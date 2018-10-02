Страшный сон Модрича: ЦСКА помучает «Реал» в «Лужниках»

Москва, «Лужники», ЦСКА — «Реал»… История повторяется. Правда, тогда, в феврале 2012 года, команды встречались уже на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, а теперь пораньше — на групповом этапе.

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Впрочем, нет сомнений, что предстоящий матч нисколько не потеряет в своем статусе для российских болельщиков: встреча с обладателем 13 кубков Лиги чемпионов в любом случае соберет 80-тысячные «Лужники». За сутки до матча в кассах оставалось лишь несколько тысяч билетов.

Однако стоит ли ждать яркой игры от обеих команд? Безусловно. И этому вряд ли помешает даже поздний час (матч начинается в 22.00 по Москве) и сопутствующая ему низкая температура, которая явно шокирует непривычных к такому испанцев.

ЦСКА сейчас на ходу: подопечные Виктора Гончаренко не знают поражения в восьми последних встречах — на их счету четыре победы и четыре ничьих.

В своем прошлом матче в Лиге чемпионов — на выезде против «Виктории Пльзень» — армейцы героически сравняли счет, проигрывая 0:2 к началу второго тайма, что изрядно подняло дух красно-синих.

У «Реала» все тоже неплохо в самом престижном турнире Старого Света — в первом туре «сливочные» разнесли на своем поле итальянскую «Рому» (3:0).

А вот в чемпионате Испании подопечным Хулена Лопетеги пришлось пережить крайне неприятный момент: «Севилья» (та самая, где сейчас выступает Квинси Промес) нанесла фавориту разгромное поражение со счетом 3:0.

Сразу после этого «королевский клуб» ждала непростая ничья в мадридском дерби с «Атлетико» (0:0), которая отняла у команды немало сил.

Все это привело к тому, что в Москву не полетел капитан команды Серхио Рамос — тренерский штаб решил предоставить опытному защитнику отдых. Кроме того, в матче с «Севильей» травмировался гиперактивный левый латераль Марсело, а в противостоянии с «Атлетико» потянул мышцу один из лидеров «сливочной» атаки Гарет Бэйл.

Если к этому прибавить еще и отсутствие креативного полузащитника Иско, который пропускает почти месяц из-за аппендицита, то получается сразу несколько ключевых потерь в составе гостей.

Конечно, состав «Реала» и без них выглядит довольно грозно: здесь и лучший игрок прошлого сезона по версии ФИФА Лука Модрич, и чемпион мира в составе сборной Германии Тони Кроос,

и основной опорник национальной команды Бразилии Каземиро, а также подающий надежды испанец Марко Асенсио, молодой мощный форвард Мариано и умудренный опытом Карим Бензема.

Однако тот факт, что в последних двух матчах весь этот внушительный состав не смог соорудить ни одного гола, наводит на определенные мысли. «Реал» до сих пор переживает сложную перестройку после ухода Криштиану Роналду, рассматривает разные варианты построения атак и периодически проваливается в безголевые ямы.

«Возможно, есть доля правды в том, что именно сейчас хороший момент для игры с «Реалом».

Он находится в поиске атакующих действий. Они распределили атакующую нагрузку на всех. Нельзя говорить, что они стали лучше с уходом Роналду, но, может, более сплоченными.

К тому же те молодые футболисты, которые есть у мадридского клуба, тоже высокого уровня, и они ждут своего шанса. Соперник сыграет на максимуме», — заявил в преддверии встречи Гончаренко.

Что же у самих армейцев? Они результативностью никогда особенно не славились, но в этом сезоне периодически радуют своих фанатов голевыми феериями — 3:0 с «Уфой» и тульским «Арсеналом», 4:0 с «Уралом». Вроде бы и не рвутся вперед с шашкой наголо, но, если предоставить ЦСКА шансы, то привычная к контратакам команда наказывает быстро.

«Мы на взлетной полосе. Мне нравится то, что у нас происходит, как мы заменили ветеранов. Молодые футболисты — дерзкие.

Считаю, мы нашли оптимальное соотношение между атакой и обороной, учитывая, сколько у нас травмированных», — подчеркивал Гончаренко.

С травмами у ЦСКА действительно все печально — особенно в обороне. Давно не играет основной центральный защитник Виктор Васин, неожиданно травмировался крайний оборонец Георгий Щенников, под вопросом участие в матче Хердура Магнуссона, испытывавшего проблемы с бедром.

Также не все в порядке со здоровьем у полузащитников Кристиана Бистровича, Константина Кучаева, Хетага Хосонова и нападающего Абеля Эрнандеса.

Дополнительной сложностью для ЦСКА может стать тот факт, что капитан команды Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России за день до столь важной встречи.

Нетрудно догадаться, что мысли и эмоции вратаря были направлены в другое русло, что могло немного сбить его с толку. Хотя для такого опытного футболиста, как Акинфеев, это вряд ли станет серьезной проблемой. Недаром главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги заявил, что в любом случае ждет непростого противостояния:

«Этот матч потребует у нас много сил, потому что мы встречаемся с соперником высокого класса.

В составе ЦСКА есть очень техничные игроки — например, Алан Дзагоев.

У армейцев сейчас хорошая серия, и команда вполне могла обыграть «Викторию» в своем первом матче в Лиге чемпионов. Некоторые наши лидеры не прилетели в Москву из-за травм. К тому же не знаем, как будет играть ЦСКА — в четыре или пять защитников. Есть вопросы, которые предстоит решить».

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнется в 19.00 мск.

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