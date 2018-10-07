«Противно от всего этого»: почему у Хабиба забирают пояс

В ночь с 6 на 7 октября по московскому времени на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялось главное событие этого года в мире смешанных единоборств. В рамках турнира UFC 229 в главном поединке вечера сошлись российский боец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор.

Реклама

Бой завершился досрочной победой Нурмагомедова. Россиянин в четвертом раунде применил удушающий прием сзади и заставил Макгрегора сдаться.

Таким образом, 30-летний россиянин защитил свой чемпионский титул UFC в легкой весовой категории и остался непобежденным бойцом.

Однако после боя Нурмагомедов, выпрыгнув из октагона, сцепился с одним из членов команды Макгрегора, спровоцировав массовую драку. В беспорядки были вынуждены вмешаться представители полиции Невады, а оба бойца были выведены за пределы зала в подтрибунное помещение в сопровождении охраны.

По словам президента UFC Дэны Уайта, в отношении россиянина будет открыто дисциплинарное дело, которое проведет комиссия Невады.

«Хабиб выскочил из октагона и бросился на одного из представителей команды Конора, который ранее нелицеприятно о нем высказывался. Хабиб не смог сдержаться. Даже не знаю, что сказать. Мне просто противно от всего этого, это было отвратительно.

Атлетическая комиссия штата Невады участвует в расследовании. Какие санкции будут со стороны UFC? Я считаю, что такие бойцы не заслуживают права выступать в нашем промоушне»,

— заявил Уайт на пресс-конференции после боя.

Он также отметил, что отказ вручить чемпионский пояс Нурмагомедову прямо на ринге после произошедшего было вынужденной мерой.

«Если бы я там дал титул Хабибу, там бы началось нечто невероятное. Мы с трудом вывели его из октагона, к счастью, всё обошлось.

Мы не могли вручить пояс Хабибу в октагоне, мы действительно беспокоились о безопасности болельщиков. Они заплатили деньги, пришли на великое шоу. Они не заслуживали такого, от этой ситуации мне просто противно»,

— добавил глава UFC.

Интересно, что Уайт также исключил вину Макгрегора, который, по его словам, не нарушил правопорядка после боя. Однако в конфликт ирландец все-таки вступил, завязав драку с одним из представителей команды Нурмагомедова.

«Члены команды Хабиба задержаны, члены команды Конора — нет. Расследование проводит атлетическая комиссия штата Невада. Ребят из команды Хабиба потом отпустили, потому что Конор не захотел выдвигать обвинения», — отметил президент организации.

Кроме того, президент UFC не исключил возможной дисквалификации Хабиба, а также подчеркнул, что того могут лишить чемпионского титула.

«Я не могу гарантировать на сто процентов, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося. Мы подчиняемся комиссии Невады, и я уверен, что она примет очень жесткое решение. Хабиб должен переживать не из-за меня, а из-за комиссии. Сегодня присутствовало правительство, и им пришлось в спешке покинуть помещение. Это не здорово. У Хабиба неприятности», — заключил Дэна Уайт, исключив при этом возможность проведения боя-реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором.

Сам Хабиб на пресс-конференции после боя попросил прощения за данный инцидент, при этом подчеркнув, что не повел бы себя таким образом, если бы не регулярные оскорбления со стороны команды Макгрегора в адрес родных и близких россиянина.

«Хочу извиниться перед комиссией Невады. Извиниться перед Лас-Вегасом. Знаю, показал себя не с лучшей стороны.

Я нормальный человек и понимаю, почему сейчас столько разговоров о том, как так можно прыгнуть с клетки и вести себя подобным образом. Но подождите — Макгрегор и его окружение многократно оскорбляли меня, мою семью, религию, которой я придерживаюсь.

Отец учил меня, что я должен всегда проявлять уважение. Вся моя команда знает, кто я такой, все мои друзья знают, кто я такой. Я говорил, что он и вся его команда просто несут пургу», — сказал Нурмагомедов.

Также Хабиб отметил, что его лично поздравил президент России Владимир Путин.

«Все медиа говорят, что Макгрегор сделал фото с Путиным и прочее. Путин только что позвонил мне и сказал, что очень гордится мною. Он говорит: «Поздравляю тебя».

Я — бесспорный чемпион»,

— заявил Нурмагомедов, попрощавшись с журналистами и покинув зал пресс-конференций.

Сразу же после боя Нурмагомедова также поздравил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Этого поединка ждали во всем мире. Мы верили в непобедимого Хабиба. Конор же думал, что бой станет для него легкой прогулкой с победным финалом. Момент истины наступил в октагоне. Хабиб с первых же секунд привёл зарвавшегося соперника в чувство.

Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской. И прекрасный финал — удушающий прием в четвертом раунде. Конор просит о милости! Он повержен! Хабиб возвращается с поясом!» — написал Кадыров у себя в телеграме.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках, восемь из которых были добыты нокаутом. Макгрегор потерпел четыре поражения в 25 боях. К слову, американский боец Тони Фергюсон, в этот же день одолевший Энтони Петтиса, выразил готовность встретиться с россиянином в октагоне.

«Мы с Хабибом заслуживаем боя. Нам нужно попробовать в пятый раз. Нужно тщательно оценить такой вариант. Хабиб — чемпион, я тоже остаюсь чемпионом. Конор со мной драться не хочет. Он вышел на взвешивание такой весь из себя, а увидел меня и замер. Никто не хочет быть со мной один на один в клетке, никто не хочет получать мои удары. Я зверь другого уровня», — сказал Фергюсон на пресс-конференции.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».