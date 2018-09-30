«Спартак» в яме: «Нужно не стыдиться, а подниматься»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, выступавший за московский «Спартак» в качестве игрока, а затем работавший в клубе гендиректором и главным тренером, впервые обыграл бывшую команду в качестве тренера.

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Более того, для «Ростова» этото успех стал первой викторией над красно-белыми в Москве в клубной истории, после чего дончане вышли на чистое третье место в Российской премьер-лиге.

«Честно говоря, не знал, что «Ростов» никогда не обыгрывал «Спартак» в гостях. Слава Богу, что победили. Все серии когда-то прерываются, — начал Карпин в эфире «Матч ТВ» после окончания встречи.

— Замена Ионова на 65-й минуте? Он отработал и подустал. Мы выходили на матч с нашим планом, хотели выиграть. Вышло два свежих нападающих. План сработал.

Нельзя сказать, что все было у нас под контролем. Глобальных проблем не было, но при стандартах напряженность присутствовала.

Результатом доволен. С точки зрения игры была нервозность, можно было играть по-другому. Также контратаки могли использовать лучше.

Третье место «Ростова»? Надо еще очков 20, чтобы не вылететь»

А вот у красно-белых все совсем плохо. В национальном чемпионате подопечные Массимо Карреры не знают побед уже на протяжении четырех встреч и откатились на пятую строчку, не сумев воспользоваться осечкой «Зенита» в Махачкале и приблизиться к лидеру.

«Должен ли «Спартак» стыдиться такого футбола? Мы стараемся выходить на поле всегда, чтобы побеждать. Стыдиться должна только та команда, которая не выкладывается полностью. Стыд – неуместное слово в нашей ситуации. Я вижу труд игроков, — отдувался Каррера на послематчевой пресс-конференции.

— Да, нам сложно показывать нашу игру. Я стараюсь понять причины и работаю над тем, чтобы возобновить наш футбол. Работаю ради этого.

Думаю, что мы медленно работаем с мячом. Кто-то порой берет на себя мало ответственности, чтобы отдать решительную передачу. На поле игрок порой ощущает давление, это тоже мешает в некоторых ситуациях. Нам нужно отложить в сторону все мысли и мнение тех, кто говорит, что нам нужно стыдиться, и продолжать работать.

Это футбол. Нужно работать. Быть позитивными. Стараться работать над ошибками, чтобы избегать их в дальнейшем. Смотреть вперед. Этот матч уже в прошлом, нужно готовиться к четвергу и работать спокойно.

В футболе, увы, не всегда получается побеждать. Нужно уметь подниматься с колен. Нужно работать и думать о следующем матче.

Спокойствие – без каких-либо левых мыслей. Для того чтобы подняться с колен, нужно работать. Улучшать игру и физические кондиции».

Интересно, что на трибунах «Открытие Арены» по приглашению «Спартака» присутствовал английский защитник Джон Терри, едва не подписавший контракт с красно-белыми в сентября после травмы Самуэля Жиго, но в последний момент передумавший.

«В России у меня появился клуб, за которым я слежу. Слежу совершенно недавно, и мне было интересно посмотреть на него со стороны, — рассказал англичанин, ныне возглавляющий молодежную команду родного «Челси».

— Я не могу сказать, что являюсь болельщиком, так как мое сердце принадлежит «Челси», однако симпатии к «Спартаку» у меня есть, и еще раз хочу извиниться за принятое решение».

Эмоционален был автор победного гола Александр Зуев, являющийся воспитанником «Спартака».

«Эмоции не описать словами. Первые пять минут после гола находился как в сказке.

Потом уже осознал, что забил. До этого долго не мог забить, расстраивался из-за этого. Забить своей бывшей команде – жизнь не готовила к такому, — рассказал он в телеэфире после финального свистка.

— Раз мы победили 1:0, наверное, были сильнее «Спартака». По своим ощущениям могу сказать, что без мяча было двигаться тяжело, но легко было контратаковать».

Расстроенным в микст-зоне был другой спартаковский воспитанник, только и сейчас выступающий за красно-белых Николай Рассказов.

«Контролировали мяч, пытались идти вперед. К сожалению, очередная игра почти без моментов. А они выбежали в контратаку и забили. Прекрасно знали, что они будут играть от обороны в пять защитников, ловить контратаки. Вот они и убежали. У нас схема почти не менялась, так же с четырьмя защитниками играли, — цитирует правого защитника Sport24.

— С «Ростовом» была задача играть через края. Чтобы мяч доводился вперед - нападающему, игроку под нападающим. Но они быстро перекрывали зоны. И мяч не доходил.

Неприятно, когда команда не выигрывает, тем более, если это «Спартак»… Все обсуждают, все пишут: «Нет моментов в игре, играем плохо, ооо…» Наша задача двигаться дальше, работать над этим, избегать провалов. Надо постараться выиграть следующий матч с «Вильярреалом» и забыть эту игру.

Для меня этот период, конечно, положительный, так как играю постоянно. Это первый месяц когда играю в основе. Тяжело, конечно, когда болельщики давят, и игра не всегда хорошего качества.

Нужен ли Терри «Спартаку»? Ну, видите, не пришел. Значит, оказался не нужен».

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