Слезы зала, гнев Роналду: как Модрич стал лучшим игроком

В Лондоне в совершенно богемной атмосфере Royal Festival Hall состоялась церемония вручения премий The Best — ежегодных наград от Международной федерации футбола (ФИФА), которая таким образом отмечает наиболее отличившихся в минувшем сезоне игроков и тренеров.

Модрич ворвался на вечеринку Роналду и Месси

Этот вечер стоило посетить хотя бы для того, чтобы увидеть, как впервые за 11 лет приз лучшему игроку года получает не Криштиану Роналду и даже не Лионель Месси.

Приз The Best на этот раз завоевал Лука Модрич — мозг полузащиты мадридского «Реала» и сборной Хорватии, который протащил «шашечных» на чемпионате мира — 2018 до самого финала.

В итоге подопечные Златко Далича добились лучшего результата в своей истории — серебряных медалей мундиаля, а о Модриче наконец заговорили так, как он этого давно заслуживает.

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Это игрок, который в одиночку диктует скорость атак своей команды и развивает их в нужном направлении, являясь краеугольным камнем в игре всего коллектива. И эту роль Лука не терял ни в «Реале» рядом со звездными партнерами, ни в сборной Хорватии, которая обладает другими исполнителями и показывает футбол совершенно иного типа.

В борьбе за премию The Best хорват набрал 29,05 процента голосов, обогнав Роналду (19,08) и Мохамеда Салаха (11,23).

Модрич заслужил эту награду (или хотя бы номинацию на нее) уже давно, однако раньше противоборство Роналду и Месси затмевало глаза большинству любителей футбола,

ведь хорват, в отличие от этой неугомонной пары, не забивает по 30 мячей за сезон, а «лишь» делает на поле все, чтобы у партнеров возникали моменты для этих самых 30 голов.

Однако в этом сезоне Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус», лишившись протекции испанского гранда, а Месси провалился на чемпионате мира, так что публика получила возможность обратить внимание на кого-то другого — и наконец увидела Модрича.

Речь Луки после вручения ему трофея по своему смыслу превосходила большинство предыдущих высказываний благодарности со стороны аргентинца и португальца.

Было видно, что человек в полной мере осознает значимость завоеванной им награды, к которой шел столько лет. И в этой уверенной речи не ощущалось ни капли самолюбования — первым делом он поблагодарил своих соперников.

«Огромное спасибо всем. Это великая честь стоять на этой сцене с этим красивым трофеем. В первую очередь я хотел бы поблагодарить Мохамеда Салаха и Криштиану Роналду за их прекрасный сезон. Я уверен, что у вас еще будет возможность побороться за этот приз.

Этот трофей не только мой. Эта награда для всех моих одноклубников из «Реала» (на этом моменте камера выхватила счастливое лицо Зинедина Зидана, который возглавлял «сливочных» предыдущие три года), для всех моих партнеров по сборной Хорватии и всех тренеров, с которыми я работал. Без них этого бы не произошло, большое им спасибо.

Этот трофей также для моей семьи, без которой я не стал бы тем игроком и человеком, которым являюсь. Они мои The Best.

В этот особенный момент я бы хотел поблагодарить моего футбольного идола — капитана сборной Хорватии, которая завоевала бронзовые медали чемпионата мира — 1998, Звонимира Бобана.

Он вдохновлял меня, а та команда заставила нас поверить, что мы можем достичь великолепного результата в России. Надеюсь, мы сможем стать таким же вдохновением для следующих поколений.

Этот трофей доказывает, что все мы можем стать лучшими (The Best) благодаря упорной работе, самоотверженности и вере. Все мечты могут воплотиться в реальность», — подытожил Модрич, вызвав шквал аплодисментов и одобрительные крики.

В конце обладатель трофея попросил у публики разрешения поблагодарить своих поклонников на испанском и хорватском языках.

Так он уважил многочисленных фанатов «Реала» и своей национальной сборной. Любопытно, что при первых словах на хорватском Звонимир Бобан, присутствующий в зале, расплакался, не удержавшись от эмоций.

Очевидно, что для такой небольшой курортной страны, как Хорватия, победа ее представителя в такой престижной номинации — это гордость на долгие года.

Любопытно, что на эту церемонию ФИФА не прибыли ни Роналду, ни Месси, хотя оба получили приглашение и поначалу даже отвечали согласием. Однако затем португалец заявил, что хочет посвятить больше времени тренировкам в «Ювентусе», у которого игра 26-го числа, а аргентинец сослался на загадочные семейные обстоятельства.

Судя по всему, звездные футболисты решили просто не тратить время на мероприятия ФИФА, где им не светит никаких наград.

В Международной федерации футбола возмутились таким поведением — в конце концов надо уметь иногда радоваться победам других (тем более что в премии The Best подобного не случалось с 2007 года).

«Такое отношение дискредитирует футбол, а они даже не понимают этого», — заявил представитель ФИФА в комментарии изданию Marca.

Впрочем, у Месси и Роналду вряд ли возникнут проблемы из-за этого решения. Более того, намечается некое потепление в их отношениях: лидер «Барселоны», например, впервые включил португальца в свой вариант трех лучших игроков года — после Модрича и Килиана Мбаппе. Теперь, когда Роналду уже не является прямым конкурентом Месси по чемпионату Испании, это было сделать намного легче.

Черчесов попал в «девятку»

На лондонской церемонии ФИФА прослеживался и «российский след». Главный тренер отечественной сборной Станислав Черчесов вошел в первоначальный список номинантов на звание лучшего наставника года и, хотя в шорт-лист из трех человек он уже не попал, но был приглашен на мероприятие.

Когда были оглашены итоги голосования, выяснилось, что Черчесов занял девятое место из 11-ти.

Что ж, при конкуренции с наставниками лучших клубов и сборных мира этот результат едва ли должен расстраивать. В конце концов Черчесов — девятый по всему миру.

Кроме того, четверо голосовавших и вовсе посчитали его лучшим: на первое место россиянина поставил капитан Буркина-Фасо и игрок «Краснодара» Шарль Каборе, капитан сборной Венгрии Балаж Джуджак, тренер национальной команды Каймановых островов Элберт Маклин и наставник Сент-Люсии Фрэнсис Ластич.

Черышев уступил Салаху

Полузащитник сборной России Денис Черышев также претендовал на премию года от ФИФА — в номинации за самый красивый гол. Хавбек отличился великолепным дальним ударом точно в левую «девятку» в четвертьфинале мундиаля-2018 против сборной Хорватии.

Однако награда досталась нападающему «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеду Салаху — за мяч в ворота «Эвертона» в рамках чемпионата Англии. Да, гол вышел неплохим: форвард сохранил мяч под прессингом одного соперника, обыграл другого и красиво перекинул вратаря, однако все-таки это взятие ворот было отнюдь не таким важным и зрелищным, как у того же Черышева.

Кажется, что Салаха наградили больше за то, что он остался без приза лучшему игроку года, хотя провел великолепный сезон.

Все результаты

Лучший футболист — Лука Модрич

Лучшая футболистка — Марта

Лучший тренер — Дидье Дешам

Лучший тренер в женском футболе — Рейнальд Педрос

Лучший вратарь — Тибо Куртуа

Лучший гол — Мохамед Салах

Лучшие фанаты — болельщики сборной Перу

Приз фэйр-плей — Леннарт Ти

Команда года — Давид Де Хеа, Дани Алвес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Н'Голо Канте, Эден Азар, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Лионель Месси

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