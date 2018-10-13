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Бегут с корабля: Украина и Белоруссия забрали биатлонистов

Российские биатлонисты смогут выступать за Украину и Белоруссию

Елена Кручинкина РИА Новости
Елена Кручинкина
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Сразу семь российских биатлонистов и биатлонисток получили от Союза биатлонистов России (СБР) разрешение выступать за сборные Украины и Белоруссии в новом сезоне. Переходы подтвердил недавно избранный новый президент СБР Владимир Драчев.

Союз биатлонистов России (СБР) разрешил выступать с нового сезона за сборные Белоруссии и Украины семерым российским спортсменам.

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В составе сборной Белоруссии теперь будут соревноваться Никита Лобастов, Елена и Ирина Кручинкина, Анна Мусатова и Арина Яборова. Комбинезоны национальной команды Украины наденут Екатерина Бех и Анастасия Рассказова.

«Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов для продолжения спортивной деятельности в составе других сборных команд без применения к ним двухлетнего ограничительного срока»,

– сообщили в правлении СБР.

Самым титулованным из перешедших спортсменов является Лобастов, который в 2017 году выиграл золотую медаль чемпионата Европы в эстафете. Сестры Кручинкины имеют в своем активе выступления за национальную команду России в летнем биатлоне в 2018 году – Елена выступала на чемпионате мира, а Ирина – чемпионате России.

Ситуация не стала неожиданной для правления СБР. Еще в начале сентября новоизбранный президент Владимир Драчев комментировал ситуация «Чемпионату».

«Только недавно мы получили от Федерации биатлона Украины несколько официальных писем, до недавнего времени это было на уровне слухов. Сначала спортсменки поехали в Беларусь, затем на Украину, видимо, искали лучшего. Тянуть с этим вопросом мы долго не будем, спортсменкам нужно выступать, у них своя жизнь. Рассмотрим этот вопрос в спокойном порядке, — говорил тогда функционер.

— Сейчас происходит миграция спортсменов, кто-то из наших спортсменов выступал за Украину, кто-то из украинцев выступал за нашу сборную.

Мы рассмотрим все вопросы, которые написаны в письме. У нас сейчас достаточно большое и адекватное правление, никаких больших возражений по данному вопросу, я думаю, не возникнет.

Если молодые спортсмены хотят выступать, то зачем их закрывать? Пусть выступают. Сейчас будет проходить чемпионат России, на котором будет несколько выездных заседаний. На одном из таких мы поставим данный вопрос и решим его в течение сентября».

Глава украинского биатлона Владимир Брынзак рассказывал, что главное в трансферах украинок в его сборную – происхождение их родителей, а Союз биатлонистов Украины (СБУ) в данном случае просто помог спортсменкам остаться в профессии.

«Ситуация была такая: едешь по дороге, смотришь – три девчонки сидят на чемоданах и плачут – денег нет, куда ехать и что делать, – не знают. Пришлось притормозить, «подобрать» и помочь детям заниматься любимым делом, — рассказывал Брынзак «Спортбоксу».

– Что тут сказать? У спортсменок отцы с Украины. Они приехали в Киев оформлять документы в нашей федерации. А в Киеве у них много родственников: двоюродные сестры и братья, племянники.

Не понимаю: надо было им отказать что ли? Мы же никуда не ездили, никого не переманивали, а сделали спортсменкам законные документы, так как их родители – украинцы.

К тому же эти биатлонистки не были в составе национальной команды, и на них не потратили ни копейки государственных денег. Все сделано за счет спонсоров и на наши деньги. Поэтому ни у кого не должно быть никаких претензий».

Интересно, что Бех, Рассказова и Анастасия Москаленко, пока не получившая разрешения выступать за украинскую сборную, изначально тоже планировали свой переход в белорусскую команду, однако, проведя с ней два тренировочных сбора, получили отказ от местной федерации.

Тренер женской команды Украины Андрей Прокудин высоко оценивает перспективы своих новобранок.

«Девушкам нужно дать время. Они чувствуют к себе внимание, в какой-то мере даже завышенные ожидания. Они хорошие спортсменки, которые только делают свои первые шаги в биатлоне, — рассказал специалист.

— Екатерина Бех показала хороший результат в спринте, с одним кругом заняла восьмое место. Потенциал их виден, будем работать».

При этом уход Лобастова и всех биатлонисток из российской команды вряд ли скажется на ее перспективах – никто из них не претендовал в обозримом будущем на попадание в национальную сборную России.

В то же время не могут не настораживать новости о том, что грядущий сезон пропустят сразу несколько постоянных членов женской команды.

«Нет в команде сейчас Виролайнен, Акимовой, Услугиной – все трое намереваются уйти в декрет, — цитирует «Р-Спорт» старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына.

— Мне, например, до сих пор «прилетает» за то, что мы несправедливо гнобим Акимову и не берем ее в команду, а причина-то совсем в другом.

Таня сейчас в Рамзау, мы прекрасно общаемся, просто она решила сделать перерыв в выступлениях».

Впрочем, на данный момент информация о беременности не находит подтверждения ни по одной из названных спортсменок. При этом каждая из них действительно планирует пропустить сезон, чтобы дать организму восстановиться.

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