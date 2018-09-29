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В шаге от позора: ученица Тутберидзе упала, но победила

Фигуристка Косторная выиграла этап юниорской серии Гран-при в Чехии

Ученица Этери Тутберидзе 15-летняя Алена Косторная победила на этапе юниорского Гран-при в Чехии и пробилась в финал престижных соревнований. Выиграть золото спортсменке не помешало даже падение после одного из прыжков — остальные элементы были выполнены идеально.

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на этапе Гран-при среди юниоров в чешской Остраве.

15-летняя ученица известного тренера Этери Тутберидзе победила на соревнованиях с результатом 198,38 балла.

29 сентября спортсменки показывали свои произвольные программы. Косторная выступала под саундтреки к фильму «Ромео и Джульетта».

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Фигуристка начала выступление с идеального двойного акселя, дальше последовали тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и двух двойных тулупов, еще один двойной аксель, каскады тройной лутц + тройной тулуп, тройной сальхов и тройной тулуп.

К концу программы все прыжки были выполнены отлично, за все элементы спортсменка получила положительные оценки судей.

Однако все подпортило падение при приземлении с последнего прыжка — тройного флипа. Девушку это лишило трех баллов — два очка были отняты по шкале GOE (все судьи поставили «минус пять» за прыжок), также Косторная получила один штрафной балл за падение.

Тем не менее спортсменка смогла удержаться на первом месте, опередив ближайшую преследовательницу на два балла.

Второе место на этапе Гран-при в Чехии заняла представительница Южной Кореи Ким Йе Лим (196,34).

Бронза досталась еще одной россиянке — Виктории Васильевой.

Спортсменка, которая занимается у отечественного специалиста Сергея Давыдова, после первого дня турнира шла на пятой позиции, однако за счет идеального выступления в произвольной программе она сумела запрыгнуть на пьедестал. Итоговый результат Васильевой — 182,87 балла.

Кстати, победившая на соревнованиях Косторная выступала в Чехии без присутствия Тутберидзе.

Наставница юниорки на этой неделе отправилась в Германию, где поддерживала свою самую титулованную ученицу — олимпийскую чемпионку Алину Загитову, проводившую свой первый турнир в новом сезоне.

С Косторной присутствовал другой тренер из школы «Самбо-70» — Сергей Дудаков.

Известный в прошлом канадский фигурист, а ныне комментатор Международного союза конькобежцев (ИСУ) Тед Бартон рассказал о том, что был счастлив пообщаться с Косторной после этапа Гран-при.

«Для меня большая честь наблюдать за катанием этой молодой леди и брать у нее интервью. Просто прелесть» — написал журналист у себя в инстаграме.

Победа в Чехии позволила Косторной отобраться в финал юниорской серии Гран-при. Решающий этап престижных соревнований станет уже вторым в карьере молодой спортсменки. Год назад она выиграла серебро, уступив только своей партнерше по тренировкам Александре Трусовой.

До этого в финал Гран-при — 2018, где выступят шесть лучших фигуристок юниорского сезона, пробилась еще одна ученица Тутберидзе — Анна Щербакова, которая победила на этапах в Канаде и Словакии.

С огромной долей вероятности выступит в финале и Трусова. Для этого Александре надо занять первое или второе место на этапе в Ереване, который пройдет с 10 по 13 октября.

Сохраняют хорошие шансы отобраться в битву лучших еще три россиянки — Алена Канышева, Анастасия Тараканова и Анна Тарусина, которые занимали вторые места на своих этапах. Чтобы пробиться в шестерку лучших, им надо победить на своем втором этапе. Определенные шансы оставит и еще одно второе место. Помимо Армении, еще один из двух оставшихся этапов юниорского Гран-при примет Словения. Соревнования пройдут в Любляне с 3 по 6 октября.

Финал юниорского Гран-при — 2018 состоится с 5 по 9 декабря в канадском Ванкувере, в одно время с решающими соревнованиями серии у взрослых спортсменов.

Многие эксперты считают именно Косторную лучшей среди юниоров по части владения коньком и представления своих программ. Именно этими качествами она компенсирует отсутствие четверных прыжков, которые есть в арсенале у Трусовой и Щербаковой. Тем не менее, сама Косторная готова к изучению элементов в четыре оборота. И, вероятно, такие прыжки скоро появятся в арсенале фигуристки.

В прошлом сезоне, помимо серебра в финале Гран-при, Косторная стала второй на чемпионате мира среди юниоров, уступив все той же Трусовой.

Есть в активе спортсменки и успехи на взрослом уровне. В прошлом сезоне Алена стала третьей на чемпионате России, проиграв только Алине Загитовой и Марии Состковой.

Этот результат позволил Косторной отобраться на Олимпиаду в Корее, однако спортсменка не смогла поехать на Игры из-за возрастного ценза.

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