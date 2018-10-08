Беспорядки на встрече Хабиба: фанаты выбежали на поле. LIVE

Мероприятие открывалось под песню Шапи Казаева «Дагестан», в которой поются такие слова:

«От теплого моря до снежных вершин Раскинулась наша земля. И мир украшают нарядом своим Долины, сады и поля.

Пусть ярко сияет Кавказа звезда — Под нею героев не счесть. Превыше сокровищ ценились всегда У горцев отвага и честь.

На счастье нам край этот дан — Любимый родной Дагестан. Здесь в мире веками живет Красивый и гордый народ».