«Противно от всего этого»: почему у Хабиба забирают пояс

Курсы валют$ 66.60 (+0.014) 76.77 (+0.097)
Пенсионный советник
Москва: +13°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЭйбар
2:3
закончен
17:15
ХетафеЛеванте
0:1
закончен
19:30
АлавесРеал Мадрид
1:0
закончен
21:45
ЛеганесРайо Вальекано
1:0
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Крылья СоветовДинамо М
1:0
закончен
16:30
РостовОренбург
0:1
закончен
19:00
РубинУрал
1:0
закончен
Италия / Серия А
16:00
КальяриБолонья
2:0
закончен
19:00
УдинезеЮвентус
0:2
закончен
21:30
ЭмполиРома
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДАугсбург
4:3
закончен
16:30
Ганновер-96Штутгарт
3:1
закончен
16:30
МайнцГерта
0:0
закончен
16:30
ФортунаШальке-04
0:2
закончен
19:30
БаварияБоруссия М
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
17:00
БёрнлиХаддерсфилд Таун
1:1
закончен
17:00
Кристал ПэласВулверхэмптон
0:1
закончен
17:00
Лестер СитиЭвертон
1:2
закончен
17:00
Тоттенхэм ХотспурКардифф Сити
1:0
закончен
17:00
УотфордБорнмут
0:4
закончен
19:30
Манчестер ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
3:2
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТомьСибирь
1:1
закончен
14:00
ШинникТамбов
3:0
закончен
14:30
Спартак-2Тюмень
0:0
закончен
15:00
Зенит-2Армавир
1:1
закончен
15:00
ХимкиСКА-Хабаровск
0:0
закончен
16:00
Авангард КЧертаново
2:1
закончен
16:00
РоторКраснодар-2
1:0
закончен
18:00
ФакелМордовия
1:2
закончен
18:00
БалтикаНижний Новгород
1:2
закончен
20:00
СочиЛуч
2:2
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
МариупольКарпаты
1:1
закончен
17:00
АлександрияЧерноморец
3:2
закончен
Франция / Лига 1
18:00
ЛилльСент-Этьен
3:1
закончен
21:00
АмьенДижон
1:0
закончен
21:00
АнжеСтрасбург
2:2
закончен
21:00
ГенгамМонпелье
1:1
закончен
21:00
НимРеймс
0:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:00
ХК СочиДинамо Мн
4:3 (ОТ)
закончен
16:00
ЙокеритСКА
2:6
закончен
17:00
ЛокомотивАк Барс
2:1
закончен
17:00
СеверстальТорпедо
2:1
закончен
17:00
СпартакВитязь
2:3 (ОТ)
закончен
17:00
Динамо МНефтехимик
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Джерси ДэвилзЭдмонтон Ойлерз
5:2
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
1:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНэшвилл Предаторз
3:4
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
2:1 (Б)
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
3:5
закончен
02:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
3:1
закончен
02:00
Даллас СтарзВиннипег Джетс
5:1
закончен
03:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
1:2 (Б)
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
4:5 (ОТ)
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшФиладельфия Флайерз
5:2
закончен
04:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
0:1
закончен
05:00
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
7:4
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул UFC в легком весе
01:00
Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Конор Макгрегор (Ирландия)
online
Фигурное катание /
13:30
Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Любляне
1
Анастасия Тараканова (Россия)
190,05
2
Анна Тарусина (Россия)
188,24
3
Хэ Ин Ли (Южная Корея)
180,48
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ЕнисейСпартак М
0:0
1 тайм
14:00
АхматАнжи
не начался
16:30
ЗенитКраснодар
не начался
19:00
ЦСКАЛокомотив М
не начался
Испания / Примера
13:00
ВальядолидУэска
не начался
17:15
Атлетико МБетис
не начался
19:30
ЭспаньолВильярреал
не начался
19:30
СевильяСельта
не начался
21:45
ВаленсияБарселона
не начался
Италия / Серия А
13:30
ДженоаПарма
не начался
16:00
АталантаСампдория
не начался
16:00
ЛациоФиорентина
не начался
16:00
МиланКьево
не начался
19:00
НаполиСассуоло
не начался
21:30
СПАЛИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
14:00
ФулхэмАрсенал
не начался
16:15
СаутгемптонЧелси
не начался
18:30
ЛиверпульМанчестер Сити
не начался
Нидерланды / Эредивизия
15:30
ВитессХераклес
не начался
Франция / Лига 1
16:00
БордоНант
не начался
18:00
МарсельКан
не начался
18:00
МонакоРенн
не начался
22:00
ПСЖЛион
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ЛьвовДесна
не начался
17:00
Динамо КОлимпик Д
не начался
17:00
Шахтёр ДЗаря
не начался
19:30
ВорсклаАрсенал К
не начался
Германия / Бундеслига
14:30
ФрайбургБайер
не начался
16:30
ХоффенхаймАйнтрахт Ф
не начался
19:00
РБ ЛейпцигНюрнберг
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралТрактор
2:6
3 период
10:00
АмурМеталлург Мг
3:4
3 период
12:30
Куньлунь Ред СтарАвтомобилист
не начался
13:30
СибирьДинамо Р
не начался
14:00
БарысСлован
не начался
16:00
АвангардЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксТоронто Мэйпл Лифс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
не начался
Единая лига ВТБ
11:00
Астана ЦСКА
27:41
перерыв
16:30
Цмоки-Минск Зелена Гура
не начался
17:00
Нижний Новгород Калев
не начался
18:00
УНИКС Автодор
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
18:30
ЙокеритДинамо Мн
не начался
19:00
СеверстальАк Барс
не начался
19:30
Динамо МТорпедо
не начался
19:30
ХК СочиВитязь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк АйлендерсСан-Хосе Шаркс
не начался
20:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
не начался
22:00
Баффало СэйбрзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
не начался
Единая лига ВТБ
15:10
Енисей Химки
не начался
«Противно от всего этого»: почему у Хабиба забирают пояс

В сеть выложили видео массовой драки после победы Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил чемпионский титул UFC в легком весе. Сразу же после боя Дагестанский Орел спровоцировал массовую драку, в которую вмешалась полиция Невады. По итогам беспорядков глава UFC Дэна Уайт не исключил, что российский чемпион может быть лишен титула, а также отстранен от участия в соревнованиях под эгидой организации.

В ночь с 6 на 7 октября по московскому времени на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялось главное событие этого года в мире смешанных единоборств. В рамках турнира UFC 229 в главном поединке вечера сошлись российский боец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор.

Реклама

Бой завершился досрочной победой Нурмагомедова. Россиянин в четвертом раунде применил удушающий прием сзади и заставил Макгрегора сдаться.

Таким образом, 30-летний россиянин защитил свой чемпионский титул UFC в легкой весовой категории и остался непобежденным бойцом.

Однако после боя Нурмагомедов, выпрыгнув из октагона, сцепился с одним из членов команды Макгрегора, спровоцировав массовую драку. В беспорядки были вынуждены вмешаться представители полиции Невады, а оба бойца были выведены за пределы зала в подтрибунное помещение в сопровождении охраны.

По словам президента UFC Дэны Уайта, в отношении россиянина будет открыто дисциплинарное дело, которое проведет комиссия Невады.

«Хабиб выскочил из октагона и бросился на одного из представителей команды Конора, который ранее нелицеприятно о нем высказывался. Хабиб не смог сдержаться. Даже не знаю, что сказать. Мне просто противно от всего этого, это было отвратительно.

Атлетическая комиссия штата Невады участвует в расследовании. Какие санкции будут со стороны UFC? Я считаю, что такие бойцы не заслуживают права выступать в нашем промоушне»,

— заявил Уайт на пресс-конференции после боя.

Он также отметил, что отказ вручить чемпионский пояс Нурмагомедову прямо на ринге после произошедшего было вынужденной мерой.

«Если бы я там дал титул Хабибу, там бы началось нечто невероятное. Мы с трудом вывели его из октагона, к счастью, всё обошлось.

Мы не могли вручить пояс Хабибу в октагоне, мы действительно беспокоились о безопасности болельщиков. Они заплатили деньги, пришли на великое шоу. Они не заслуживали такого, от этой ситуации мне просто противно»,

— добавил глава UFC.

Интересно, что Уайт также исключил вину Макгрегора, который, по его словам, не нарушил правопорядка после боя. Однако в конфликт ирландец все-таки вступил, завязав драку с одним из представителей команды Нурмагомедова.

«Члены команды Хабиба задержаны, члены команды Конора — нет. Расследование проводит атлетическая комиссия штата Невада. Ребят из команды Хабиба потом отпустили, потому что Конор не захотел выдвигать обвинения», — отметил президент организации.

Кроме того, президент UFC не исключил возможной дисквалификации Хабиба, а также подчеркнул, что того могут лишить чемпионского титула.

«Я не могу гарантировать на сто процентов, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося. Мы подчиняемся комиссии Невады, и я уверен, что она примет очень жесткое решение. Хабиб должен переживать не из-за меня, а из-за комиссии. Сегодня присутствовало правительство, и им пришлось в спешке покинуть помещение. Это не здорово. У Хабиба неприятности», — заключил Дэна Уайт, исключив при этом возможность проведения боя-реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором.

Сам Хабиб на пресс-конференции после боя попросил прощения за данный инцидент, при этом подчеркнув, что не повел бы себя таким образом, если бы не регулярные оскорбления со стороны команды Макгрегора в адрес родных и близких россиянина.

«Хочу извиниться перед комиссией Невады. Извиниться перед Лас-Вегасом. Знаю, показал себя не с лучшей стороны.

Я нормальный человек и понимаю, почему сейчас столько разговоров о том, как так можно прыгнуть с клетки и вести себя подобным образом. Но подождите — Макгрегор и его окружение многократно оскорбляли меня, мою семью, религию, которой я придерживаюсь.

Отец учил меня, что я должен всегда проявлять уважение. Вся моя команда знает, кто я такой, все мои друзья знают, кто я такой. Я говорил, что он и вся его команда просто несут пургу», — сказал Нурмагомедов.

Также Хабиб отметил, что его лично поздравил президент России Владимир Путин.

«Все медиа говорят, что Макгрегор сделал фото с Путиным и прочее. Путин только что позвонил мне и сказал, что очень гордится мною. Он говорит: «Поздравляю тебя».

Я — бесспорный чемпион»,

— заявил Нурмагомедов, попрощавшись с журналистами и покинув зал пресс-конференций.

Сразу же после боя Нурмагомедова также поздравил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Этого поединка ждали во всем мире. Мы верили в непобедимого Хабиба. Конор же думал, что бой станет для него легкой прогулкой с победным финалом. Момент истины наступил в октагоне. Хабиб с первых же секунд привёл зарвавшегося соперника в чувство.

Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской. И прекрасный финал — удушающий прием в четвертом раунде. Конор просит о милости! Он повержен! Хабиб возвращается с поясом!» — написал Кадыров у себя в телеграме.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках, восемь из которых были добыты нокаутом. Макгрегор потерпел четыре поражения в 25 боях. К слову, американский боец Тони Фергюсон, в этот же день одолевший Энтони Петтиса, выразил готовность встретиться с россиянином в октагоне.

«Мы с Хабибом заслуживаем боя. Нам нужно попробовать в пятый раз. Нужно тщательно оценить такой вариант. Хабиб — чемпион, я тоже остаюсь чемпионом. Конор со мной драться не хочет. Он вышел на взвешивание такой весь из себя, а увидел меня и замер. Никто не хочет быть со мной один на один в клетке, никто не хочет получать мои удары. Я зверь другого уровня», — сказал Фергюсон на пресс-конференции.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».