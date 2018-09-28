Новый рекорд: Загитова опять обставила Медведеву

Алина Загитова является безусловным фаворитом, пожалуй, самого авторитетного челленджера Небельхорн Трофи, проводящегося к тому же в юбилейный, 50-й раз. Так что ничего удивительного в ее уверенной победе в короткой программе нет.

Подопечная Этери Тутберидзе получила за короткий прокат 79,93 балла и таким образом установила новый мировой рекорд в короткой программе.

Впрочем, рекордным этот результат стал благодаря тому, что Международный союз конькобежцев (ИСУ) принял поправки к правилам судейства в фигурном катании и обнулил прежние достижения.

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Если вспомнить Олимпийские игры в Пхенчхане, то там Загитова откатала на 82,92 балла, а оставшаяся второй соотечественница и главная соперница Евгения Медведева получила 81,61. Зато нынешний результат Алины выше, чем олимпийский прокат канадки Кэйтлин Осмонд, ставшей в Пхенчхане третьей.

«Я скучала по этим соревновательным ощущениям, адреналину, потому что в жизни мне этого не хватает. На соревнованиях все это выплескивается и мне сразу становится легче, — цитирует Загитову Федерация фигурного катания России (ФФКР).

– Перед началом сезона были небольшие трудности, как у каждого спортсмена. После двух недель отпуска надо было нарабатывать форму, восстанавливать элементы, приспосабливаться к новому телу, ко всему. У меня в этом сезоне все новое – программы, образы, и нужно было к этому привыкнуть.

Это совершенно другой для меня образ. Сначала я вообще его не понимала. Даже когда посмотрела «Призрак оперы», то душой его не воспринимала, не могла прожить.

Но тренеры мне помогали, объясняли, и каждый жест стал осмысленным, не просто поднятая рука, я начала вникать, что это означает. Мне нравится в этой программе все. Я не привыкла много говорить, что конкретно нравится. Скажу так: мне просто очень нравится фигурное катание. И нравится кататься. Нравится моя программа».

Также спортсменка рассказала о физиологических изменениях, происшедших в ее организме после триумфальной Олимпиады.

«За лето всего на пару сантиметров, а после Олимпиады сантиметров на пять,

— поведала Алина.

В Милане на чемпионате мира все наложилось. И обязательные мероприятия после Олимпийских игр, приемы, на которые нужно было ходить. И подготовка к чемпионату мира. Еще я заболела по возвращении из Кореи. Держала себя весь сезон, не позволяла расслабиться, а потом сразу отпустила и заболела. Усталость и напряжение дали о себе знать. Сейчас я уже знала, как себя настроить. Думала только о хорошем, о подготовке к старту. И это помогло».

Интересно сравнить выступление Загитовой с первым официальным стартом в сезоне ее главной конкурентки Медведевой, которая со скандалом перешла весной от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Медведева выступала на канадском челленджере и получила в короткой программе на девять баллов меньше Алины – 70,98.

Правда, нельзя подходить к оценке результатов с формальной точки зрения, ориентируясь только на цифры. Существуют несколько нюансов, которые необходимо отметить.

Во-первых, результат Евгении вышел столь слабым (для нее) из-за степ-аута при исполнении двойного акселя, в то время как Загитова свою программу откатала чисто.

Вторым важным моментом стал подход судейских бригад к оцениванию прокатов спортсменок. Ни для кого не секрет, что на подобных турнирах рефери работают с разной степенью лояльности к спортсменкам.

И если на Небельхорн Трофи олимпийскую чемпионку отсудили достаточно благосклонно, дав ей хорошие надбавки, то канадский челленджер как раз славится традиционным жестким арбитражем.

Результатом этого стало преимущество Загитовой, имеющей более сложный набор элементов, не только в технике, но и в компонентах, где всегда проигрывает соотечественнице, а теперь заработала на 2,2 балла больше.

В любом случае, результаты первых челленджеров – это лишь некий ориентир для самих спортсменок и их тренеров, и разбирать до запятой полученные оценки, тем более в сравнении прокатов на разных соревнованиях, не стоит.

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