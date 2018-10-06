В ожидании Хабиба и Конора: россиянка дерется в Вегасе. LIVE

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Судья развел соперниц, чтобы добавить бою зрелищности. Куницкая тут же занимает доминирующую позицию в октагоне и попадает хайкиком в грудь Лансберг! Однако и шведка тут же попадает ей прямым ударом с правой руки в голову.
Яна зажала шведку у сетки и начинает вдавливать ее в металл, пытаясь завалить на пол и постоянно применяя колено. Лансберг дышит с явным трудом — Куницкая грамотно сбивает ей дыхание ударами в корпус.
Второй раунд пошел! Куницкая активно применяет хайкик, Лансберг пытается поймать ее за ногу и завалить на настил, но россиянка пока удерживает равновесие.
И второй раз за этот раунд Куницкая переводит борьбу в партер и начинает левой рукой целиться по голове соперницы! Однако четких попаданий пока нет — Лансберг здорово обороняется.
Россиянка захватила спину соперницы и попыталась схватить за шею, но не смогла. Тем не менее Куницкая пару раз опасно попала коленом!
Куницкая заваливает соперницу на настил! Россиянка долгое время сохраняет контроль, не давая Лансберг выбраться и иногда нанося удары по корпусу.
Бой девушек начался! Лансберг тут же попыталась установить свою инициативу и заняла позицию в центре октагона. Куницкая отвечает ударами ногой и держит дистанцию.
Соперницей россиянки станет Лана Лансберг из Швеции. Ей 36 лет, статистика — восемь побед и три поражения. У 28-летней Куницкой десять побед и четыре поражения.
Итак, вот-вот начнется долгожданный женский бой UFC. На экране — россиянка Яна Куницкая, которая недавно дебютировала в самом известном промоушене мира.
Отец Нурмагомедова Абдулманап по-философски отнесся к такому агрессивному поведению Макгрегора.
«Мы были к этому готовы, так что вели себя, как полагается. Если бы Конор коснулся папахи Хабиба, то сразу получил бы удар. Поэтому он этого не сделал, хотя раньше у других спортсменов головные уборы скидывал», — подчеркнул Нурмагомедов-старший.
В ожидании следующего поединка андеркарда (в котором, кстати, выступит россиянка Яна Куницкая) вспомним о бешеной церемонии взвешивания Конора и Хабиба. Оба бойца без труда уложились в вес, однако на дуэли взглядов возникли проблемы. Вместо того, чтобы спокойно позировать для фотографов, Макгрегор неожиданно ударил по выставленной руке соперника, явно провоцируя того на разборки.
Тот не поддался, однако издевательски поманил ирландца на себя — мол, что ж ты дальше не идешь, раз такой смелый?
Конор не выдержал таких насмешек и замахнулся ногой, метя Хабибу в голову, но немного не дотянулся. После этого соперников уже окончательно растащили в разные стороны.
Поздравляем Ленца с такой красивой победой! Очень зрелищные бои открывают этот вечер UFC — невероятно интересно за ними наблюдать.
Мейнард, кажется, уже «плывет», с трудом реагируя на удары оппонента. Ленц наносит хайкик и отправляет Мейнарда в нокдаун! Вот это да!!!
Второй раунд пошел! Ленц тут же зарядил по лицу Мейнарду и случайно ткнул ему в глаз. В октагоне появляется врач.
Ленц взял Мейнарда в захват и попытался сделать удушающий, но затем все-таки решил выпустить оппонента. 39-летний боец почти не сопротивляется явно выигрывающему Ленцу — очень пассивная защита. Как он еще не ушел в нокаут... Даже больно на это смотреть.
Ленц загнал соперника к сетке и просто продолжил избивать его одной рукой, другой прижимая к металлу. В ход идут уже колено и локоть... как Мейнард еще держится!
Ленц здорово попал с правой руки дважды подряд! Мейнард явно потрясен! Но каким-то чудом 39-летний боец все-таки удержался на ногах.
Бой начался! Мейнард с ходу начинает атаковать хайкиком. Ленц отвечает ударом по нижней части корпуса.
И еще один бой двух американцев! На арене появляется 39-летний Грей Мейнард (13 побед, шесть поражений, одна ничья) и его соперниц — 34-летний Ник Ленц (28 побед, шесть поражений и одна ничья). Нас ждет противостояние двух очень опытных соперников.
Пока мы находимся в ожидании следующего поединка андеркарда, вспомним еще пару интересных фактов о главном бое вечера между Хабибом и Конором.
Возраст: обоим бойцам по 30 лет.
Статистика: Нурмагомедов никогда не знал поражений — на его счету 26 побед подряд в ММА.
Макгрегор в этом плане не так успешен: у него 21 победа и три проигрыша.
А вот и видео того судьбоносного момента, когда Мартин зарядил ногой в лицо ЛеФлеру, и все стало ясно.
Очень красивый и напряженный бой мы сейчас посмотрели. Поединки в андеркарде, где на кону не стоит судьба титула, позволяют бойцам расслабиться и показать весь арсенал своих умений — и это здорово!
Воу! Великолепный хайкик в исполнении Мартина! ДеФлер отправился в нокдаун, и соперник тут же накинулся на него, нанося тяжеленные удары по голове. Судья останавливает поединок — технический нокаут!
Третий раунд пошел! ЛеФлер уже привычно занял центр октагона и здорово въехал по сопернику ногой, так что Мартин на секунду опустился на колено, однако тут же поднялся.
Однако соперники очень сильно устали, и Мартин все-таки позволил сопернику выбраться из захвата. Концовка раунда прошла спокойно: ЛеФлер для приличия обозначал атаки, Мартин убегал.
Мартин пытается «забрать» спину ЛеФлера, а затем и шею, чтобы применить какой-нибудь болевой или удушающий прием. В конце концов Тони останавливается на варианте с удушением.
ЛеФлер в нокдауне! Боец пропустил шальной удар от Мартина и не сумел удержаться на ногах! Соперник тут же накинулся сверху и буквально избил его кулаками— на настиле уже видна кровь.
Второй раунд начался! ЛеФлер уверенно действует миддлкиками, Мартин по-прежнему осторожен.
ЛеФлер действует активнее, вынуждая Мартина раз за разом отступать. Первый раунд закончился тем, что он прижал оппонента к сетке и сохранил этот контроль до сирены, хоть и не смог завалить его на настил.
Мартин прижал ЛеФлера к сетке и какое-то время вдавливал его в металл. Однако серьезных успехов это не принесло.
ЛеФлер повалился на настил! Мартин выполнил отличную подсечку, однако затем промедлил и позволил сопернику вновь подняться на ноги...
Бой начался! Оба бойца пытаются занять центр окгагона и активно атакуют друг друга лоукиками. Только что ЛеФлер не очень красиво пробил сопернику в пах. Судья развел бойцов.
Первый бой вечера вот-вот начнется! В нем сразятся американцы Райан ЛеФлер (его статистика: 14 побед, два поражения) и Тони Мартин (13 побед, четыре проигрыша). Бойцы выступают в полусреднем весе (до 77 кг).
Вендетта в октагоне: особенно жарким грядущий поединок является потому, что у Хабиба и Конора есть личные счеты.
Русский друг Макгрегора Артем Лобов однажды позволил себе публично оскорбить Нурмагомедова, обвинив его в трусости и обозвав курицей в соцсетях. В преддверии одного из турниров Дагестанский Орел столкнулся с Лобовым в коридоре отеля и дал ему затрещину. Конор отреагировал оперативно и вскоре напал на автобус с бойцами UFC, среди которых находился Хабиб, бросив металлическую тележку в окно.
С тех пор бойцы ненавидят друг друга, перекидываясь обвинениями в трусости: «Хабиб, почему ты не вышел из автобуса драться со мной?» — «Конор, меня удержали другие бойцы. А зачем ты привел с собой 40 человек, когда атаковал автобус? Поговорили бы один на один».
За что дерутся Хабиб и Конор: за пояс чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг). Действующим обладателем пояса является Нурмагомедов — он завоевал это звание в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Стоит отметить, что соперник был довольно слаб для Дагестанского Орла, поскольку был вызван в качестве экстренной замены получившему травму Тони Фергюсону (одному из сильнейших бойцов UFC, с которым Хабиб давно мечтает встретиться). Теперь Макгрегор попытается отнять у Нурмагомедова этот пояс, который, по его мнению, является «фальшивкой». Ранее ирландец сам был чемпионом UFC в легком весе, а также владел титулом чемпиона в полусреднем весе.
Просмотры: фанаты выкупили уже 3 млн платных трансляций этого вечера UFC (!). Ранее ни один турнир (даже с участием великого и ужасного Макгрегора) не получал больше 1,6 млн покупок. Хабиб и Конор сумели устроить настоящее шоу из своих личных разборок.
Бои предварительного карда (где мы сможем, например, посмотреть на Куницкую) начнутся совсем скоро — в 01.30 по московскому времени. А пока вспомним несколько интересных фактов о главном поединке вечера.
Гонорары: вкупе с обязательным вознаграждением за участие в бою и доходами от покупок зрителям платных трансляций Макгрегор получит около $50 млн, о чем заявил сам. Хабиб заработает в пять раз меньше — $10 млн, однако для него это самый высокий гонорар за всю карьеру, многократно превышающий все предыдущие.
Из боев, предшествующих поединку Конора и Хабиба, российских зрителей особенно заинтересует поединок отечественного тяжеловеса Александра Волкова и американца Деррика Льюиса, победа в котором может открыть нашему бойцу дорогу к долгожданному сражению за титул. Ну и, конечно, поединок россиянки Яны Куницкой против шведки Лины Лансберг.
Всего сегодня нам предстоит увидеть сразу 12 боев. Основной кард:
Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГрегора (бой за титул в легком весе);
Тони Фергюсон против Энтони Петтиса;
Овинс Сен-Прю против Доминика Рейеса;
Деррик Льюис против Александра Волкова;
Мишель Уотерсон против Фелис Херриг.
Предварительный кард:
Серхио Петтис против Жюссиера Формиги;
Висенте Луке против Джейлина Тернера;
Эспен Лэдд против Тони Эвинджер;
Скотт Хольцман против Алана Патрика;
Лина Лансберг против Яны Куницкой;
Грэй Мэйнард против Ника Ленца;
Райан Лефлер против Тони Мартина.
Доброй ночи, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В Лас-Вегасе проходит долгожданное шоу UFC 229, главным событием которого станет бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова. Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию.