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«Часть моей работы»: Роналду ответил на обвинения в насилии

Адвокат Роналду подаст в суд на Der Spiegel за статью об изнасиловании

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опротестует заявление немецкого издания Der Spiegel об изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Адвокат 33-футболиста уже готовит иск в суд, а сам Роналду опроверг свою причастность к преступлению.

Скандальная история, в которую попал нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, обвиняемый в изнасиловании 20-летней девушки, набирает новый ход. После того, как немецкий журнал Der Spiegel опубликовал заявление о причастности звездного португальца к преступлению, с ответной реакцией выступила сторона футболиста. Так, адвокат Роналду Кристиан Шерц подтвердил намерение обратиться в суд и подать иск на обвинение издания в клевете.

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«Заявление Der Spiegel о том, что Роналду изнасиловал американку Кэтрин Майорги, является недопустимым сообщением о подозрении в области частной жизни. Мы будем добиваться правовой защиты для Криштиану», — передает слова адвоката агентство Reuters.

Spiegel утверждает, что Роналду, находясь в 2009 году на отдыхе в Лас-Вегасе, в своем гостиничном номере изнасиловал Майорги, которой на тот момент было 20 лет, что, согласно законодательству США, является несовершеннолетним возрастом.

Чтобы избежать наказание, по информации издания, между девушкой и футболистом было заключено соглашение о внесудебном урегулировании конфликта, который составляли почти десяток юристов. Договор был заключен и подписан в январе 2010 года. Согласно ему, Роналду должен был выплатить молодой американке денежную компенсацию в размере $375 тысяч в ответ на неразглашение данного эпизода и отказ от всех обвинений.

Однако спустя несколько лет девушка все-таки призналась в том, что подверглась насилию.

«После случившегося Роналду встал на колени и сказал: «Я на 99 процентов хороший парень. Не знаю, что не так с ещё одним процентом»,

— рассказала Майорга.

Примечательно, что изначально в распоряжении немецкого журнала оказалось письмо от некой Сьюзен К., а само имя при этом было изменено. Письмо состояло из шести страниц, в котором девушка подробно рассказывает об инциденте с Роналду. Так, она пожаловалась на проблемы со здоровьем после того, как ее изнасиловали.

Девушка прошла медицинское обследование, в результате которого врачи зафиксировали телесные повреждения, которые предполагали дорогостоящее лечение.

В первое время Майорга отказывалась давать комментарии по данному поводу, однако затем решила раскрыть тайну произошедшего. При этом сам Роналду полностью отрицает свою причастность к преступлению, хотя и не скрывает своего знакомства с американкой. По его словам, он лишь проявил к ней симпатию, но, получив отказ провести свидание, оставил девушку в покое. Португалец считает, что история с изнасилованием является лишь способом заявить о себе и получить популярность.

«Это ложь. Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации — часть моей работы»,

— сказал Роналду во время прямой трансляции в своем инстаграме, также признавшись, что считает себя «величайшим футболистом в истории».

Ранее нападающий сборной Португалии выступил с обвинением в адрес издания, обвинив журналистов в клевете.

«В статье нет ничего, кроме части журналистской фантастики. Предполагаемая жертва отказывается идентифицировать себя и подтвердить эту историю. Издание основывает свой рассказ на документах без подписей. Информация в докладе ложна, и Криштиану Роналду будет выступать против этого СМИ всеми средствами, которые имеются в его распоряжении», — говорится в заявлении, опубликованного на сайте футбольного агентства Gestifute.

В настоящее время Роналду является семьянином. Последние два года португалец состоит в отношениях с испанкой Джорджиной Родригес, которая в ноябре 2017-го родила ему дочь Алану Мартину. Кроме того, 33-летний футболист имеет двух близнецов от суррогатной матери, а также 8-летнего Роналду-младшего, который также родился от суррогатной матери.

Летом этого года португалец сменил мадридский «Реал» на туринский «Ювентус», в составе которого провел уже семь матчей, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

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