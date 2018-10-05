Овечкин проиграл в русском дерби: Кузнецов отдал победу Малкину

«Питтсбург Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 7:6 ОТ

После того как накануне «Вашингтон» ударно открыл новый сезон, разнеся в пух и прах дома «Бостон» (7:0), «Кэпиталз» уже на следующий день предстояло куда более суровое испытание: выезд к своему самому принципиальному сопернику «Питтсбургу».

«Пингвинз» все лето настраивались на ударный сезон, желая отобрать у «столичных» назад Кубок Стэнли, который Евгений Малкин, Сидни Кросби и компания брали до того два сезона подряд.

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Новый наставник «Кэпс» Тодд Рирден не решился поменять отыгравшего против «Брюинз» на ноль голкипера Брэйдена Холтби и, возможно, допустил ошибку. Красный свет за воротами гостей зажегся уже на второй минуте, когда Малкин из левого круга вбрасывания вывел на бросок Джейми Олексяка.

Впрочем, несладко было в этом матче не только Холтби, но и его свеженькому визави Мэтту Мюррею. К исходу пятой минуты игры он уже получил два гола от Якуба Врана и Брукса Орпика, а на стыке восьмой и девятой минут, уже после ответной шайбы Джейка Гюнцеля, «Вашингтон» вновь вышел вперед, когда Овечкин подставил клюшку на пятаке и подправил бросок Кристиана Дьюса. Также в роли ассистента в том голе выступил Евгений Кузнецов.

На этом, выполнив голевую норму на период, соперники успокоились до первого перерыва, но сразу после возобновили качельную перестрелку.

Уже на 30-й секунде второго игрового отрезка Крис Летанг вновь восстановил равновесие, а на шайбу уже вашингтонского защитника Джона Карлсона, в конце периода дуплетом ответили Гюнцель и Дерек Брассар.

В начале третьего периода «пингвины» заработали большинство, не успели его реализовать, однако продолжили размашистую комбинацию в чужой зоне, и в итоге Малкин завершил ее броском в касание в пустую часть створа.

Казалось, что команда Майка Салливана сможет удержать перевес в две шайбы, но незадолго до конца основного времени все перевернул Ти Джей Оши. Форвард перевернул все с ног на голову, забросив дважды за 22 секунды, причем сделал это по-разному.

Второй гол американского нападающего сначала, правда, был отменен из-за игры высоко поднятой клюшкой, но после совещания арбитры изменили решение, а видеопросмотр подтвердил правомерность взятия ворот.

В итоге встреча перешла в овертайм, где действующих чемпионов подвел один из их главных лидеров. Кузнецов задержал Кросби, за что отправился в штраф-бокс, откуда и наблюдал, как соперник разыгрывает победное большинство.

Малкин сделал пас под синюю линию, а Летанг пушечным щелчком расстрелял Холтби, оформив дубль и сравнявшись с легендарным Полом Коффи по числу очков (440) на вершине списка самых результативных защитников в истории «Питтсбурга».

Не менее интересным обещает стать и третий матч «Вашингтона» в сезоне. В середине следующей недели Овечкин и Ко примут на своем льду «Вегас Голден Найтс», с которым выясняли отношений в финале Кубка Стэнли в прошлом сезоне.

«Детройт Ред Уингз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 2:3 ОТ

В начале осени «Коламбус» был самым неблагополучным из нынешних топ-клубов сильнейшей лиги мира. Все дело в том, что «Блю Джекетс» рискуют потерять после сезона двух своих российских суперзвезд – Сергея Бобровского и Артемия Панарина, – которые отказываются продлевать истекающие следующим летом контракты.

Однако стартовый матч показал, что все эти противоречия никак не влияют на сам хоккей и командную химию «голубых мундиров».

Правда, главный тренер Джон Торторелла удивил всех, впервые за семь лет карьеры Бобровского в клубе, оставив российского голкипера в стартовом матче на скамейке запасных. Впрочем, сам наставник объяснил это желанием приберечь основного вратаря к первой домашней игре против бодрой «Каролины».

Решение специалиста можно считать мудрым, учитывая, что бледный ныне «Детройт» не создал особых проблем для сменщика Боба Йонаса Корписало в основное время, а в овертайме финский страж ворот дважды потащил в нужный момент.

«Блю Джекетс» играли ощутимо лучше хозяев и дважды выходили вперед по ходу матча, причем в первом голе Кэма Эткинсона поучаствовал Панарин, но «Ред Уингз» оба раза смогли отыграться и перевели встречу в дополнительную пятиминутку.

В овертайме «Детройт» активизировался и дважды был близок к тому, чтобы вырвать победу, но благодаря спасениям Корписало, в итоге отразившему всего-то 18 бросков, сделать этого не сумел.

Ну а затем «мундиры» втроем расставились в чужой зоне, закрутили комбинацию с выводом Панарина на бросок, и Артемий вновь показал, кто является главным полевым игроком команды, уложив диск точно в нижний угол ворот Джоша Ховарда.

Интересно, что Эткинсон стал 11-м хоккеистом в истории НХЛ и является единственным действующим, кому удавалось отличиться в пяти стартовых играх сезона подряд.

«Даллас Старз» – «Аризона Койотс» – 3:0

Казалось бы, лучшего дебюта, чем домашний матч против слабой «Аризоны», для нового главного тренера «Далласа» Джима Монтгомери быть просто не могло. «Койоты» проиграли «Старз» последние десять встреч.

Однако в первом периоде гости смотрелись ничуть не хуже «звезд» и держались с ними на равных. Решилось же все в течение полутора минут в начале второй 20-минутки, когда парни в зеленых свитерах спрессовали на столь коротком отрезке три подряд взятия ворот Антти Раанты.

Вторая из этих шайб на счету российского форварда «Далласа» Александра Радулова, который убежал в прорыв к чужим воротам, запутал защитника и здорово бросил с бэкхенда.

На скамейке запасных остался российский голкипер «звезд» Антон Худобин, который в этом сезоне будет исполнять роль бэкапа самого травматичного из топ-вратарей лиги Бена Бишопа, сделавшего 30 сейвов и оформившего 25-й шатаут в карьере.

Не попал в состав на игру и вернувшийся в «Даллас» из КХЛ форвард Валерий Ничушкин, которому предстоит проделать большую работу, чтобы завоевать свое место под солнцем лучшей лиги мира.

«Колорадо Эвеланш» – «Миннесота Уайлд» – 4:1

Матч против амбициозной «Миннесоты» стал 400-м в регулярных чемпионатах НХЛ для голкипера «Колорадо» Семена Варламова. В этом году пропустившему большую часть прошлого сезона россиянину предстоит выдержать конкуренцию с подписанным на рынке свободных агентов Филипом Грубауэром, выигравшим с «Вашингтоном» в прошлом сезоне Кубок Стэнли.

В первой игре сезона Джаред Беднар все же доверил створ своему первому номеру, и Варламов не подвел, совершив 20 спасений, пропустив только одну шайбу и одержав победу.

«Уайлд» смогли открыть счет, но бросок Зака Паризе на седьмой минуте так и остался единственным светлым пятном в их игре.

Если бы не блестящая игра Девана Дубника в воротах «дикарей», никакой интриги к концу матча уже не было бы. А так, «Колорадо» вел за две минуты до конца встречи с перевесом лишь в одну шайбу, и голы Микко Рантанена и Джей Ти Камфера были проведены в уже оставленные Дубником ради шестого полевого ворота.

Отменную игру провел ведущий российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров, находившийся на льду 16,5 минут и успевший за это время трижды бросить в створ ворот, совершить четыре силовых приема, один блок-шот и заработать показатель полезности +1.

Другие матчи

«Баффало Сэйбрз» – «Бостон Брюинз» – 0:4

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 1:2 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Нэшвилл Предаторз» – 2:3

«Оттава Сенаторз» – «Чикаго Блэкхоукс» – 3:4 ОТ

«Сент-Луис Блюз» – «Виннипег Джетс» – 1:5

«Вегас Голден Найтс» – «Филадельфия Флайерз» – 2:5

Активность молодых россиян, гиперталантливого Андрея Свечникова и известного своей неулыбчивостью Виктора Зыкова, нанесших по три броска в створ ворот, не помогла их «Каролине» в противостоянии с «Нью-Йорк Айлендерс», увезшим на Лонг-Айленд победу в овертайме благодаря шайбе Джоша Бэйли с передачи лучшего новичка прошлого сезона Мэтта Барзала.

Заброшенной шайбой в составе «Рейнджерс» в игре против «Нэшвилла» отметился россиянин Павел Бучневич, но случилось это на последней минуте, когда его команда уже заменила вратаря шестым полевым игроком, уступая в два гола. Спасти встречу «синерубашечникам» не удалось, а Бучневич, как и его одноклубник Владислав Наместников, завершил матч с показателем полезности -1.

Три броска, один силовой прием и один блок-шот совершил за 17 с лишним минут на льду центрфорвард теперь уже третьего звена «Чикаго Блэкхоукс» Артем Анисимов. Впрочем, его команда одержала победу в овертайме над «Оттава Сенаторз», а решающий гол забил, конечно же, Патрик Кейн.

«Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева был буквально растоптан на своем льду финалистом Западной конференции прошлого сезона «Виннипег Джетс». «Реактивщики» провели пять шайб, на которые хозяева ответили лишь одним взятием ворот. Тарасенко был очень активен, но шесть его бросков так и не достигли цели, а игру он завершил с показателем -1. Впрочем, у Барбашева только один бросок и -2.

Российский новичок Михаил Воробьев смог не только пробиться в состав «Филадельфии» по итогам тренниг-кемпа, но и в своем первом же матче отметиться результативным пасом. «Флайерз» смогли на выезде разобраться с финалистом прошлого сезона «Вегас Голден Найтс», а россиянин поучаствовал в четвертой шайбе своей команды, вместе с Джеймсом ван Римсдайком ассистировав Роберту Хэггу.

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