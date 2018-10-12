В четыре оборота: Трусова оступилась, но запрыгнула в финал

Этапы юниорской серии Гран-при по фигурному катанию подошли к концу. На заключительных соревнованиях, которые прошли в столице Армении, победу одержала российская фигуристка Александра Трусова. Подопечная знаменитой Этери Тутберидзе в произвольной программе набрала 146,81 балла, установив юниорский мировой рекорд.

Но главное не только это. Трусова выполнила четверной лутц, и на этот раз судьи его засчитали.

Всего в программе юной спортсменки, которая прошла под музыку из фильма «Пятый элемент», помимо исторического прыжка в четыре оборота, числятся два двойных акселя, каскады из тройного флипа — тройного тулупа, тройного лутца — тройного риттбергера и тройного лутца — тройного сальхова, а также тройной флип.

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Во время приземления четверного прыжка Трусова немного оступилась, однако судьи засчитали прыжок. Таким образом, она стала первой в истории фигуристкой, чей прыжок в четыре оборота был ратифицирован на турнире под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Ранее 14-летняя фигуристка выиграла и короткую программу с результатом 74,19 балла. Таким образом, в общей сумме Трусова набрала 221 балл ровно и с большим отрывом победила на этапе Гран-при в Ереване.

За ней последовала еще одна российская фигуристка Алена Канышева, которая занимается в группе у Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой.

В произвольной программе Канышева набрала 119,80 балла, показав лишь третий результат при выполнении тройного лутца, тройного сальхова, тройного риттбергера и тройного тулупа. По итогам двух прокатов — 187,55 балла — спортсменка заняла второе место.

Тройку призеров замкнула фигуристка из Японии Юана Йокой, набравшая в общей сумме 184,09 балла. Причем она-то как раз в произвольной программе показала второй результат, что вызвало небольшое возмущение среди болельщиков.

Причиной этому стала необычная ситуация во время выступления японки: на середине номера Йокой попросила судей сделать паузу в связи с некоторыми неполадками в музыке, а также с проблемой в программе спортсменки.

Судьи разрешили японке приостановить выступление, а та в свою очередь на протяжении около пяти минут провела индивидуальную разминку, выслушивая подсказки от тренера. Затем она возобновила прокат.

Тем не менее, само выступление Йокой прошло на высоком уровне.

Что касается Трусовой и Канышевой, то их успешный прокат в Ереване позволил им занять вакантные места для участия в финале юниорской серии Гран-при.

Примечательно, что из шести мест в финале пять заняли именно фигуристки из России. Помимо Трусовой и Канышевой в данный список вошли нынешние ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Алена Косторная, а также ее бывшая подопечная Анастасия Тараканова, в июле этого года ушедшая в академию Евгения Плющенко.

Все семь этапов юниорской серии выиграли именно российские фигуристки: по две победы на счету Косторной, Щербаковой и Трусовой, еще одна в активе у Таракановой.

Шестой участницей финала Гран-при юниоров стала представительница Южной Кореи Кем Йе Лим, занявшая вторые места на этапах в чешской Остраве и литовском Каунасе.

Первой запасной на финал стала еще одна россиянка — Анна Тарусина, которая является ученицей Сергея Давыдова.

Напомним, что в прошлом сезоне в финале юниорского Гран-при у девушек выступили также пять россиянок, компанию которых разбавила квалифицировавшаяся с шестого места японка Рика Кихира.

Тогда в финале в упорной борьбе Трусова одержала победу, немного оторвавшись от своей партнерши по группе Тутберидзе Косторной, а бронзовую награду завоевала Тараканова, которая отстала от лидеров пять и шесть очков соответственно.

Финальные соревнования пройдут в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

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