал Нурмагомедов.

Также Хабиб отметил, что в UFC могут «оставить себе» его гонорар за бой с Макгрегором.

Поддержавший в споре с Уайтом россиянина 50 Cent добавил, что готов заплатить $2 млн за переход в Bellator на полном серьезе.

«Хабиб, я серьезно делаю это предложение.

Россиянин — человек с принципами, неуважение со стороны ирландца было запредельным. Макгрегору повезло, что Нурмагомедов не проигнорировал то, что он сдался, и не продолжил ему проводить болевой прием», — отметил рэпер.

Хабиб отреагировал на заявление американца предложением встретиться.

«Просто отправь мне свое местонахождение. Но если ты хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, то приезжай в Дагестан. Когда я буду в США, я дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужчина»,

— отметил российский боец.

Bellator — вторая по статусу организация в мире, которая занимается проведением поединков по правилам смешанных единоборств. В частности, в Bellator выступает знаменитый российский тяжеловес Федор Емельяненко, который рано утром 13 октября по московскому времени проведет поединок против американца Чейла Соннена в рамках полуфинала турнира Гран- при.

50 Cent сотрудничает с Bellator и предоставил $1 млн призовых для победителя Гран-при организации в полусреднем весе.

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