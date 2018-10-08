Неугомонный: Конор требует реванша

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор спустя несколько часов молчания после поражения от российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова все-таки выступил в Сети. «Печально известный» выразил желание взять реванш у Дагестанского Орла.

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«Хороший бой. Жду реванша»,

— написал Макгрегор у себя в твиттере.

Good knock. Looking forward to the rematch. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.

Чуть позже 30-летний ирландец разместил в своем инстаграме пост, подписанный знаменитым выражением Арнольда Шверценеггера из известного фильма: «I'll be back» (англ. «Я вернусь» — «Газета.Ru»). Характерная для Макгрегора самоуверенность вызвала у общественности неоднозначную реакцию. Одни поддержали ирландского бойца (в большинстве своем данная группа лиц состояла из преданных фанатов Конора), другие же усомнились в его способностях не только доказать свое превосходство над Нурмагомедовым, но и готовность продолжить карьеру в UFC.

К слову, в UFC Макгрегор пришел сравнительно недавно — в апреле 2013 года. После этого именно ирландец стал лицом, обложкой всей организации и, одерживая победу за победой, становился любимцем публики. Правда, не столько за спортивные заслуги, сколько за неординарное поведение Конора за пределами октагона.

Макгрегор известен тем, что оказывает психологическое давление и атаку на своих оппонентов, оскорбляя и унижая их резкими заявлениями в СМИ.

Так он не только «залезает в голову» своим соперникам, нервируя их, но и привлекает внимание общественности. Такая знаменитость играет большую роль для всего UFC, и глава организации Дэна Уайт это совсем не скрывает, то и дело выражая свое почтение ирландцу.

Действительно: зрительский интерес, рост аудитории, а вместе с ней и количество продаж платных трансляций и привлечение спонсоров. Все это сформировано для создания шоу.

Так же, как и UFC, выгоду от этого имеет и сам Макгрегор.

Во-первых, именно ему удалось стать первым бойцом в UFC в истории, обладающим одновременно чемпионскими поясами легкой и полулегкой весовой категорий. Во-вторых, это рекордные гонорары за бои.

Причем Конор не скрывает, что стремится заработать как можно больше денег. Например, за бой-реванш с американцем Нейтом Диасом в августе 2016 года, когда победу одержал Макгрегор, ирландец установил рекорд по доходам за один поединок в UFC. Тогда он заработал на реванше $3 млн. А уже через три месяца в титульном бою за чемпионский пояс в легком весе он одолел Эдди Альвареса и заработал $ 3,59 млн.

После этого выступление Макгрегора в смешанных единоборствах было приостановлено. Сам Конор даже однажды удивил общественность своим сообщением о якобы завершении карьеры.

I have decided to retire young.

Thanks for the cheese.

Catch ya's later. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 19 апреля 2016 г.

Однако позднее ирландец объяснил свое высказывание желанием провести реформу в подготовительном и тренировочном процессе, а также изменить свой подход к участию в UFC.

Впрочем, за долгое отсутствие в октагоне руководство UFC лишило Макгрегора сначала титула в полулегкой весовой категории, а затем в легкой.

«Конор лишится титула, поскольку не защищал его длительное время. Он, как и говорилось, должен будет получить титульный бой сразу по возвращении», — сообщал ТАСС в январе этого года.

За все время отсутствия в смешанных единоборствах сам Макгрегор о борьбе не забывал, а только искал способы «пошуметь» на весь мир и заработать как можно больше денег. И ему это удалось, добившись права провести бой против легендарного и непобежденного боксера Флойда Мейвезера.

Поединок состоялся 26 августа 2017 года и завершился досрочной победой американца нокаутом в десятом раунде.

Большую выгоду от этого боя получил, конечно, Мейвезер: по данным СМИ, он заработал около $100 млн за сам поединок, а также более $200 млн, полученных с процента от продаж трансляций.

Макгрегор же заработал сравнительно меньшую сумму по отношению к американскому боксеру, но значительно большую по меркам ММА — $30 млн за бой и еще $70 млн за трансляции.

Неудивительно, что Конору, вернувшемуся в UFC, нужен был поединок именно с Хабибом — действующим обладателем титула в легком весе. И он его получил.

Однако несмотря на многочисленные резкие высказывания в адрес Нурмагомедова, оскорблений его и его родственников, а также хамское поведение на камеру, в бою против россиянина Конор проиграл. И проиграл практически вчистую. В первых двух раундах судьи отдали победу Хабибу, третий оказался за Макгрегором, а в четвертом ирландец был вынужден сдаться после того, как Нурмагомедов скрутил ему шею.

Here's the scorecard for Khabib Nurmagomedov vs. Conor McGregor before the fight was finished for anyone curious #UFC229 pic.twitter.com/nNPztDjTxG — Damon Martin (@DamonMartin) 7 октября 2018 г.

После этого Макгрегор вдруг попросил реванш, но возникает только один риторический вопрос: «Зачем?».

В интервью «Газете.Ru» президент международной компании M-1 Global Вадим Финкельштейн выразил мнение, что бой-реванш не имеет смысла.

«На месте Хабиба я бы отказался от реванша. Он уже доказал сегодня свое преимущество и не дал ни единого шанса Макгрегору.

Реванш нужен только Конору. Он сегодня ничего не показал. Хабиб стоял с ним и в стойке, и в борьбе, но ирландец не ответил ничем. Тотальное доминирование Нурмагомедова.

Если бы была какая-то спорная ситуация, то еще можно было бы говорить о потенциальном реванше.

Тут же никаких вопросов быть не может. Хабибу надо идти дальше и сражаться с лучшими. Макгрегор в эту категорию не входит», — сказал Финкельштейн.

После боя, а также массовой драки, которую устроил Нурмагомедов внутри арены T-Mobile, Дэна Уайт не смог ответить на вопрос о том, будет ли UFC организовывать реванш для Конора. Но в России его точно не будет.

«Давайте посмотрим, что будет с комиссией. Будут ли штрафы, получит ли Хабиб после этого визу или будет выслан обратно. Это был самый большой турнир UFC, который я проводил, и я крайне разочарован концовкой. Если вы проводите такой большой бой, то это нужно делать в Лас-Вегасе.

Хабиб когда-нибудь будет драться в России, но не в этом случае. Это слишком большой бой, он должен пройти в Лас-Вегасе»,

— сказал глава UFC.

Впрочем, за право сразиться с Нурмагомедовым уже выстраивается очередь. Так, американский боец Тони Фергюсон надеется, что пятая попытка встретиться с Хабибом в клетке окажется успешной.

«Мы с Хабибом заслуживаем боя. Нам нужно попробовать в пятый раз. Нужно тщательно оценить такой вариант.

Хабиб — чемпион, я тоже остаюсь чемпионом. Конор со мной драться не хочет. Он вышел на взвешивание такой весь из себя, а увидел меня и замер. Никто не хочет быть со мной один на один в клетке, никто не хочет получать мои удары. Я зверь другого уровня»,

— сказал Фергюсон на пресс-конференции после турнира UFC 229.

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