«Сказка закончилась»: «Зенит» и «Спартак» повоевали в Кубке

«Зенит», в прошлом году уступивший на этой стадии в дерби питерскому «Динамо», на этот раз настроился куда серьезнее и буквально разнес в Астрахани «Волгарь», проведя усилиями Александра Анюкова, Роберта Мака, Антона Заболотного и восстановившегося после травмы Александра Кокорина четыре безответных мяча.

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«Хорошая игра, понравился настрой. Понятно, что ошибки были. Они связаны с тем, что кто-то играл не слишком много до этого, кто-то вышел не на своих позициях. Создали много моментов, рад за команду. Сегодня была неплохая реализация, хотя в плане создания моментов и организации есть над чем работать», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

На вопрос о ротации состава и впечатлениях от игры футболистов, которые не так часто появляются на поле, наставник сине-бело-голубых ответил дипломатично.

«Самое важное: желание, движение, самоотдача. Сложно долго не выходить, а потом играть все 90 минут, мы это понимаем. Всеми довольны, будем разбирать ошибки. Пищу для размышлений о том, кто в каком состоянии мы получили.

Михаил Кержаков заслужил [место в основе] своим отношением к делу. Лунев — наш первый вратарь, сейчас мы дали ему отдохнуть. У нас есть Лодыгин, наш второй вратарь, который может выйти в любой момент. Кержаков прекрасно справился, никаких претензий к нему быть не может».

Не обошлось, конечно же, без вопросов о вышедшем в первый раз после тяжелой травмы на поле аргентинском защитнике Эммануэле Маммане, который появился не в центре, а на правом фланге вместо Александра Анюкова.

«Это решение было принято, во-первых, из-за числа единоборств. Определенные проблемы были у Анюкова, который рассказал о них еще в перерыве. Понимая то, что нам нужно потихоньку вводить Мамману, предварительно пообщавшись с ним, мы выпустили его направо. Мы посчитали нецелесообразным менять позиции Нету и Мевли, которые провели в центре весь матч», — отметил Семак.

Главный тренер «Волгаря» Виталий Панов признал справедливость исхода и назвал «Зенит» будущим чемпионом страны.

«К сожалению, сказка закончилась. Я впервые увидел такое количество наших болельщиков, сегодня был настоящий праздник, — начал наставник астраханцев. — Мне понравилось качество нашей игры, это тот случай, когда о нем будут помнить, а результат забудут.

На такие игры никого настраивать не надо. Мы играли с будущим чемпионом России, для большинства ребят это был первый матч такого уровня, но я ими доволен».

Прокомментировал итоги матча и впервые после травмы колена вышедший на продолжительный отрезок форвард сборной России Александр Кокорин, сумевший отличиться в этом матче. Впрочем, сам нападающий отметил важного самого факта забитого мяча, пусть он и получился для него несложным.

«Не сложный, а долгожданный, скажем так. Хорошо, что вратарь отбил мяч в меня. А долгожданный — точно. Счастлив, что провел на поле около 30-ти минут, команда победила в первой игре, учитывая, что в прошлом сезоне мы на этой стадии вылетели. Уверенная победа. Идем дальше!

Важно потихоньку набирать форму, играть. А гол придает дополнительный положительный настрой на следующие игры.

Каждый настраивается по-разному, но мы помним прошлый сезон. Понятно, что соперник уступает в классе, но если мы выйдем расслабленными и будем держать это в голове, то может случиться все. Вышли с мыслью о том, что здесь обязательно нужно выиграть. Это мы и сделали. Думал, будет полегче. Команда билась до конца. Помог быстрый гол Анюкова на седьмой минуте, поэтому все на нашей стороне», — сказал Кокорин.

Автор еще одного гола «Зенита» нападающий Антон Заболотный объяснил, почему он не стал праздновать взятие ворот фирменным кульбитом.

«И влажное поле, и все-таки я хорошее время провел в «Волгаре», мне приятно было оказаться опять на этом стадионе, здесь я начал карьеру во взрослом футболе и забил первый взрослый гол, поэтому радоваться не хотелось. Но и влажное поле тоже имеет значение», — подчеркнул Заболотный.

Московский «Спартак» выиграл у «Черноморца» гораздо скромнее. Судьбу матча решил единственный мяч Зе Луиша в первом тайме после классной передачи Софьяна Ханни. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера подробно прокомментировал итоги встречи.

«Каждый матч отличается от другого. Может, в воскресенье (против «Ростова» в РПЛ, — «Газета.Ru» сыграем 5-5-5. Сегодня было так, — рассказал итальянский специалист.

— Мы знали, что для игры Ханни были бы свободные зоны между линиями, и потому так действовали.

Соперник провел хороший матч. Команда организованная, они сделали то, что смогли сделать против соперника из РПЛ. Но я понимал, что прогулкой этот матч для нас не станет. Что касается состояния газона, то я играл и на худших полях. Это футбольное поле, на котором играют обе команды».

Также наставник «Спартака» не остался в стороне от очередной травмы коленного сустава, полученной центральным защитником его команды – против «Черноморца» уже в дебюте матча выбыл из строя Марко Петкович.

«Кажется, ничего серьезного. Но посмотрим. У него что-то с коленом. У нас вообще какое-то проклятие, центральные защитники часто получают травмы. И физическая подготовка тут ни при чем», — заявил Каррера.

Рассказал тренер и о грузинском плеймейкере Джано Ананидзе, который вышел на поле впервые как раз после травмы крестообразной связки колена.

«Играть по 90 минут он пока не готов, но мы надеемся, что он скоро наберет оптимальные кондиции. Возможно, какое-то время он будет играть за дубль.

Невозможно, чтобы игроки постоянно выходили на поле по три раза за неделю. А молодежь, которую я использовал сегодня, показала, что они достойные футболисты».

Поделился впечатлениями от игры и вышедший на поле впервые в сезоне голкипер Артем Ребров, не только выведший «Спартак» с капитанской повязкой, но и отыгравший на ноль.

«Поле сделало свое дело. «Черноморец» – молодцы. Бились, старались. У нас были моменты, которые не забили. Думаю, все из-за поля. Концовка нервная тоже была из-за этого, плюс сами не забили. О недонастрое речи не было, — сказал Артем.

— Не только Каррера недоволен концовкой, мы тоже недовольны. Ошибка могла привести к голу, в дополнительное время могло всякое случиться. Хорошо, что так все закончилось.

Почему я не первый вратарь? Я не главный тренер, я уважаю решение. Мое дело работать, выходить тогда, когда дадут возможность. Максименко не дает поводов его менять. Есть команда, а не один Ребров. Я знаю, что мне нужно улучшить. Кричал ли защитникам? Болельщики хорошо болели, меня не было слышно. Кричать не было смысла. Победили – работаем дальше».

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