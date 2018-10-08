Беспорядки на встрече Хабиба: фанаты выбежали на поле. LIVE

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Мероприятие открывалось под песню Шапи Казаева «Дагестан», в которой поются такие слова:
«От теплого моря до снежных вершин Раскинулась наша земля. И мир украшают нарядом своим Долины, сады и поля.
Пусть ярко сияет Кавказа звезда — Под нею героев не счесть. Превыше сокровищ ценились всегда У горцев отвага и честь.
На счастье нам край этот дан — Любимый родной Дагестан. Здесь в мире веками живет Красивый и гордый народ».
Вернемся немного назад — к короткой встрече Хабиба с фанатами.
«Спасибо, что пришли, поддержали. Что болели за меня, ночь не спали. Я видел, что много людей в Махачкале, во всем Дагестане да и в России наблюдали за боем», — так благодарил Нурмагомедов собравшихся болельщиков. После этого раздались настолько громкие крики поддержки, что, кажется, они могли заглушить голос бойца, доносящийся из динамиков.
Некоторые болельщики действительно начали покидать поля после многочисленных просьб, но подавляющая часть просто не отреагировала. Как можно заметить на видео, никакой охраны на поле не было. Кому надо было наводить порядок — не понятно.
Как Хабиб прокомментировал свою победу над Конором. Трогательная речь специально для дагестанских болельщиков.
Вот так Хабиба встречали в Махачкале. Только родные и близкие.
Возможно, если бы встречу Хабиба с болельщиками организовали чуть позже, то все смогли бы достойно подготовиться — и организаторы, и болельщики, и сам чемпион. Вся суматоха привела к тому, что получился дикий хаос. Но, как сказал Хабиб, он в Дагестане. И здесь, судя по всему, проведет какое-то время. Так что фанаты вправе надеяться на еще одну встречу.
Сейчас Хабиб покидает «Анжи Арену». Трудно представить, что ждал он такого приема. Вероятнее всего, состоится все-таки еще одна встреча. Пообщаться с фанатами чемпиону так и удалось.
Во время своего выхода на поле «Анжи Арены» к Хабибу почему-то совершенно спокойно бросались эмоциональные болельщики. Он, конечно, всех обнимал и приветствовал, но с точки зрения организации порядка — вопиющий случай.
«Всем добра, всем мира. Здоровья вашим семьями», — вот такими пожеланиями ведущий завершает мероприятие.
До начала мероприятия все выглядело цивильно: 20 тысяч болельщиков занимали свои места на трибуне. Во время появления Хабиба фанаты беспрепятственно ворвались на поле и не желали его покидать.
Вот так выглядел тот самый беспредел, из-за которого, судя по всему, пришлось завершить встречу.
Как Хабиб выносил чемпионский пояс — болельщики «Анжи Арены» в восторге.
Встреча завершается скудным салютом и объявлением организаторов о том, что кто-то потерял телефон. Вот так.
И завершается мероприятие! «Большая просьба: соблюдайте правила дорожного движения! Я здесь, в Дагестане. Еще увидимся», — поблагодарил Хабиб болельщиков и покинул встречу.
Хабиб вынужден стоять за спинами выступающих, толпясь среди многочисленных людей.
Первый вице-президент ФСБР Омар Муртазалиев: «Поздравляю всех с этим праздником! Хабиб — лучший чемпион, лучший боец, лучший человек. Спасибо тебе, Хабиб!».
«Каждый день просил Всевышнего запереть меня и этого придурка в клетке! Было очень много сказано. И первое, что я хотел ему показать — разницу между нашими народами. Я говорил UFC, что когда клетка закроется, я за себя не отвечаю. То, что произошло после боя — кто-то считает, что это правильно, кто-то, что нет. Но орлы в клетке не сидят. Самое главное, чтобы мы были вместе — мы дагестанцы! Большое спасибо, братья», — говорит Хабиб.
Полная неразбериха на «Анжи Арене»! Болельщики буквально не дают говорить выступающим. Чемпион опять вынужден призывать всех к порядку. С очень недовольным он лицом.
Мурад Базарганов, владелец спортивного клуба имени Магомеднаби Базарганова, поблагодарил Хабиба, назвав его «гордостью республики».
Нурмагомедов-старший начинает мероприятие. Благодарит «лучших болельщиков мира» за поддержку.
Видеотрансляция прервалась на словах тренера и отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. Судя по всему, беспорядки на «Анжи Арене».
«Братья, пожалуйста, садитесь на места, и мы начнем наше мероприятие», — в очередной раз вынужден вразумлять чемпион болельщиков.
Буквально в гневе организаторы требуют уйти со сцены! Иначе она может провалиться.
Слишком близко болельщики находятся у сцены. После многочисленных призывов отойти на трибуну фанаты стали отходить, но организаторы настойчиво просят успокоиться.
«Здесь слишком много камер. Давайте покажем нашу воспитанность», — призывает Хабиб к спокойствию болельщиков.
Что-то происходит на «Анжи Арене»! Требуют организаторы остановиться болельщиков и сесть на свои места, чтобы у спортсмена не появилось желание уйти.
Приветствуют Хабиба и политики. «Хабиб Нурмагомедов доказал всему мира, что Россия — великая спортивная держава. Вся Россия гордится сыном Дагестана».
Организаторы, кажется, в некой панике и растерянности. Жестикулируют кому-то с весьма озабоченными лицами.
А вот и чемпион!
Выступает государственный ансамбль песни и танца «Дагестан».
Вот так выглядит сцена «Анжи Арены», где будут чествовать Хабиба.
Мероприятие начнется ориентировочно в 21:45 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители MMA! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции встречи чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с болельщиками, которая проходит в Махачкале.