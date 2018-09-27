Болезнь не помеха: как дочь Тутберидзе дебютировала в элите

Курсы валют$ 65.57 (+0.01) 76.28 (+0.052)
Пенсионный советник
Москва: +8°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок России
11:00
СахалинАрсенал
1:2
закончен
12:00
СКА-ХабаровскАхмат
3:3 (2:4)
закончен
17:00
Сызрань 2003Ростов
0:4
закончен
17:30
Луки-ЭнергияЕнисей
1:2
закончен
18:00
ВолгарьЗенит
0:4
закончен
18:30
ЧерноморецСпартак
0:1
закончен
19:00
ХимкиРубин
0:1 (ДВ)
закончен
19:00
Нижний НовгородУфа
0:0 (5:3)
закончен
19:00
ЧайкаАнжи
1:2
закончен
20:15
Торпедо МоскваДинамо
0:1
закончен
21:00
БалтикаЛокомотив
2:3 (ДВ)
закончен
Германия / Бундеслига
19:30
ФортунаБайер
1:2
закончен
21:30
Боруссия ДНюрнберг
7:0
закончен
21:30
РБ ЛейпцигШтутгарт
2:0
закончен
21:30
Боруссия МАйнтрахт Ф
3:1
закончен
21:30
МайнцВольфсбург
0:0
закончен
Франция / Лига 1
20:00
АмьенРенн
2:1
закончен
20:00
БордоЛилль
1:0
закончен
20:00
КанМонпелье
2:2
закончен
20:00
ДижонЛион
0:3
закончен
20:00
МарсельСтрасбург
3:2
закончен
20:00
НимГенгам
0:0
закончен
22:00
ПСЖРеймс
4:1
закончен
Италия / Серия А
20:00
УдинезеЛацио
1:2
закончен
22:00
АталантаТорино
0:0
закончен
22:00
КальяриСампдория
0:0
закончен
22:00
ДженоаКьево
2:0
закончен
22:00
ЮвентусБолонья
2:0
закончен
22:00
НаполиПарма
3:0
закончен
22:00
РомаФрозиноне
4:0
закончен
Испания / Примера
21:00
Атлетик БВильярреал
0:3
закончен
21:00
ЛеганесБарселона
2:1
закончен
23:00
ВаленсияСельта
1:1
закончен
23:00
СевильяРеал Мадрид
3:0
закончен
Англия / Кубок лиги
21:45
АрсеналБрентфорд
3:1
закончен
21:45
ЛиверпульЧелси
1:2
закончен
21:45
Вест Хэм ЮнайтедМаклсфилд Таун
8:0
закончен
22:00
Тоттенхэм ХотспурУотфорд
2:2 (4:2)
закончен
Украина / Премьер-лига
17:00
МариупольДинамо К
0:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсКуньлунь Ред Стар
3:4
закончен
19:00
НефтехимикАмур
2:1
закончен
19:00
ТорпедоАдмирал
5:1
закончен
19:30
ВитязьБарыс
3:4 (Б)
закончен
19:30
СКАСибирь
5:0
закончен
19:30
Динамо МнСалават Юлаев
1:3
закончен
Кубок России
17:00
Авангард ККраснодар
0:2
закончен
Футбол /
15:00
Германия примет чемпионат Европы по футболу 2024 года
online
Италия / Серия А
20:00
СПАЛСассуоло
0:2
закончен
22:00
ЭмполиМилан
1:1
закончен
Испания / Примера
21:00
АлавесХетафе
1:1
закончен
21:00
ВальядолидЛеванте
2:1
закончен
23:00
ЖиронаБетис
0:1
2 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистСеверсталь
4:0
закончен
17:00
Металлург МгДинамо М
6:5 (ОТ)
закончен
17:00
ТракторЛокомотив
1:2
закончен
19:30
ЦСКАСпартак
2:1
закончен
19:30
Динамо РХК Сочи
1:4
закончен
19:30
СлованЙокерит
3:5
закончен
Фигурное катание / Юниорский Гран-при, Острава
12:45
Танцы на льду, короткий танец
закончен
15:45
Девушки, короткая программа
1
Алена Косторная (Россия)
70,24
закончен
Фигурное катание / Небельхорн Трофи
15:45
Женщины, короткая программа
1
Алина Загитова (Россия)
79.93
2
Луна Хендрикс (Бельгия)
71.50
3
Маи Михара (Япония)
70.94
закончен
Россия / Премьер-Лига
17:30
ОренбургЦСКА
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
ГертаБавария
не начался
Франция / Лига 1
21:45
Сент-ЭтьенМонако
не начался
Испания / Примера
22:00
Райо ВальеканоЭспаньол
не начался
Украина / Премьер-лига
19:00
КарпатыШахтёр Д
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсАмур
не начался
19:00
НефтехимикАдмирал
не начался
19:00
ТорпедоКуньлунь Ред Стар
не начался
19:30
ВитязьСалават Юлаев
не начался
19:30
СКААвангард
не начался
19:30
Динамо МнСибирь
не начался
Фигурное катание / Юниорский Гран-при, Острава
15:50
Танцы на льду, произвольный танец
не начался
Фигурное катание / Небельхорн Трофи
17:05
Женщины, произвольная программа
не начался
Автоспорт / Гран-при России
11:00
Свободные практики
не начался
Болезнь не помеха: как дочь Тутберидзе дебютировала в элите

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис заняла третье место после ритмического танца

Российская фигуристка Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным заняла третье место после ритмического танца в соревновании танцевальных дуэтов на пятом юниорском Гран-при в чешской Остраве. Дочь Этери Тутберидзе, дебютировавшая на крупном турнире, вместе с 19-летним партнером набрала промежуточные 56,55 балла.

В чешской Остраве стартовал пятый этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. В числе участников соревнований оказалась и дочь известного тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис. В танцах на льду 15-летняя фигуристка в дуэте с Глебом Смолкиным заняла третье место по итогам ритмического танца.

Реклама

Пара набрала промежуточные 56,55 балла.

Победу в ритмическом танце одержал еще один российский дуэт Елизаветы Худайбердыевой и Никиты Назарова. Второй результат принадлежит представителям Грузии Марии Казаковой и Георгию Ревии.

1. Елизавета Худайбердыева/Никита Назаров (Россия) — 65,29;
2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 59,77;
3. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 56,55.

Для Дэвис участие в таком крупном турнире стало дебютным. Ранее дочь Этери Тутберидзе довольствовалась лишь шестым местом на российском первенстве четыре года назад, а также попала в тройку лидеров на соревнованиях на призы президента ФФКК Москвы в 2015 году.

Судьба юной спортсменки является весьма необычной по сравнению с остальными фигуристами. Родилась Диана в январе 2003 года в США и уже в два месяца, по словам Тутберидзе, надела коньки. Сомнений в том, какую карьеру начнет Дэвис, не было, учитывая род деятельности ее матери, воспитавшей таких звезд фигурного катания, как Юлию Липницкую, Алину Загитову и Евгению Медведеву.

Однако с детства дочь Тутберидзе столкнулась с тяжелой болезнью. Врачи совершили большую ошибку, прописав двухлетней Дэвис неправильные антибиотики, которые вызвали осложнения у девочки.

У девочки развилась сенсоневральная тугоухость до третьей степени. Дэвис слышит только отдельные знакомые слова и больше читает по губам, что тоже не способствует хорошей координации. С ранних лет она посещает специализированную школу, где учится общаться с людьми, не обращая внимание на свой недуг. Сама же 15-летняя фигуристка не раз отмечала, что «не испытывает из-за проблем со слухом дискомфорта в жизни».

По словам Тутберидзе, девушка активно борется со своей болезнью и старается адаптироваться к современному социуму.

«Я должна сделать все, чтобы она выросла адаптированным к жизни человеком. Хочу, чтобы она была счастлива, не чувствовала себя человеком с ограниченными возможностями.

Все ругают современных детей за то, что они так много времени проводят в соцсетях. А для нас гаджеты — это спасение. То, что люди стали меньше общаться вживую, а больше переписываются, для нее — спасение», — сказала однажды Тутберидзе в эфире «Матч ТВ».

Заниматься фигурным катанием Диана Дэвис начала с шести лет и под руководством своей матери выступала в одиночном разряде. Однако со временем Тутберидзе не увидела прогресса в катании своей дочери и посоветовала ей сменить амплуа и уйти в танцы на льду.

«Это мое решение. Дианка совсем не хотела. Она все умеет как одиночница, все прыжки знает. Но у людей с ее диагнозом другая координация. Им сложнее. Любое падение может закончиться серьезной травмой, а этого я себе никогда не смогу простить», — отметила Тутберидзе.

Первым партнером Дэвис стал Денис Пичужкин, который также занимался в группе ее матери в одиночном разряде, но ушел в танцы на льду. При этом выступить вместе фигуристы так и не смогли — спустя несколько месяцев после образования дуэт распался.

Следующим партнером Дэвис стал Федор Варламов, с которым она дошла до финала Кубка России, но и по окончании того сезона пара также разошлась.

Теперь дочь Тутберидзе выступает вместе с Глебом Смолкиным. Уже сейчас можно сказать, что дуэт под руководством Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой добился определенного успеха.

Уже в пятницу, 28 сентября, пара Дэвис и Смолкина продемонстрирует в ледовом дворце в Остраве произвольный танец. Соревнования начнутся в 15.50 по московскому времени.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».