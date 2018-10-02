Новая история «Лужников»: как ЦСКА обыграл «Реал»

Москва встречала основной раунд Лиги чемпионов с размахом.

Столичный ЦСКА принял решение вместо своей 30-тысячной «ВЭБ-Арены» провести три встречи главного клубного турнира Старого Света на 80-тысячных «Лужниках».

Решение не было воспринято однозначно. Некоторые из фанатов красно-синих были недовольным тем, что на игре могло появиться большое количество нейтральных болельщиков, которые будут равнодушны к российской команде или даже болеть за «Реал».

Реклама

Однако нельзя не признать и очевидную выгоду от переезда – в два с половиной раза больше зрителей смогут увидеть топовый матч, команда получит колоссальную поддержку, а клуб неплохо заработает.

Для «Лужников» это был первый футбольный поединок после финала чемпионата мира, который прошел два с половиной месяца назад.

И многое на арене напоминало о недавно завершившемся большом спортивном празднике. Так, статуя маскота ЧМ-2018 волка Забиваки все еще привлекала желающих сделать памятное фото.

Еще болельщикам бесплатно выдавали кокошники, которые стали символом недавно завершившегося мундиаля.

За сутки до начала игры оставалось менее пяти тысяч билетов. Непосредственно перед началом около касс собрались желающие оказаться на игре в последний момент.

К слову, из-за большой вместимости цены были весьма демократичными – самый дешевый билет стоил немногим больше тысячи рублей.

Как и на чемпионате мира, идущих на арену болельщиков развлекали уличные музыканты.

Не обошлось и без исключительно клубных моментов. Внутри арены и у входа в «Лужники» раскинулись несколько точек с атрибутикой красно-синих.

Игра с «Реалом» напоминала ставший легендарным матч 1/8 финала чемпионата мира, где сборная России обыграла Испанию. Как и три месяца назад российская команда встречалась с испанской в «Лужниках». И перед началом поединка повторение счета 1:1 казалось для красно-синих настоящим подвигом.

Любопытно, что последний домашний матч ЦСКА с «Реалом» тоже принимали «Лужники».

Главная арена страны приютила команды в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов в феврале 2011 года. И та встреча тоже завершилась со счетом 1:1. На гол Криштиану Роналду в первом тайме армейцы ответили точным ударом Понтуса Вернблума в добавленное время.

Спустя семь с половиной лет после памятной встречи «Реал» прибыл в Москву далеко не основным составом, очевидно, не считая ЦСКА соперником своего уровня (и это в теории было справедливо).

Такой выбор состава задал определенный настрой игровым действиям мадридцев, которые, кажется, никуда не торопились.

Вместо травмированного левого защитника Марсело вышел игрок «сливочной академии» Серхио Регилон, позицию капитана команды Серхио Рамоса (который даже не был травмирован, а просто получил дополнительный отдых) занял Начо. В центре поля не хватало лучшего игрока сезона-2017/18 по версии ФИФА Луки Модрича – он начал встречу со скамейки запасных.

За такую вальяжность и уверенность в собственных силах «Реал» поплатился мгновенно: Тони Кроос небрежно отпасовал на Рафаэля Варана, и французский защитник, который всего пару месяцев назад праздновал победу на чемпионате мира в «Лужниках», лишь беспомощно проводил взглядом Николу Влашича — нападающий ЦСКА ускользнул от него и пробил низом в ближний угол.

Своим забитым на второй минуте мячом ЦСКА нарушил все аналогии. Ведь сборная России на ЧМ-2018 и армейцы в 2011 году пропускали первыми.

«Лужники» погрузились в экстаз. Даже самые оптимистично настроенные фанаты вряд ли могли себе представить столь убойное начало в исполнении российского клуба.

Кстати, за воротами, которые в первом тайме защищал Кейлор Навас, собралось большое количество активных фанатов красно-синих, которые заводили всю арену. В начале поединка болельщики вывесили баннер, посвященный домашней арене армейцев.

«Наши стены — стадион Песчаный!» — гласила надпись на полотне.

После пропущенного мяча «Реал» пытался действовать навесами, ЦСКА ждал своего момента и выходил в контратаки. Острее получалось у армейцев.

Самый опасный момент «сливочных» в первом тайме произошел на 28-й минуте, когда Каземиро приложился из-за пределов штрафной и попал в штангу.

А вот пройти оборону ЦСКА через пас у испанцев никак не получалось, несмотря на всю их техническую оснащенность — каждый раз примерно на третьей передаче внутри штрафной ЦСКА кто-нибудь из армейцев обязательно добирался до мяча и выносил его далеко в поле.

На 43-й минуте начал разминаться Альваро Одриосола — молодой фланговый защитник, перешедший в «Реал» этим летом. Казалось, что он заменит неопытного Регилона, однако неожиданно поле покинул непререкаемый правый латераль Дани Карвахаль. Уходя, он закрыл лицо рукой, словно смахивая слезы, и не пожал руку Хулену Лопетеги. Получил неожиданную травму и расстроился? Или главный тренер «Реала» слишком перемудрил и заменил то, что и так работало?

Как бы там ни было, первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА, и коллектив Виктора Гончаренко оставил более цельное впечатление. По крайней мере, армейцы точно знали, каким образом собираются достигать результата в этой встрече, в то время как их соперник растекался в собственных игровых идеях, не в силах выбрать одну.

Во втором тайме «Реал» действовал решительно. Мадридцы сразу же забрали мяч под свой контроль и принялись осаждать ворота Акинфеева. Публика не уставала поддерживать российскую команду. Каждый отбор мяча красно-синими встречался шквалом аплодисментов.

Мадридцы израсходовали все свои замены к 58-й минуте. Вместо Лукаса Васкеса и Каземиро Лопетеги бросил в бой Мариано и Луку Модрича.

«Лужники» громкими овациями встретили лучшего футболиста чемпионата мира и обладателя награды The Best FIFA Football Awards.

ЦСКА приступил к заменам лишь на 65-й минуте. Вместо измученного травмами Алана Дзагоева Гончаренко выпустил молодого хавбека Дмитрия Ефремова.

К середине тайма хозяева сумели отодвинуть игру от своих ворот. Российской команде удались несколько неплохих атак, с которыми с трудом справлялась защита «сливочных».

На 77-й минуте у армейцев была прекрасная возможность удвоить свое преимущество. Яка Бийол из убойной позиции завершал второй темп атаки хозяев — «Реал» выручил Навас.

Спасение голкипера подарило испанскому клубу надежду, а ЦСКА — нервную концовку. В одном из моментов команду Гончаренко выручил Акинфеев, вытащивший мяч из левого угла. После этого эпизода фанаты затянули: «Игорь-Игорь Акинфеев», как это было после победы над Испанией на ЧМ-2018.

«Реал» не был бы «Реалом», если бы не создал хотя бы один стопроцентный момент. На 90-й минуте Мариано после подачи справа головой бил с линии вратарской. Хозяев спасла штанга.

К основному времени матча было добавлено четыре минуты. ЦСКА мастерски сбил темп последних мгновений игры. Однако проблем хозяева не избежали.

За споры с арбитром две желтые карточки подряд заработал Акинфеев. На последние мгновения игры на поле вместо Ивана Облякова вышел молодой голкипер Георгий Кырнац. Но это «Реалу» не помогло.

Финальный свисток привел публику в экстаз и зафиксировал исторический результат — ЦСКА победил со счетом 1:0.

Следующий матч ЦСКА в Лиге чемпионов пройдет 23 октября в Риме, где российская команда будет гостить у местной «Ромы». Домашний поединок с итальянским коллективом состоится 7 ноября.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице Лиги чемпионов, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».