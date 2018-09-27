Болезнь не помеха: как дочь Тутберидзе дебютировала в элите

В чешской Остраве стартовал пятый этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. В числе участников соревнований оказалась и дочь известного тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис. В танцах на льду 15-летняя фигуристка в дуэте с Глебом Смолкиным заняла третье место по итогам ритмического танца.

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Пара набрала промежуточные 56,55 балла.

Победу в ритмическом танце одержал еще один российский дуэт Елизаветы Худайбердыевой и Никиты Назарова. Второй результат принадлежит представителям Грузии Марии Казаковой и Георгию Ревии.

1. Елизавета Худайбердыева/Никита Назаров (Россия) — 65,29;

2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 59,77;

3. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 56,55.

Для Дэвис участие в таком крупном турнире стало дебютным. Ранее дочь Этери Тутберидзе довольствовалась лишь шестым местом на российском первенстве четыре года назад, а также попала в тройку лидеров на соревнованиях на призы президента ФФКК Москвы в 2015 году.

Судьба юной спортсменки является весьма необычной по сравнению с остальными фигуристами. Родилась Диана в январе 2003 года в США и уже в два месяца, по словам Тутберидзе, надела коньки. Сомнений в том, какую карьеру начнет Дэвис, не было, учитывая род деятельности ее матери, воспитавшей таких звезд фигурного катания, как Юлию Липницкую, Алину Загитову и Евгению Медведеву.

Однако с детства дочь Тутберидзе столкнулась с тяжелой болезнью. Врачи совершили большую ошибку, прописав двухлетней Дэвис неправильные антибиотики, которые вызвали осложнения у девочки.

У девочки развилась сенсоневральная тугоухость до третьей степени. Дэвис слышит только отдельные знакомые слова и больше читает по губам, что тоже не способствует хорошей координации. С ранних лет она посещает специализированную школу, где учится общаться с людьми, не обращая внимание на свой недуг. Сама же 15-летняя фигуристка не раз отмечала, что «не испытывает из-за проблем со слухом дискомфорта в жизни».

По словам Тутберидзе, девушка активно борется со своей болезнью и старается адаптироваться к современному социуму.

«Я должна сделать все, чтобы она выросла адаптированным к жизни человеком. Хочу, чтобы она была счастлива, не чувствовала себя человеком с ограниченными возможностями.

Все ругают современных детей за то, что они так много времени проводят в соцсетях. А для нас гаджеты — это спасение. То, что люди стали меньше общаться вживую, а больше переписываются, для нее — спасение», — сказала однажды Тутберидзе в эфире «Матч ТВ».

Заниматься фигурным катанием Диана Дэвис начала с шести лет и под руководством своей матери выступала в одиночном разряде. Однако со временем Тутберидзе не увидела прогресса в катании своей дочери и посоветовала ей сменить амплуа и уйти в танцы на льду.

«Это мое решение. Дианка совсем не хотела. Она все умеет как одиночница, все прыжки знает. Но у людей с ее диагнозом другая координация. Им сложнее. Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить», — отметила Тутберидзе.

Первым партнером Дэвис стал Денис Пичужкин, который также занимался в группе ее матери в одиночном разряде, но ушел в танцы на льду. При этом выступить вместе фигуристы так и не смогли — спустя несколько месяцев после образования дуэт распался.

Следующим партнером Дэвис стал Федор Варламов, с которым она дошла до финала Кубка России, но и по окончании того сезона пара также разошлась.

Теперь дочь Тутберидзе выступает вместе с Глебом Смолкиным. Уже сейчас можно сказать, что дуэт под руководством Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой добился определенного успеха.

Уже в пятницу, 28 сентября, пара Дэвис и Смолкина продемонстрирует в ледовом дворце в Остраве произвольный танец. Соревнования начнутся в 15.50 по московскому времени.

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