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Сейчас или никогда: ученица Тутберидзе едет за рекордом

Ученица Тутберидзе Трусова выступит на этапе Гран-при юниоров в Ереване

Российская фигуристка Александра Трусова, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, выступит на заключительном этапе юниорской серии Гран-при в Ереване. На соревнованиях в Армении 14-летняя спортсменка готовится установить новый рекорд.

Юниорская серия Гран-при по фигурному катанию стремительно подходит к концу. Уже 11 октября в столице Армении стартует заключительный этап соревнований среди юниоров.

Особое внимание приковано к женскому катанию. За сборную России здесь выступят ученица известного тренера Этери Тутберидзе Александра Трусова, а также Алена Канышева, которая занимается в группе у Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой.

11 октября фигуристки представят свои короткие программы, а уже на следующий день — произвольные.

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Среди потенциальных соперниц россиянок стоит выделить японских фигуристок Нану Араки и Юхану Йокои, а также Мин Сюн Ким и Со Ен И из Южной Кореи.

Триумфального выступления в Ереване ждут прежде всего от Трусовой. В этом году 14-летняя ученица Тутберидзе уже удивила мир, выполнив на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе сложнейший элемент в женском фигурном катании.

Юная спортсменка в Литве одержала победу, исполнив четверной лутц.

Правда, вписать Трусовой свою фамилию в историю не дали судьи, которые посчитали, что прыжок в четыре оборота был выполнен с небольшим недокрутом. Спустя четверной лутц получился у другой ученицы Тутберидзе — Анны Щербаковой, которая исполнила сложнейший прыжок аж дважды на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Однако в историю он не вошел, так как соревнования проводились не под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ).

При этом ровесница Трусовой также сумела набрать в произвольной программе баллов больше, чем мировая рекордсменка Алина Загитова — 159,43 балла против 159,18.

Возвращаясь к Трусовой, то своим рвением к высоким результатам она отметилась еще на юниорском чемпионате мира — 2018, где одержала безоговорочную победу, набрав в общей сумме 225,52, опередив, кстати, свою напарницу по группе Тутберидзе Алену Косторную.

Для сравнения, например, на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль, показала общий результат 239,57 балла.

Талант и упрямство Трусовой оценила и легендарная Татьяна Тарасова. По ее мнению, Александра вместе с Щербаковой выделяются среди своих ровесниц особым характером и смелостью, из-за чего у них получается выполнять четверные прыжки.

«Есть такая поговорка — смелость города берет. Группа Этери Тутберидзе работает потрясающе. Смелые, ловкие, бесстрашные трудоголики. В этих девочках есть феноменальная смелость. А смелость — это самое главное при исполнении четверных прыжков. Да и вообще смелость — это главное, потому что мы катаемся на таком тонком лезвии.

Смелость всегда была главной именно в победе, потому что слово «победа» не распространяется только на фигурное катание. Но всегда побеждала смелость. Вот они, Аня Щербакова и Саша Трусова, очень смелые и рисковые девчонки»,

— цитирует Тарасову «РИА Новости».

Именно риск и смелость должны стать причиной открыть новую страничку в истории женского фигурного катания, и у Трусовой есть отличная возможность для этого. Демонстрируя на тренировках идеальное выполнение сложнейших элементов вроде каскада шести тройных прыжков, — лутца, двух риттбергеров и трех сальховов — нет никаких сомнений, что 14-летняя фигуристка удивит не только Ереван, но и поклонников фигурного катания по всему миру

На это, что главное, настроена и сама Трусова. По ее словам, она имеет повышенную мотивацию, а также настроена выполнить свою программу без ошибок.

«Я никогда не говорила Этери Георгиевне, что больше не могу. Маме — говорила. Она отвечала: «Отдохни и иди опять тренируйся». Когда тренеры видят, что я устала, они сами дают мне выходной.

Я просто прыгаю то, что никто не прыгает, но это ведь не меняет правил того, как отбираться. Я буду отбираться в тот год, когда будет Олимпиада, как и все. И если тогда все будут прыгать четверные, я буду делать пятерные», — сказала Трусова в эфире НТВ, выразив сожаление тем фактом, что в короткой программе в женском одиночном катании запрещено выполнять прыжки в четыре оборота.

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