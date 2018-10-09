«Мамаев и Кокорин однозначно закончили с футболом»

– Ситуация с Кокориным и Мамаевым — это не первый, но самый громкий скандал в российском футболе. Почему так происходит, что наши звезды, полностью понимая свою статус, срываются и устраивают такой беспредел?

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Сергей Балахнин: Трудно сказать, с чем это связано, не зная ситуацию глубже. Окончательные выводы следует делать только тогда, когда все станет известно. В любом случае, конечно же, это плохо. Почему они срываются? У меня нет ответа. Тут индивидуально надо подходить к каждому. Совершенно точно, что это ненормально.

Валерий Масалитин: Со стороны можно критиковать их, но, чтобы знать и учитывать все детали, нужно было находиться там. Мы знаем только со слов о перепалке. Вполне возможен такой вариант, что их тоже оскорбляли. Парни могли эмоционально отреагировать. Тем более, что они были выпившие. Кокорин долго не играл, у него накопилась спортивная злость. Понятно, что такое поведение не красит наших футболистов и вообще публичных людей. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Хочется все-таки знать, что подтолкнуло игроков так себя повести.

Владимир Пономарев: В наше время тоже были срывы, но это все заканчивалось обычной пьянкой. Это решалось на клубном уровне: если такое происходило в ЦСКА, то отправляли в воинскую часть на месяц. После этого игроки приезжали шелковыми. То, что творится сейчас — безобразие. И причина кроется в воспитании игроков в воспитательном процессе их клубов.

Это попустительство со стороны руководства и «Краснодара», и «Зенита».

Наверное, там они себя чувствуют королями, там им все дозволено. Вот и пользуются этим положение. Например, в ЦСКА такая ситуация невозможна, потому что там ведется работа с футболистами. Еще одна из причин этого безобразия — футболисты получают очень большие деньги, которые абсолютно непозволительны при нашем поганом экономическом положении. Это развращает. В свое время я получал нормальную зарплату, их и тратить было особо некуда. После игры ходили в рестораны, отмечали победу или поражение, но те же машины себе позволить не могли.

Я считаю, что сейчас игроки должны получать не больше $10 тысяч месяц — это соответствует нагрузке на здоровье. Хотят больше — пусть едут заграницу. Но они никому там не нужны, у нас слишком низкий уровень футбола. Они это прекрасно знают и никуда не хотят ехать, потому что там надо вкалывать.

— «Зенит» и «Краснодар» по-разному отреагировали на ситуацию: оба клуба осудили действия своих игроков, но краснодарский коллектив уже заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым, сине-бело-голубые воздержались от поспешных решений…

С.Б.: Здесь уже роль играет больше финансовая сторона. Разумеется, что Кокорин намного дороже Мамаева. «Зениту» нет смысла упускать эти деньги. Естественно, что

ни один клуб не будет относиться к такому поведению своих футболистов равнодушно,

так что реакция еще последует.

В.М.: Важно понимать, почему они себя так повели. А дальше уже разбираться и принимать решения. Думаю, что они отделаются штрафом. Выгонять из команды? Они футболисты хорошие, приносят пользу. Но если руководство считает, что такие игроки не достойны находится в клубе, то это их право. Возможно, на их примере кто-то научится и будет сдержаннее.

Если все-таки «Зенит» и «Краснодар» примут решение расстаться с ними, то и на Кокорина, и на Мамаева спрос в России будет.

Но уже будут указывать в контракте дополнительные пункты о возможном аннулировании контракта.

В.П.: Наказание и со стороны клубов, и со стороны Российского футбольного союза (РФС) еще обязательно последует. Потому что нельзя себя так вести, кем бы ты не был.

Пусть ты миллионер, но поведение твое должно быть достойным.

— По мнению юристов, если в отношении Мамаева и Кокорина будет проведено расследование по всей строгости, то им грозит реальных срок. Заслуживают ли они настолько серьезного наказания?

С.Б.: В любой ситуации клубы должны оказывать поддержку своим футболистам, но и поощрять такое поведение нельзя. В этом случае будет решать прежде всего закон, который должен быть един для всех.

В.М.: Я думаю, что по закону их могут посадить. Мое лично мнение: будет штраф и общественные работы. Они публичные люди, должны нести ответственность за свои действия. Но надо быть в их шкуре, чтобы понимать ситуацию. Некоторые чиновники тоже пишут негативные сообщения и оскорбляют игроков, но никто их не сажает.

В.П.:

Лучшим вариантом для них будет отстранение от футбола.

А если заведут уголовное дело, то они вполне могут получить и более серьезное наказание. Конечно, то, что они натворили — бросает тень на наш футбол, уровень которого после чемпионата мира — 2018 удалось поднять. Даже болельщики стали более дисциплинированы. А этот инцидент идет не на пользу отечественному футболу.

— Можно ли сказать, что для Кокорина и Мамаева — это конец карьеры?

В.М.: Вполне возможно. Конечно, не хотелось бы. Они могли бы принести пользу не только своим клубам, но и всему нашему футболу. Думаю, что со сборной они, к сожалению, закончили. Хотелось бы, чтобы это поведение научило их тому, что

в этой жизни надо за все платить.

В.П.: Я думаю, что да. Футболисты они уже немолодые, одному уже 30, другому — 27. Так что здесь однозначно можно сказать, что с футболом они закончили.

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