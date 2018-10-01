Тюрьма и предательство: почему Роналду ушел из «Реала»

Стало известно, когда и почему пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду решил покинуть мадридский «Реал».

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Журналисты El Mundo Эстебан Уррэйстиета и Орфео Суарес на страницах издания опубликовали подробную статью, раскрывающую подробности событий, послуживших катализатором ухода португальца в «Ювентус».

В своем материале журналисты рассказывают о совещании, состоявшемся 11 мая 2017 года, которое футболист собрал на вилле своего агента Жорже Мендеша в жилом районе La Finca.

Там присутствовали юристы Роналду, а в распоряжении El Mundo оказались мельчайшие подробности встречи, включая цвет пола, дословные цитаты участников и фотография Карлоса Осорио, в изнеможении отдыхающего на диване уже по окончании разговора.

Именно на Осорио, доверенного юриста Мендеша, занимающегося деталями главных сделок, и пришелся основной удар. Роналду организовал совещание, чтобы понять, откуда появился его многомиллионный долг перед испанским государством.

«Кто несет за все это ответственность? — начал Криштиану разговор, обратившись как раз к Осорио.

– У меня нет никакого образования. Единственная вещь, которую я сделал в жизни, – игра в футбол. Но я не глупый, я не доверяю никому. Именно поэтому, когда я нанимаю консультанта, то плачу ему на 30% больше, чем он просит. Потому что я не хочу проблем».

«Криш, я несу ответственность. – Спокойно, все в порядке, мы будем биться до самой смерти», – ответил Осорио.

При этом источник El Mundo утверждает, что другие находившиеся за столом, на котором лежала фотография Мэрилин Монро (еще одна подробность), во время разговора понимали всю сложность положения.

«Я никогда не говорил, что налоги не надо платить! Я хочу знать, что случилось! Не понимаю ничего, налоги же платят спонсоры. Почему они предъявили обвинения мне?»

— Роналду выходил из себя.

Основная проблема оказалась в деньгах, полученных офшорной компанией футболиста Tollin Associates по рекламным контрактам Роналду. Сам игрок полагал, что средства поступили уже за вычетом налогов и не понимал, почему в Испании у него возникли такие проблемы, хотя во время выступлений в Англии за «Манчестер Юнайтед» все было в порядке при той же схеме работы.

После своего трансфера в «Реал» Криштиану попросил Осорио узнать нюансы испанских законов. Однако юрист, очевидно, отнесся к поручению халатно и ничего не сделал.

По версии El Mundo, известного своей позицией поддержки главного конкурента «Реала» на испанской арене — «Барселоны», покинуть Мадрид португальскую суперзвезду убедили шесть факторов.

Во-первых, клуб не заступился за игрока перед властями. Если в «Барселоне», где с аналогичными проблемами сталкивались Лионель Месси, Хавьер Маскерано и другие игроки, ситуация разрешалась по отработанной схеме, то президент «Реала» Флорентино Перес отказался поручиться за игрока перед казначейством за его внеклубные доходы.

Криштиану Роналду счел это предательством.

После этого в «королевском клубе» упустили возможность исправить ситуацию, когда Осорио обнаружил в договоре пункт, согласно которому «Реал» должен был заботиться о непредвиденных налоговых обязательствах. «Сливочные» проигнорировали просьбу игрока компенсировать налоговые штрафы обновлением финансовых условий договора.

Третья и четвертая причины относятся к футбольным и имиджевым моментам. Роналду не понравилось, что он, действующий обладатель «Золотого мяча», стал только третьим в мире футболистом по зарплате после Месси и перешедшего в «ПСЖ» Неймара. Кроме того, португальца раздражало, что клубное руководство постоянно называло лучшим игроком в истории «Реала» аргентинца Альфредо ди Стефано.

«Они так говорят всегда. Я не знаю, что мне еще нужно сделать, чтобы они назвали меня», – именно так, по версии El Mundo, Криштиану жаловался своему окружению.

Также Криштиану не понравились слухи, что на него пожаловался клубному руководству главный тренер «сливочных» на тот момент Зинедин Зидан. Французскому специалисту не нравилось, что португалец в раздевалке говорит только о своих проблемах, и он попросил Переса разрешить ситуацию.

Наконец, полученное от клуба новое предложение с зарплатой в 25 млн евро чистыми и возможностью заработать еще 5 млн бонусами футболист счел неуважением, окончательно решив покинуть столицу Испании.

Именно летом 2017 года, когда в «Реал» пришло предложение по трансферу от «Манчестер Юнайтед», Флорентино Перес понял серьезность ситуации и заключил джентельменьское соглашение с Мендешем: «Принеси мне 100 млн евро, и он свободен».

Перед прошлым сезоном португалец отказал итальянскому «Милану», «Манчестер Юнайтед» и французскому «ПСЖ», желавшему оформить трансфер в последний день окна, чтобы «Реал» не смог увезти из Парижа Неймара или Килиана Мбаппе. Такую схему Роналду и Мендеш посчитали слишком рискованной.

В итоге, по версии издания, Роналду уже в начале сезона-2017/18 жалел, что не покинул «Реал», а в декабре сам попросил агента выйти на «Ювентус».

«Они мне нравятся, у них организованный клуб. И я не забываю, что «Ювентус» пытался подписать меня еще во времена «Спортинга». Передай им: «За последние два года вы дважды вышли в финал ЛЧ, со мной вы сможете выиграть трофей», — еще одна цитата приватного разговора от El Mundo.

В итоге дело решили два момента: «Ювентус» гарантировал игроку юридическую безопасность и заверил, что никаких проблем с налогами не будет, а также предложил фиксированную зарплату.

При этом сообщается, что Мендеш до последнего рассчитывал на активизацию Переса и продолжение карьеры клиента в Мадриде, но сам Роналду был настроен категорически:

«Я буду за тех, кто ценил меня тогда, когда «Мадрид» этого не делал. Если Флорентино придет и даст мне вдвое больше, я отвечу, что мне все равно. Я перехожу в «Юве».

Интересно, что Перес все-таки помог Роналду разобраться в проблеме с налогами, порекомендовав собственного опытного юриста Читина Дель Валле.

Именно он убедил Роналду и Мендеша отказаться от всех прежних советников и поменять стратегию переговоров, чтобы не оказаться в тюрьме.

Криштиану настаивал на том, что он не преступник, Осорио тоже выступал против сделки с налоговыми органами, но новые советники убедили футболиста в реальности тюремного срока, и в итоге тот подписал досудебное соглашение, по которому с него были сняты все претензии после выплаты 18,8 млн евро.

На этом история Роналду в «Реале» была завершена, и с Мадридом его больше ничего не связывало.

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