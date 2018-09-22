Все из-за Поветкина: Украина в обиде на Усика

22 сентября в столице Великобритании состоится грандиозное боксерское шоу. «Русский Витязь» Александр Поветкин будет оспаривать титулы Энтони Джошуа в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO. Встреча пройдет на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли», который вмещает 90 тысяч зрителей.

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Среди многочисленных именитых гостей, прибывших в Лондон, оказался и украинец Александр Усик.

Абсолютный чемпион мира два месяца назад отобрал титул у россиянина Мурата Гассиева, нанеся тому обидное на глазах у заполненного «Олимпийского». Сегодня он будет поддерживать другого российского боксера — своего тезку Поветкина.

Видеообращение украинца опубликовано в инстаграме промоутерской компании «Мир бокса». В кадре Усик стоит в обнимку с актером Владимиром Сычевым, который также приехал в столицу Англии.

«Саня, успехов тебе, силы, чтобы чудненько все прошло — так, как ты задумал»,

— сказал Усик.

Артист к вышеизложенным пожеланиям добавил и свои слова. «Братик, мы тебя любим и уважаем. Пусть тебе сопутствует удача», — заключил Сычев.

Позднее еще одно видео с участием Усика опубликовал клуб «Комбат» в инстаграме.

«Чехову (город Московской области, где базируется клуб) передаю привет из Лондона, поединок Поветкин — Джошуа. Сане — хорошего выступления», — отметил украинский чемпион. На протяжении долгих лет на многоэтажках Чехова красуются огромные баннеры с изображением Поветкина и другого выдающего российского боксера Дениса Лебедева. Оба они состоят в «Комбате» и занимаются в местном дворце спорта «Витязь».

39-летний Лебедев, в своем крайнем поединке одолевший турка Хизни Алтункаю, также сейчас в Лондоне.

«Здравствуйте, дорогие друзья! Нахожусь в Лондоне, приехал поддержать «Русского Витязя», моего друга и хорошего человека Александра Поветкина. Задача не простая, но преодолимая. Давайте сделаем все, чтобы уехать с титулами домой!» — заявил Лебедев.

Отметим, что далеко не все соотечественники Усика разделяют мнение своего спортсмена. Под видео пользователи на украинском языке оставляют негативные комментарии, в которых доходят чуть ли не до обвинений в предательстве.

«Сухо и примитивно, по-мокшански»,

— едва ли самое миролюбивое сообщение, которое можно использовать в печати.

При этом нельзя не отметить, что отчасти некоторые комментаторы правы —

Усик летел в Англию не только ради поддержки своего российского коллеги.

Дело в том, что перед началом боя Поветкина Усик проведет дуэль взглядов со своим будущим соперником — Тони Белью. Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании K2 Promotions.

Первая пресс-конференция с участием Усика и Белью пройдет также на территории Великобритании. Только уже не в Лондоне, а в Манчестере. Мероприятие, как рассказал промоутер британца Эдди Хирн, состоится на «Манчестер Арене» 24 сентября. Сам бой украинца, на кону которого будут стоять чемпионские поясы WBC, IBF, WBO и The Ring, запланирован на 10 ноября.

Не исключено, что Усик и Лебедев прилетели в Лондон договориться об очном поединке. Журналисты запечатлели спортсменов с промоутером украинца Александром Красюком и менеджером Эгисом Климасом мирно беседующими. Об итогах разговора пока не сообщается, но вполне вероятно, что боксеры обсуждали свою будущую встречу, которая, судя по всему, неизбежна.

Напомним, что в начале сентября Всемирная боксерская организация (WBA) обязала обоих спортсменов договориться о поединке до 4 октября, ,

о чем рассказал менеджер россиянина Вадим Корнилов.

«WBA было выслано письмо о том, что они обязывают начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком. До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги.

Очень большой шанс есть, что в течение полугода бой Усик – Лебедев может осуществиться. Но тут многое зависит от желания обеих сторон, вариантов много. Сейчас сложно говорить конкретно», — приводит слова Корнилова «РИА Новости».

После триумфального выхода из почти годичного отпуска Белый Лебедь заявил о своей готовности встретиться с Усиком, параллельно одарив украинца званием «номера один в мировом боксе». Он отметил, что готов драться с украинцем даже в Киеве.

«Поединок в столице Украины? Безусловно, я готов! Я когда-то жил в Киеве два года. У меня много друзей-спортсменов на Украине. Это же все наши братья-славяне!» — цитирует Лебедева «Спорт день за днем».

Не исключено, что на родине после открытой поддержки Поветкина не будут рады и Усику.

Но пока все это — просто разговоры. Если бой Лебедев — Усик действительно состоится, то это будет большое благо для всего не только русско-украинского бокса, но и мирового.

Сегодня же зрители смогут увидеть не только долгожданный титульный бой с участием Джошуа и Поветкина, но и другие крутые поединки. В частности, в андеркарде главного боя сойдутся россиянин Сергей и британец Дэвид Прайс, который в марте получил мощный нокаут от «Русского Витязя». Начало боксерского вечера запланировано на 21:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу.

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