«Просто так не отделаются»: Кокорину с Мамаевым грозит срок

Продолжают появляться подробности об инциденте, случившемся в столичном кафе «Кофемания» на Никитской улице, где футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 8 октября с компанией друзей избили двух чиновников.

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Пресс-секретарь сети Екатерина Архипова официально подтвердила факт происшествия.

«Инцидент, безусловно, имел место. Все подробности и другие комментарии вам лучше получить у непосредственных участников инцидента», — рассказала Архипова «Чемпионат.com».

Подключился к ситуации и известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, написавший о случившемся в своем инстаграме.

«Просто так ребята-драчуны уже не отделаются, похоже. Разговаривал с источниками в министерстве, там все очень серьезно! Такой футбол нам точно не нужен! Тьфу! Просто позорище! Парням из Минпромторга здоровья»,

— написал Губерниев.

Напомним, что утром 8 октября выступающие за санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» Кокорин и Мамаев в компании друзей зашли в кафе в центре Москвы. Компания заказала только кофе и вела себя шумно. Работники заведения решили, что молодые люди пребывают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но не смогли утихомирить посетителей.

Замечание футболистам сделал один из завсегдатаев заведения — чиновник Минпромторга Денис Пак.

Однако в ответ Кокорин с Мамаевым начали издеваться над ним, предлагая «уехать к себе в Китай и делать замечания там», а затем закидали Пака стульями и выбили ему зуб, что привело к сотрясению мозга

В инциденте пострадал и директор государственного научного центра России «НАМИ» Сергей Гайсин, которому досталось от налетевших на него друзей Кокорина и Мамаева.

В министерстве промышленности и торговли сначала отрицали участие Гайсина в инциденте, но позже выступили с официальным заявлением, подтвердив, что тот также пострадал в потасовке с футболистами.

«Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России, — сообщила руководитель пресс-службы министерства России Залина Корнилова.

— Директор департамента Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь.

По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации».

После драки водитель Пака вызвал скорую помощь, но чиновник отказался от госпитализации и снял побои позже, когда написал заявление на обидчиков в полицейском участке.

Изначально действия Кокорина, Мамаева и их друзей были квалифицированы полицией как «побои», что может грозить по закону от штрафа и общественных работ до двухлетнего срока заключения.

Однако адвокаты пострадавшей стороны уже заявили, что будут добиваться переквалификации действий нападавших на «хулиганство», что может обернуться для них сроком до пяти лет лишения свободы.

Утренний эпизод был заснят камерами видеонаблюдения, и запись уже появилась в сети. На ней видно, как мужчина, очень похожий на Кокорина, берет стул, приближается к посетителю в костюме, сидящему в углу заведения, и сильно бьет человека.

Вскоре после этого другой мужчина в темной одежде (лица его четко не видно, однако он очень напоминает младшего брата Кокорина Кирилла) бьет человека в костюме по лицу.

Чуть позже в кадре появляется парень в черной толстовке, на которого бросается с кулаками пострадавший ранее мужчина в костюме. Он не поворачивается к камере лицом, однако по своему виду и прическе очень похож на Мамаева.

Позже стало известно, что службы безопасности «Зенита» и «Краснодара» проводят собственные проверки, по результатам которых футболисты могут быть наказаны.

Также в инстаграме извинилась жена Мамаева Алана, которая сообщила, что футболисты были пьяны, а ей очень стыдно за случившееся.

Недавно стало известно состояние избитого Кокориным и Мамаевым чиновника‍ — он получил черепно-мозговую травму и ушибы. Об этом рассказал в комментарии «Коммерсант FM» адвокат Пака Георгий Удудян.

«Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательства в отношении моего доверителя были по расовым мотивам.

Он сделал Кокорину и Мамаеву замечание, после чего получил удар по голове и кулаком по лицу. У моего доверителя — закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье «побои». Мы однозначно будем добиваться того, чтобы статья была переквалифицирована, потому что это люди, представляющие опасность», — заявил Удунян.

Прокомментировал ситуацию и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин, отметивший, что Кокорин и Мамаев сейчас не имеют отношения к сборной России.

«Эти два спортсмена в данный момент не в сборной и сейчас никакого отношения к ней не имеют. Одного (Кокорина) вызывали в ноябре 2017 года, а второй (Мамаев) последний раз играл вообще на чемпионате Европы — 2016. У нас сейчас идет сбор, команда готовится к играм со Швецией и Турцией, в коллективе прекрасная, здоровая атмосфера.

Не могу представить, чтобы кто-либо из вызванных сейчас ребят, из тех, кто подарил нам праздник на ЧМ-2018, позволил себе подобное»,

— подчеркнул Анохин.

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