В ожидании Хабиба и Конора: россиянка дерется в Вегасе. LIVE

В ожидании следующего поединка андеркарда (в котором, кстати, выступит россиянка Яна Куницкая) вспомним о бешеной церемонии взвешивания Конора и Хабиба. Оба бойца без труда уложились в вес, однако на дуэли взглядов возникли проблемы. Вместо того, чтобы спокойно позировать для фотографов, Макгрегор неожиданно ударил по выставленной руке соперника, явно провоцируя того на разборки.

Тот не поддался, однако издевательски поманил ирландца на себя — мол, что ж ты дальше не идешь, раз такой смелый?

Конор не выдержал таких насмешек и замахнулся ногой, метя Хабибу в голову, но немного не дотянулся. После этого соперников уже окончательно растащили в разные стороны.