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«Были пьяные, извините»: на Кокорина и Мамаева завели дело

«Зенит» подтвердил участие Кокорина в драке в Москве

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подозреваются в избиении двух высокопоставленных чиновников. Полиция уже завела уголовное дело, однако пока официально не разглашает имена виновников инцидента. Тем временем в сети появилось видео потасовки в кафе с участием двух мужчин, очень похожих на игроков. «Зенит» уже подтвердил участие Кокорина в драке в Москве.

У футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут быть серьезные проблемы. По информации СМИ, давние друзья подозреваются в избиении двух чиновников Министерства промышленности и торговли, с которыми они столкнулись в одном из ресторанов Москвы на Большой Никитской улице.

В сети появилось видео скандального эпизода, на котором заметно, как мужчина, очень похожий на Кокорина, берет стул, приближается к посетителю в костюме, сидящему в углу заведения, и сильно бьет человека стулом.

Вскоре после этого другой мужчина в темной одежде (лица его четко не видно, однако он очень напоминает младшего брата Кокорина Кирилла) бьет человека в костюме по лицу.

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Чуть позже в кадре появляется парень в черной толстовке, на которого бросается с кулаками пострадавший ранее мужчина в костюме. Он не поворачивается к камере лицом, однако по своему виду и прическе очень напоминает Мамаева.

В полиции уже сообщили, что на участников инцидента было заведено уголовное дело по статье «Побои». Действия, в которых обвиняются виновники произошедшего, — это «побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, совершенные из хулиганских побуждений».

Самое суровое наказание, которое угрожает агрессорам, — это лишение свободы на срок до двух лет.

Также суд может просто приговорить их к исправительным работам.

«Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов.

В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в официальном заявлении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Скорее всего, под «оперативно-розыскными мероприятиями» подразумевается изучение материалов с камер видеонаблюдения и опрос сотрудников ресторана, ставших очевидцами конфликта.

Однако стоит отметить, что полиция до сих пор не разглашает имена участников драки — ни агрессоров, ни избитых, так что никакого официального признания вины Кокорина и Мамаева до сих пор нет.

Тем не менее в Минпромторге уже подтвердили, что два чиновника ведомства действительно пострадали в ходе драки утром 8 октября.

«Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России. Директор департамента Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь», — приводит «СЭ» слова руководителя пресс-службы министерства Залины Корниловой.

Напомним, по информации СМИ, конфликт произошел из-за того, что Кокорин и Мамаев слишком сильно шумели и не прислушивались к персоналу ресторана, который настойчиво просил их утихомириться. Затем игрокам сделал замечание Пак, и началась потасовка.

Эту ситуацию уже прокомментировал министр спорта России Павел Колобков.

«В этом инциденте еще предстоит разобраться. Пострадавшие обратились в полицию. Есть видеозаписи происшествия. Но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств.

Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо — неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол.

Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы».

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что игроки могут подвергнуться «жестким санкциям».

«Контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жесткие санкции, если нарушается режим и наносится урон имиджу футбола. Кокорин и Мамаев не в сборной и сейчас не имеют к ней никакого отношения.

Наша команда ведет подготовку к ближайшим матчам со Швецией и Турцией в здоровой атмосфере. Не могу представить, чтобы люди, дарившие нам праздник на чемпионате мира, позволили себе подобное», — приводит слова вице-президента организации Сергея Анохина «Чемпионат.com».

Заместитель генерального директора «Краснодара» Нурбий Хакунов заявил, что у Мамаева — выходной, а значит, клуб не несет ответственности за произошедшее.

«Нет, конечно, мы не связывалось с игроком! У нас три дня выходных: ребят отпустили, все разошлись. У нас три дня выходных. У людей есть личное время. У вас бывает личное время?» — приводит слова Хакунова «СЭ».

Тем временем супруга Мамаева Алана не стала ходить вокруг да около и уже извинилась за поведение своего супруга:

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него».

«Зенит» уже подтвердил участие Кокорина в драке в Москве. В клубе пообещали применить к Кокорину санкции после того, как полиция вынесет свой вердикт.

«Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент вопиющий», — заявили в пресс-службе сине-бело-голубых.

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